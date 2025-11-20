Magyarok, tessék figyelni, elárulták a horvát siker titkát!

„A célunk, hogy egy generációból legalább két-három játékost feljebb vigyünk – ez az elsődleges feladatunk, mindig ez áll a munkánk középpontjában. Több mint hat évet dolgoztam a felnőtt válogatott stábtagjaként, mindig örültünk, ha egy tehetség került a látókörünkbe, pláne ha csatlakozott hozzánk.

Kiváló kapcsolatban vagyok Zlatko Dalic szövetségi kapitánnyal, folyamatosan egyeztetünk a fiatalokról.

Mind a ketten örülünk, ha valaki szintet lép, ennek rendelünk alá mindent, de természetesen az is cél, hogy az első helyen végezzünk” – fogalmazott a korábbi 104-szeres válogatott támadó, Ivica Olic, aki arra is kitért, miért sikeresebb a horvát futball a magyarnál.

„Az utóbbi években a magyar szövetség és a kormány sokat tett a labdarúgásért: fejlesztette az infrastruktúrát, edzőközpontokat, stadionokat épített. A támogatás üdvözlendő, ugyanakkor meglep, hogy ilyen kevés játékos került ki a rendszerből – többnek kellene, ez nyilvánvaló. Nem tudom, mi áll ennek a hátterében, nem tudom az okát. Azt viszont tudom, hogy nekünk, horvátoknak a labdarúgás a vérünkben van.