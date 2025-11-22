Bunda, tulajdonosi telefonhívások, drámai vereségek: egy őszinte vallomás a magyar futball sötét oldaláról

Magyarok, tessék figyelni, elárulták a horvát siker titkát!
A Bayern München korábbi sztárcsatára vallott a két ország futballja közötti különbségről.
Várhidi a könyvben arról is beszél, hogy tud olyan bajnoki fordulóról a kétezres évek elejéről, amikor nyolcból hét NB I.-es meccs bunda volt.
„A simliskedés, a bundázás valahogy mindig felbukkant az életemben, bár engem soha nem akartak belevenni semmibe” – ezzel a megrázó mondattal indul Várhidi Péter önvallomása a Varázsolj nekünk valami szépet című kötet, amelyről Ághassi Attila írt a Telexen.
A könyvben 25 edző tekint vissza az elmúlt 25 év magyar futballjára, köztük az Újpesttel bajnoki címet nyerő Várhidi is.
A szerzők között szerepel Hajdú B. István, Marosi Gergely, Sz. Nagy Tamás, Pietsch Tibor és Ághassi Attila is.
Bár Várhidi életművének egyik legszebb pillanata a 2007-es, 3–1-es győzelem volt a világbajnok olaszok ellen, a most megjelent könyvben részletesebben a karrierjét megtörő mélypontot idézi fel: a szerbek elleni, súlyos, 8–0-s U21-es Eb-selejtezőt.
Ez a meccs örök bélyegként rajtam ragadt. Bundás, tippmixes lettem, pedig az egész történetnek a szenvedő alanya voltam”
– fogalmaz könyvében Várhidi.
A könyvből kiderül az is, hogy az MLSZ akkori elnöke, Kisteleki István döbbenten hívta fel az edzőt a mérkőzés után, és azt kérdezte, miként kaphattak nyolc gólt, miért nem húzta vissza a csapatot. „Ott álltunk végig” – válaszolta Várhidi, aki felidézte, hogy a 27. perctől emberhátrányban játszottak Pintér Ádám kiállítása miatt
Elmondása szerint különösen nyugtalanította, amit az U21-es keret körül tapasztalt: a játékosok szobáról szobára jártak, és olyan mondatok hangzottak el, mint „kell még egy belső védő”.
A könyv arra is kitér, hogy Várhidi évekig a Sport TV egyik meghatározó szakkommentátora volt, amikor a csatorna még az NB I. közvetítéseit sugározta. Felidézte, hogy előfordultak olyan esetek is, hogy klubtulajdonosok – például Bíró Péter, George Hemingway vagy Szima Gábor – adás közben telefonon érdeklődtek nála, mit mondott a csapatukról. Várhidi azóta eltávolodott a televíziózástól.
