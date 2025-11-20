Ft
utánpótlás u21 Ivica Olić

Magyarok, tessék figyelni, elárulták a horvát siker titkát!

2025. november 20. 18:55

A Bayern München korábbi sztárcsatára vallott a két ország futballja közötti különbségről.

2025. november 20. 18:55
null

Mint arról beszámoltunk, néhány napon belül több csapás is érte a magyar labdarúgást hazai pályán, Szoboszlaiék elveszített vb-selejtezője után az előszobában toporgó fiatalok is vereséget szenvedtek a horvátok elleni U21-es Eb-selejtezőn. Szélesi Zoltán együttese eddig minden mérkőzésén döntetlent játszott, most nulláztunk először – korábban a litvánokkal, az ukránokkal és a törökökkel is elosztottuk a pontokat.

A felnőttekhez hasonlóan tehát a közvetlen utánpótlásnak számító U21-esek is vereséggel zárták az évet, legközelebb márciusban találkozik a keret.

A találkozó után a vendégek mestere, a korábbi német bajnok és kétszeres Német Kupa-győztes Ivica Olic elárulta, a keretéből néhányan biztosan ott lesznek a jövő évi világbajnokságon – írta az nso.

„A célunk, hogy egy generációból legalább két-három játékost feljebb vigyünk – ez az elsődleges feladatunk, mindig ez áll a munkánk középpontjában. Több mint hat évet dolgoztam a felnőtt válogatott stábtagjaként, mindig örültünk, ha egy tehetség került a látókörünkbe, pláne ha csatlakozott hozzánk.

Kiváló kapcsolatban vagyok Zlatko Dalic szövetségi kapitánnyal, folyamatosan egyeztetünk a fiatalokról.

Mind a ketten örülünk, ha valaki szintet lép, ennek rendelünk alá mindent, de természetesen az is cél, hogy az első helyen végezzünk” – fogalmazott a korábbi 104-szeres válogatott támadó, Ivica Olic, aki arra is kitért, miért sikeresebb a horvát futball a magyarnál.

„Az utóbbi években a magyar szövetség és a kormány sokat tett a labdarúgásért: fejlesztette az infrastruktúrát, edzőközpontokat, stadionokat épített. A támogatás üdvözlendő, ugyanakkor meglep, hogy ilyen kevés játékos került ki a rendszerből – többnek kellene, ez nyilvánvaló. Nem tudom, mi áll ennek a hátterében, nem tudom az okát. Azt viszont tudom, hogy nekünk, horvátoknak a labdarúgás a vérünkben van.

Nálunk a gyerekeknek álmaik, példaképeik vannak, mindig többet és többet akarnak: többet feszegetik a határaikat, többet küzdenek, többet edzenek.

A tehetség nálunk előbb-utóbb utat tör magának – néha egészen a csúcsig –, és ennek köszönhetjük, hogy most is ilyen erős csapatunk van. Vannak remek játékosaink, mint Luka Modric, Ivan Perisic vagy Andrej Kramaric, a többiek pedig még viszonylag fiatalok – és folyamatosan érkeznek az újabb tehetségek a válogatottba” – hangsúlyozta Olic.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

grrrgo
2025. november 20. 23:55
Horváto.-ban minden kis településen van egy kis foci pálya (ha jól láttam ingyenes. Nem kell órabért fizetni érte.) És a kölkök le is mennek játszani. Nálunk a dühöngőket csak beszántják, mert hangosak! Meg áll az ember esze! (Én manapság egyszer nem láttam gyerekeket a panelek közt a játszótéren pinpongozni a beton pingpong asztalon. Ez már nem a '90-es évek!)
ncorporation
2025. november 20. 21:26
A horvátokat nem tanitják őket 70 éve öngyűlöletre. Ki is kaphatnak nem fröcsög a fél ország. Puskásék még más környezetben nőttek fel itt is.
rugbista
2025. november 20. 20:41
Semmiféle titkot nem árultak el. Dolgozni kell, ebben áll a nagy titok, amit a magyar úszók, birkózók, kajakosok ismernek is. "Nálunk a gyerekek mindig többet és többet akarnak: " Csak nálunk az edzőik akadályozzák őket a szar munkájukkal.
rezeda-kazmer
2025. november 20. 20:13
Az összeszorított foggal való rüsztölés böcsülete már nincs meg a magyar közgondolkodásban. Ha megvolt is, kiveszett. Too much spekulieren, csak a minimumerőfeszítést beleadni.
