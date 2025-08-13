Zúghat, hogy „Puszi MLSZ”, de utána nem elegáns rögtön Ria-Riázni

Mintha ismét 1995-öt írnánk. Amikor Budapesten a „kis” Albert, a „nagy” Lisztes és Nyilas Elek révén lőttek hármat a zöld-fehérek a Grashoppersnek. Előtte néhány héttel meg Svájcban a már említett Lisztes krisztiánon kívül Vincze Ottó duplázott.

Azóta sok minden megváltozott a modern futballban, amit lehet utálni és szeretni is. Például a legtöbb hazai csapatból szép lassan kikoptak a magyar játékosok, helyettük évekig nézhettük az „icseket”.

A hazai futballisták újbóli helyzetbe hozását feltehetően már régóta szerette volna minden olyan nemzeti érzelmű szurkoló, aki mondjuk pont ezen okból kifolyólag szimpatizál a Paks együttesével. Sőt, még a Fradi-drukkerek közül is sokan voltak olyanok, akik mindig buzdították a csapatot, de közben belül kissé már őket is zavarta, hogy a tucatlégiósok forgóajtószerűen jöttek és mentek náluk.

Persze azt sem állíthatjuk, hogy kizárólag magyar labdarúgókkal ugyanezt meg tudta volna csinálni a Ferencváros, mint amit az elmúlt években elért a nemzetközi porondon. Ehhez azért kellettek Mmaék, Laidunik, Zachariassenek és még sorolhatnánk, de igenis, a magyar szív leginkább a magyar gól után dobban.

Ez pedig kevésszer adatott meg az elmúlt években.

Felmerülhet a kérdés: vajon az idén nyáron bevezetett, sokak által hideget és meleget is kapó „Csányi-szabály” nélkül is lett volna ilyen estéje a Fradi-szurkolóknak? Ha nem lenne kötelező az NB I-ben állandóan öt magyart szerepeltetni, akkor is ott lenne például Gruber Zsombor a keretben és a BL-ben? Vagy szokásosan valahol kölcsönben játszana. Vagy megvette volna ennyi pénzért az FTC Ötvös Bencét a Pakstól?