08. 13.
szerda
játékos drukker fradi csapat magyar szabály

Zúghat, hogy „Puszi MLSZ”, de utána nem elegáns rögtön Ria-Riázni

2025. augusztus 13. 18:16

Könnyen elképzelhető, hogy a „hülye Csányi-szabály” nélkül most Gruber megint kölcsönben játszana, Ötvös maradt volna Pakson, Varga pedig már Olaszországban készülne az idényre. Ferentzi András írása.

2025. augusztus 13. 18:16
null
Ferentzi András

Három magyar gól három magyar gólpasszból. Ezzel a cseppet sem elhanyagolható statisztikával vette a Bajnokok Ligája-selejtezők utolsó előtti, könnyűnek kicsit sem mondható körét a Ferencváros labdarúgócsapata kedd este.

Mintha ismét 1995-öt írnánk. Amikor Budapesten a „kis” Albert, a „nagy” Lisztes és Nyilas Elek révén lőttek hármat a zöld-fehérek a Grashoppersnek. Előtte néhány héttel meg Svájcban a már említett Lisztes krisztiánon kívül Vincze Ottó duplázott.

Azóta sok minden megváltozott a modern futballban, amit lehet utálni és szeretni is. Például a legtöbb hazai csapatból szép lassan kikoptak a magyar játékosok, helyettük évekig nézhettük az „icseket”.

A hazai futballisták újbóli helyzetbe hozását feltehetően már régóta szerette volna minden olyan nemzeti érzelmű szurkoló, aki mondjuk pont ezen okból kifolyólag szimpatizál a Paks együttesével. Sőt, még a Fradi-drukkerek közül is sokan voltak olyanok, akik mindig buzdították a csapatot, de közben belül kissé már őket is zavarta, hogy a tucatlégiósok forgóajtószerűen jöttek és mentek náluk.

Persze azt sem állíthatjuk, hogy kizárólag magyar labdarúgókkal ugyanezt meg tudta volna csinálni a Ferencváros, mint amit az elmúlt években elért a nemzetközi porondon. Ehhez azért kellettek Mmaék, Laidunik, Zachariassenek és még sorolhatnánk, de igenis, a magyar szív leginkább a magyar gól után dobban.

Ez pedig kevésszer adatott meg az elmúlt években.

Felmerülhet a kérdés: vajon az idén nyáron bevezetett, sokak által hideget és meleget is kapó „Csányi-szabály” nélkül is lett volna ilyen estéje a Fradi-szurkolóknak? Ha nem lenne kötelező az NB I-ben állandóan öt magyart szerepeltetni, akkor is ott lenne például Gruber Zsombor a keretben és a BL-ben? Vagy szokásosan valahol kölcsönben játszana. Vagy megvette volna ennyi pénzért az FTC Ötvös Bencét a Pakstól?

Esetleg Varga Barnabás már Torinóban készülne az idénykezdetre?

Ahogy jeleztem: kellettek a légiósok ahhoz, hogy a Ferencváros eljusson mostani pozíciójába, és azt sem venném el a klubvezetés érdemei közül, hogy közben az elmúlt években azért a kapuban végig egy Dibusz Dénes állt, vagy például jóval az MLSZ-szabály előtt már húzóembere volt a csapatnak Varga Barnabás, miközben hazahozták Szalai Gábort is.

Mégis: az elmúlt évekből ifjabb Lisztes Krisztiánt leszámítva nem nagyon mondható el, hogy magyar játékosok berobbantak volna, akikre nyugaton is felkapják a fejüket. És teljesen életszerű az is, hogy Tóth Alex vagy Ötvös helyett egy sokadik Traoré, Maiga, vagy más érkezett volna idén nyáron „erősítésnek”.

Pedig a tehetség, úgy látszik, meghálálja a bizalmat. Csak meg kell találni a megfelelő egyensúlyt.

Épp a keddi meccs is mutatja, hogy az idén bevezetett módosításnak mégiscsak van hozadéka, alig másfél hónap után is.

Pedig a Magyar Labdarúgó-szövetség finoman fogalmazva sincs a szurkolók szeretetének középpontjában. Ebbe most nem is mennék bele mélyebben, de annyit megjegyeznék: az előszeretettel használt, a köznyelvben „Puszi MLSZ”-nek finomított rigmus után, a fenti eredményt elnézve, nem lesz túl elegáns rögtön Ria-Ria Hungáriára váltani. Valahol ebben is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt...

