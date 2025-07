A Fradi már most évi több száz millió forintért ad el saját nevelésű játékosokat – Lisztes Krisztián és Tóth Alex nyomában

Kiss Baranyi szerint akaratukon kívül valójában ők már akkor készültek erre, amikor még ez a szabály nem is létezett – és nem azért, mert előre tudtak róla.

„Sorakoznak a fiatal játékosok. A klub egy olyan természetes fejlődésen megy keresztül, hogy egyébként is ezen az úton halad, mint azt már az előző bajnoki idényben is bizonyította. Megérkeztek azok a játékosok, akik a teljesítményükkel hozzá tudnak járulni a bajnoki címhez és a nemzetközi szerepléshez.

Mi azt gondoljuk, az elkövetkező időszakban nagyon nagy számban tudunk majd olyan játékosokat biztosítani a klub számára, akik alkalmasak lesznek a felnőttcsapatban megfelelő teljesítményt nyújtani.”

Palásthy Nobert még játszik a Fradi öregfiúk csapatában / Fotó: fradi.hu

A szabállyal, annak kialakítási folyamatával az elnökhöz hasonlóan ők sem értenek egyet. Palásthy is úgy látja, hogy szakemberekkel kellett volna előzetesen egyeztetni róla.

„A Fradi az elmúlt időszakban rengeteget segített abban, hogy a magyar foci újra térképre kerüljön nemzetközi szinten. Az elmúlt három évben a magyar válogatottba a legtöbb játékost a Ferencváros adta. A koefficiens pontokat szinte egyedül az FTC növeli, emiatt léphetnek be a magyar csapatok az első helyett a második fordulóban a selejtezőkbe. Rengeteg pénzt is kaptak az UEFA-tól a klubok a Fradi nemzetközi szereplése miatt. Ezen kívül a Ferencvárosnak van a legtöbb nemzetközi tapasztalata abban, hogyan lehetne ezt kettő-öt magyarral úgy megoldani, hogy a versenyképesség is megmaradjon. Beépítesz magyar fiatalt, emellett értékesítesz magyar fiatalt – hogy lesz ennek a folyamata? Kineveled, bemutatkozik, és akkor eladod vagy sem? Tovább kéne lépnie, de nem engedheted el, mert szükség van rá a szabály miatt? Akkor most a fiatalokat vagy a magyar játékosokat segítjük?

Mert nem az lenne a lényeg, hogy majdnem harminc éves labdarúgókat próbáljanak meg az NB II-ből az élvonalba beépíteni. Mi fog történni? Túl lesz értékelve a magyar játékos, nem lesz piacközpontú az egész.”

Kiss Baranyi szerint ez a szabály egyelőre szembe megy azzal, amit ők képviselnek, hogy ne alanyi jogon akarjanak bekerülni a fiatalok a csapatba, hanem, mert kiérdemlik a teljesítményükkel.

„Ahelyett, hogy azt mondanánk: a teljesítményeddel érd el a csapattagságot, teremts valódi piaci értéket, a klubodnak pedig az legyen az érdeke, hogy téged értékesítsen egy európai topbajnokságba, és ez a pénz biztosítsa a hosszú távú életképességét. Ezért gondolom, hogy ez, ebben a formájában egy indifferens, rossz döntés. Reméljük, lesz még lehetőség a finomhangolásra.”

Ha már értékesítés: felvetettük, hogy egyszer elérhető lesz-e, vagy egyáltalán cél-e a Red Bull Salzburg modellje, amely gyakorlatilag a labdarúgók eladásából tartja fenn magát. Persze az alapkoncepció más: az osztrákok 16 éves kortól vesznek általában külföldi tehetségeket, akiket néhány éven belül óriási haszonnal adnak el, ahogy tették azt Szoboszlai Dominikkel is.

„Jó néhány éve volt egy megbeszélésünk a klub vezetőivel” – fogott bele az újabb anekdotába Palásthy. – „Felmerült: mikor jön el az az idő, amikor lesz komoly és folyamatos bevétele a Fradinak saját nevelésű játékos eladásából.

Mi mondtuk Sanyival, hogy biztosan tudunk majd egymillió eurós játékosokat értékesíteni. Nem hitték el. Pedig megtörtént azóta, és most nem Lisztesről vagy Tóth Aliról beszélek: olyan gyerekek, akik kevesebb lehetőséget kaptak nálunk, de a klub eladta őket külföldi vagy NB I-es, NB II-es csapatokhoz. Már most is minden évben több száz millió forint bevételünk van belőlük.

Magyarországon ez már meghatározó tétel, ami a következő években radikálisan fel fog menni, ebben mi biztosak vagyunk.”

Végül arról kérdeztük meg a korábbi csatárt, hogy látva ezeket a folyamatokat, van-e benne hiányérzet amiatt, hogy FTC-nevelésként csak három meccset tudott játszani a zöld-fehérek nagycsapatában.

„Nagyon vágytam arra hosszú távon, hogy a Fradiban játsszak, saját nevelésű voltam, sokat köszönhetek a klubnak. Volt ebben szerencsétlenség is, egyszer például már megállapodtam Zoran Kunticcsal, de kirúgták, így mentem a Honvédba. De azt álmomban sem gondoltam volna, hogy én a Ferencváros utánpótlásának egyik vezetője leszek. Ehhez szerencse is kellett, de így adott vissza valamit az élet. Engem az tölt el büszkeséggel, hogy évről évre sikerül a Fradi felnőtt csapatába játékost adni. Nekem az a büszkeség, hogy tudom, itt nőttem fel a földes pályán Flóri bácsinál. Nekem óriási büszkeség volt Sződről, egy olyan helyről, ahol megyei foci sem volt, eljutni a Fradi első keretéig. Együtt játszani Szűcs Misivel, Vincze Ottóval, Lipcsei Petivel, Lisztes Krisztiánnal. Olyanokkal, akiket egykor bálványoztam, és a fekete-fehér tévé előtt ülve szurkoltam nekik, hogy az Anderlecht ellen jussanak tovább. Én hálával tartozom, hogy ez így alakult, bánat és keserűség nincs bennem. A helyemen vagyok. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetünk, csinálhatjuk.

Elértük azt, hogy a Fradi utánpótlásában olyan rendszer alakult ki, amiről most már mindenki pozitívan beszél. Minket nem érdekel, honnan jön ide be a gyerek: legyen budapesti, vidéki, szegény, gazdag, bármilyen szülőkkel és háttérrel. Mi szeretgetjük, ápolgatjuk, szakmailag próbáljuk nevelni. A legnagyobb öröm, amikor a gyereknek a szeme csillog, a szülők pedig elégedettek.”

