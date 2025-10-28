Székely kupaderbi: a gólok nem, csak a lapok potyogtak – a szurkolók szerint nem véletlenül...

Az összecsapás után a Sepsi szurkolói a fórumokon dicsérték csapatuk harcos, küzdő szellemű teljesítményét; nem kímélték ugyanakkor Dobrosavlevicit, akinek azt rótták fel, hogy

nem tud uralkodni az idegein.

A csíkszeredai drukkerek közül ezzel szemben többen nem is annyira burkoltan bundázással gyanúsították meg sajátjaikat, a legszellemesebb hozzászóló például így fogalmazott:

Huhhh! Már féltem, hogy valamelyikük nem figyel oda és nem nulla-nulla lesz!...

Nyitókép: Facebook/FK Csíkszereda