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

21ezerft
•••
2025. augusztus 13. 20:47 Szerkesztve
Fogalmam sincs, honnan szalajtották a szerzőt, de jól látható, hogy fogalma sincs arról, amiről ír. A szabályozás bevezetése előtt Gruber már ott volt az első csapatnál, hogy az idény elején bizonyíthasson, Varga valószínűleg azért nincs külföldön, mert nem fizettek érte (bár a Paksból hoztuk el, a Gyirmótnál is figyeltük már, csak a paksiak előbb kínáltak neki előszerződést, ezt jól csinálták), Ötvöst is jó ideje figyeltük, nem most döntötték el, hogy akkor uccu neki (erről van nyilatkozat is, ha elkerülte volna a szerző figyelmét). Egyedül talán Nagy Barnabás jött a szabályozás miatt, pont őt nem sikerült megemlíteni (nyilván azért, mert nem játszott a Ludogorec ellen). És akkor Tóth Alex felneveléséről, a csapatba való beépítéséről még nem is beszéltünk, ami szintén a szabályozás előtt történt meg úgy, hogy magyar válogatott is lett.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. augusztus 13. 20:36
Maradjunk annyiban, hogy nem Csányinak kell ezt megköszönni, hanem Kínnek. Rühellem Kubatovot, de Kínnel nagyot fogott. Én bírtam Csercseszovot is, de sokkal jobb játékosállománnyal nem jutott sehova. Kín pedig a magyar szabály előtt is lehetőséget adott fiatal magyar játékosoknak, sőt, mikor idejött az első nyilatkozatai is arról szóltak, hogy magyar fiatalokat akar beépíteni a csapatba. Nyilván a magyar szabálynak köszönhető, hogy több magyar játékos került a klubhoz, de kell egy jó edző, aki kis hozza belőlük a maximumot. Tóth Alex az egyik legnagyobb magyar tehetség, neki Kín kellett, hogy ideális életkorban kihozza magából a maximumot. Sok-sok Kín kellene a magyar fociba....
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. augusztus 13. 20:11
ferentzi! A Fradi az elmúlt 6 év csoportköreit, továbbjutásait külföldi edzőknek köszönheti, 90%-ban külföldi játékosoknak. Nagyon örülök hogy tegnap a Fradi magyar játékosok vezérletével jutott tovább,remélem marad is ez a folyamat,de nem kéne egyből betegesen túltolni ezt a témát,mert még nagyon az idény elején vagyunk. Várjunk legalább fél évet az elemzéssel. De inkább egy évet. Az elmúlt évtizedekben sok olyan játékosunk volt akiknek volt néhány jó meccse,esetleg 1 jó éve és sok "szakértő" máris világsztárnak látta őket aztán egy év után ezek a tehetségek eltűntek a süllyesztőben.
Válasz erre
2
0
galancza-2
2025. augusztus 13. 20:05
ferentzi! Nem vitatom a jóindulatodat,de tragikusan tájékozatlan vagy és hiszékeny.Következésképpen rendkívül félrevezető,primitív cikket írtál. Varga B.-t sosem akarta leigazolni a Torino. Szalait azért hozta haza a Fradi mert fél év alatt kifulladt egy svájci középcsapatban,és cserepados se lett volna. Amúgy Gruber pár éve totálisan megbukott egy év alatt Bázelban. Szalai és Gruber egyértelműen Keane-nak köszönheti az erőnléti,mentális, taktikai javulást.Reméljük hosszabb távon is kitart a dolog. Vargát osztrák alacsonyabb osztályok mentették meg a magyar focinak. A csak magyarokból álló paks, magyar szakival tavaly és most is teljesen lebőgött a nemzetközi kupákban, ahogy 2 éve a kecskemét is.Az elmúlt 40 évben a nemzetközi kupameccseken a magyar játékosok és szakik 95%-a totálisan megbukott.Az elmúlt 40 évben a külföldön játszó magya játékosok 95%-a totálisan megbukott.A válogatottban húzóember magyar játékosok nem M.o.-on kapták az alapokat.És Rossi,Storck,Möller sem magyar.F.köv
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!