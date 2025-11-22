Bunda, tulajdonosi telefonhívások, drámai vereségek: egy őszinte vallomás a magyar futball sötét oldaláról

– fogalmaz könyvében Várhidi.

A könyvből kiderül az is, hogy az MLSZ akkori elnöke, Kisteleki István döbbenten hívta fel az edzőt a mérkőzés után, és azt kérdezte, miként kaphattak nyolc gólt, miért nem húzta vissza a csapatot. „Ott álltunk végig” – válaszolta Várhidi, aki felidézte, hogy a 27. perctől emberhátrányban játszottak Pintér Ádám kiállítása miatt

Várhidi a könyvben arról is beszél, hogy tud olyan bajnoki fordulóról a kétezres évek elejéről, amikor nyolcból hét NB I.-es meccs bunda volt.

Elmondása szerint különösen nyugtalanította, amit az U21-es keret körül tapasztalt: a játékosok szobáról szobára jártak, és olyan mondatok hangzottak el, mint „kell még egy belső védő”.

A könyv arra is kitér, hogy Várhidi évekig a Sport TV egyik meghatározó szakkommentátora volt, amikor a csatorna még az NB I. közvetítéseit sugározta. Felidézte, hogy előfordultak olyan esetek is, hogy klubtulajdonosok – például Bíró Péter, George Hemingway vagy Szima Gábor – adás közben telefonon érdeklődtek nála, mit mondott a csapatukról. Várhidi azóta eltávolodott a televíziózástól.