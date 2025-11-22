Ft
11. 23.
vasárnap
u21 foci Várhidi Péter bunda

Bunda, tulajdonosi telefonhívások, drámai vereségek: egy őszinte vallomás a magyar futball sötét oldaláról

2025. november 22. 22:32

Várhidi a könyvben arról is beszél, hogy tud olyan bajnoki fordulóról a kétezres évek elejéről, amikor nyolcból hét NB I.-es meccs bunda volt.

2025. november 22. 22:32
null

„A simliskedés, a bundázás valahogy mindig felbukkant az életemben, bár engem soha nem akartak belevenni semmibe” – ezzel a megrázó mondattal indul Várhidi Péter önvallomása a Varázsolj nekünk valami szépet című kötet, amelyről Ághassi Attila írt a Telexen.

A könyvben 25 edző tekint vissza az elmúlt 25 év magyar futballjára, köztük az Újpesttel bajnoki címet nyerő Várhidi is.

A szerzők között szerepel Hajdú B. István, Marosi Gergely, Sz. Nagy Tamás, Pietsch Tibor és Ághassi Attila is.

Bár Várhidi életművének egyik legszebb pillanata a 2007-es, 3–1-es győzelem volt a világbajnok olaszok ellen, a most megjelent könyvben részletesebben a karrierjét megtörő mélypontot idézi fel: a szerbek elleni, súlyos, 8–0-s U21-es Eb-selejtezőt.

Ez a meccs örök bélyegként rajtam ragadt. Bundás, tippmixes lettem, pedig az egész történetnek a szenvedő alanya voltam”

 – fogalmaz könyvében Várhidi.

A könyvből kiderül az is, hogy az MLSZ akkori elnöke, Kisteleki István döbbenten hívta fel az edzőt a mérkőzés után, és azt kérdezte, miként kaphattak nyolc gólt, miért nem húzta vissza a csapatot. „Ott álltunk végig” – válaszolta Várhidi, aki felidézte, hogy a 27. perctől emberhátrányban játszottak Pintér Ádám kiállítása miatt

Várhidi a könyvben arról is beszél, hogy tud olyan bajnoki fordulóról a kétezres évek elejéről, amikor nyolcból hét NB I.-es meccs bunda volt.

Elmondása szerint különösen nyugtalanította, amit az U21-es keret körül tapasztalt: a játékosok szobáról szobára jártak, és olyan mondatok hangzottak el, mint „kell még egy belső védő”.

A könyv arra is kitér, hogy Várhidi évekig a Sport TV egyik meghatározó szakkommentátora volt, amikor a csatorna még az NB I. közvetítéseit sugározta. Felidézte, hogy előfordultak olyan esetek is, hogy klubtulajdonosok – például Bíró Péter, George Hemingway vagy Szima Gábor – adás közben telefonon érdeklődtek nála, mit mondott a csapatukról. Várhidi azóta eltávolodott a televíziózástól.

Nyitókép: MTI/Földi Imre

***

gmaris
2025. november 23. 07:42
Ez lehet, hogy igaz. Szingapurból irányították, és egész Euróbára kiterjedta csalássorozat. Egy ebben nyomozótól tudom, bár mélyebben nem merültem el benne.
kőbaltás
2025. november 23. 04:43
Sajnos manapság is sok meccsnek előre megvan írva az eredménye. A magyar foci másik nagy betegsége,az utánpótlás anyagi rendszere. Csak abból a gyerekből lehet képzett labdarúgó,akinek milliárdosok a szülei. A harmadik probléma,hogy egycsapatos az NB I. A Ferencváros annyi állami támogatást kap,mint az összes többi résztvevő együttvéve. Amíg nem lesznek olyan klubjaink,amelyek képesek legalább 10 000 nézőt bevonzani a stadionba egy bajnoki meccsre,és olyan klubcsapataink amelyek sikeresek a nemzetközi kupákban is, addig a válogatott sikerére is hiába várunk. A sikeres nemzeti bajnokság is alapja,egy sikeres válogatottnak. Egyébként bundameccsek az angol élvonalban,meg másutt is vannak bőségesen.
Atti bá
2025. november 23. 01:45
Íme egy újabb könyv a magyar miért nem lehetről, illetve hogyan is nem lehet.
lynx
2025. november 23. 01:42
Nocsak, megint kibújt a trágyadombból egy újabb Végh Antal, aki nagyot rúg a döglött oroszlánba, hogy jól megtömhesse a zsebét.
