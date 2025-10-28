Ft
Csíkszereda Román Kupa Sepsi OSK kiállítás bunda

Székely kupaderbi: a gólok nem, csak a lapok potyogtak – a szurkolók szerint nem véletlenül...

2025. október 28. 18:04

A Román Kupa első fordulójában a jó félórányi hazai emberelőny ellenére is 0–0-ra végzett egymással a Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely drukkerek közül többen félig viccesen bundát emlegetnek.

2025. október 28. 18:04
null

Gólt nem, csupán lapözönt hozott a Román Kupa 1. fordulójának kedd délutáni magyaros futballrangadója. Az összecsapáson a selejtezőből nem mindennapi kiütéssel és Eppel Márton-mesterötössel továbbjutó, története első élvonalbeli szezonját taposó FK Csíkszereda a másik székely csapatot, a kétszeres kupagyőztes, de a nyáron nagy csalódásra a másodosztályba kizuhanó Sepsi OSK-t fogadta. Fölényét azonban nem tudta gólra és győzelemre váltani, még úgy sem, hogy a sepsiszentgyörgyiek kevesebb, mint egy óra alatt emberhátrányba kerültek a fegyelmezetlen hátvéd, Alin Dobrosavlevici második sárga lapja miatt – a harcos vendégek végül ezen kívül még öt sárgával, de kapott gól nélkül zárták a találkozót. 

Székely rangadó a Román Kupában
A Sepsi és a Csíkszereda székely kupderbijén a gólok nem, csak a lapok potyogtak (Forrás: Facebook/FK Csíkszereda)

Tréfás kedvű székely szurkolók

Az összecsapás után a Sepsi szurkolói a fórumokon dicsérték csapatuk harcos, küzdő szellemű teljesítményét; nem kímélték ugyanakkor Dobrosavlevicit, akinek azt rótták fel, hogy 

nem tud uralkodni az idegein.

A csíkszeredai drukkerek közül ezzel szemben többen nem is annyira burkoltan bundázással gyanúsították meg sajátjaikat, a legszellemesebb hozzászóló például így fogalmazott:

 Huhhh! Már féltem, hogy valamelyikük nem figyel oda és nem nulla-nulla lesz!...

Nyitókép: Facebook/FK Csíkszereda

