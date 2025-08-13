Ft
Kubatov Gábor és Csányi Sándor most sem lesznek barátok – ezt posztolta az FTC elnöke a BL-diadal után

2025. augusztus 13. 11:21

Senki sem gratulált az MLSZ-től a Ferencváros továbbjutásához.

2025. augusztus 13. 11:21
null

Kubatov Gábor, az FTC elnöke az utóbbi időszakban többször is kritikusan nyilatkozott a Magyar Labdarúgó-szövetségről (MLSZ), valamint annak elnökéről, Csányi Sándorról, és nyíltan bírálta a szervezet bizonyos döntéseit, például azt, hogy az MLSZ előzetesen nem egyeztetett a klubokkal arról, hogy „magyarszabályt” vezet be az NB I-ben.

A felek között továbbra is érezni lehet a feszültséget, olyannyira, hogy Kubatov a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-siker után is az MLSZ-szel volt elfoglalva, és a testület illetlenségét sérelmezte.

Az MLSZ-től kapott gratuláló üzenetek száma a tegnapi meccs után: 0 (azaz nulla)

– írta a politikus-sportvezető a Facebookon, tovább szítva ezzel a feszültséget a sportági szövetség és a Ferencváros között.

 

Az ugyanakkor hozzátartozik az igazsághoz, hogy az MLSZ az X-oldalán beszámolt a Fradi sikeréről, kiemelve, hogy a zöld-fehérek mindhárom gólját magyar játékos szerezte (és mindháromnál magyar futballista adta a gólpasszt – a szerk.) a Ludogorec elleni visszavágón.

 

A Ferencváros a Bajnokok Ligája playoffkörében az azeri Qarabaggal találkozik majd, amellyel szemben három évvel ezelőtt 4–2-es összesítéssel alulmaradt a legrangosabb európai kupasorozat kvalifikációs szakaszában.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

