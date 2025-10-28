Székely kupaderbi: a gólok nem, csak a lapok potyogtak – a szurkolók szerint nem véletlenül...

Csillagos ötös: óriási csíkszeredai kiütés a korábbi magyar válogatott vezérletével
Nyolc vendéggombóc a román kapuban.
A Román Kupa első fordulójában a jó félórányi hazai emberelőny ellenére is 0–0-ra végzett egymással a Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely drukkerek közül többen félig viccesen bundát emlegetnek.
Gólt nem, csupán lapözönt hozott a Román Kupa 1. fordulójának kedd délutáni magyaros futballrangadója. Az összecsapáson a selejtezőből nem mindennapi kiütéssel és Eppel Márton-mesterötössel továbbjutó, története első élvonalbeli szezonját taposó FK Csíkszereda a másik székely csapatot, a kétszeres kupagyőztes, de a nyáron nagy csalódásra a másodosztályba kizuhanó Sepsi OSK-t fogadta. Fölényét azonban nem tudta gólra és győzelemre váltani, még úgy sem, hogy a sepsiszentgyörgyiek kevesebb, mint egy óra alatt emberhátrányba kerültek a fegyelmezetlen hátvéd, Alin Dobrosavlevici második sárga lapja miatt – a harcos vendégek végül ezen kívül még öt sárgával, de kapott gól nélkül zárták a találkozót.
Maradtak tüskék bőséggel.
Az összecsapás után a Sepsi szurkolói a fórumokon dicsérték csapatuk harcos, küzdő szellemű teljesítményét; nem kímélték ugyanakkor Dobrosavlevicit, akinek azt rótták fel, hogy
nem tud uralkodni az idegein.
A csíkszeredai drukkerek közül ezzel szemben többen nem is annyira burkoltan bundázással gyanúsították meg sajátjaikat, a legszellemesebb hozzászóló például így fogalmazott:
Huhhh! Már féltem, hogy valamelyikük nem figyel oda és nem nulla-nulla lesz!...
