Csíkszereda Erdély Románia

Most nem a magyar és a székely zászló volt a gond: a Csíkszereda győzelme közben kivonultak a román szurkolók a stadionból

2025. október 20. 20:19

A Csíkszereda története második győzelmét is megszerezte az élvonalban. A Hermannstadt ultrái annyira nem bírták elviselni újabb vereségüket a román bajnokságban, hogy idő előtt elhagyták a stadiont.

2025. október 20. 20:19
Nemrég beszámoltunk róla, hogy a marosvásárhelyi csendőrség szerint a magyar és székely zászlók jelenléte az FK Csíkszereda stadionjában idegengyűlöletre, etnikai konfliktusok keltésére és nemzetgyalázásra alkalmas, így törvénysértő – ez derül ki a Székelyhon szerint abból a jegyzőkönyvből, amelyet a Románia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában, a Szuperligában szereplő csíkszeredai futballcsapat Kolozsvári U (Universitatea Cluj) elleni hazai mérkőzésén a helyszínen tartózkodó hivatalos szervek állítottak ki.

román
Román élvonal: a Csíkszereda szurkolói Nagyszebenbe is elutaztak. Fotó: FK Csíkszereda

A román élvonal abszolút újonc csapatát rengeteg atrocitás éri nyíltan felvállalt magyar identitása miatt, erről Hegedűs János mesélt is korábban a Mandinernek. Beszámolt – még a másodosztályban – leköpésről, sörrel leöntésről, az öltözői villany megszüntetéséről és WC-ajtó leszerelésről is. Ugyanakkor azt is hozzátette: 

sem ők, sem a székely szurkolók nem ülnek fel a provokációknak, csupán a pályán próbálnak bizonyítani – teszik ezt nem is rosszul mostanában.

Román élvonal: beindult a Csíkszereda

Még a válogatott szünet előtt összejött az első, egyben történelmi győzelmük a már említett Universitatea Cluj ellen (volt is magyargyalázás rendesen), a múlt héten 2–2-es döntetlent értek el a CFR Cluj vendégeként, 

hétfő délután pedig legyőzték 2–0-ra Nagyszebenben a Hermannstadt csapatát.

A korábbi magyar válogatott gólkirály, Eppel Márton szerezte a találkozó első találatát egy elcsípett, rossz hazaadás után, majd Soufiane Jebari egy 25 méteres bombával állította be a végeredményt.

A második gól után a hazai B-közép nagyon nehezen viselte a pályán történteket, így tüntetőleg, idő előtt elhagyta a stadiont – derül ki az NSO tudósításából.

A Csíkszereda újabb győzelmével már a 13. helyen áll a 16 csapatos tabellán, ráadásul veretlenségi sorozata a bajnokságban már 7 mérkőzést számlál.

Nyitókép: FK Csíkszereda

