Kubatov Gábor és Csányi Sándor most sem lesznek barátok – ezt posztolta az FTC elnöke a BL-diadal után

A felek között továbbra is érezni lehet a feszültséget, olyannyira, hogy Kubatov a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-siker után is az MLSZ-szel volt elfoglalva, és a testület illetlenségét sérelmezte.

Az MLSZ-től kapott gratuláló üzenetek száma a tegnapi meccs után: 0 (azaz nulla)

– írta a politikus-sportvezető a Facebookon, tovább szítva ezzel a feszültséget a sportági szövetség és a Ferencváros között.

Az ugyanakkor hozzátartozik az igazsághoz, hogy az MLSZ az X-oldalán beszámolt a Fradi sikeréről, kiemelve, hogy a zöld-fehérek mindhárom gólját magyar játékos szerezte (és mindháromnál magyar futballista adta a gólpasszt – a szerk.) a Ludogorec elleni visszavágón.

A @Fradi_HU magyar válogatott játékosai kiemelkedő teljesítményével és góljaival (Varga Barnabás 2, Szalai Gábor) 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorec együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának visszavágóján, és 3-0-s összesítéssel továbbjutott a 3. fordulóba. A… pic.twitter.com/cUWuhmZTrU — MLSZ (@MLSZhivatalos) August 12, 2025

A Ferencváros a Bajnokok Ligája playoffkörében az azeri Qarabaggal találkozik majd, amellyel szemben három évvel ezelőtt 4–2-es összesítéssel alulmaradt a legrangosabb európai kupasorozat kvalifikációs szakaszában.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás