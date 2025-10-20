Most nem a magyar és a székely zászló volt a gond: a Csíkszereda győzelme közben kivonultak a román szurkolók a stadionból

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a marosvásárhelyi csendőrség szerint a magyar és székely zászlók jelenléte az FK Csíkszereda stadionjában idegengyűlöletre, etnikai konfliktusok keltésére és nemzetgyalázásra alkalmas, így törvénysértő – ez derül ki a Székelyhon szerint abból a jegyzőkönyvből, amelyet a Románia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában, a Szuperligában szereplő csíkszeredai futballcsapat Kolozsvári U (Universitatea Cluj) elleni hazai mérkőzésén a helyszínen tartózkodó hivatalos szervek állítottak ki.

Román élvonal: a Csíkszereda szurkolói Nagyszebenbe is elutaztak. Fotó: FK Csíkszereda