Kubatov bekeményít? Kivinné az MLSZ alól a Fradit és az élvonalbeli klubokat (VIDEÓ)

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke legújabb Facebook-videójában felvetette, hogy az NB I-es és NB II-es csapatok önálló profi ligát alakíthatnának, amely függetlenül intézné saját ügyeit.

Hivatkozott Csányi Sándor egy korábbi, 340 oldalas tanulmányára, amelyet az MLSZ-elnök a legutóbbi választási ciklusa előtt készített, és amely nem foglalkozik a magyar klubfutball és a nemzetközi kupaszereplés kérdésével.

Kubatov szerint a profi liga létrehozásával az MLSZ feladata az amatőr futball, a válogatott és az NB III-as, illetve alacsonyabb osztályú csapatok szervezése maradna, míg az NB I és NB II önállóan működne.

Elmérgesedett a helyzet a Fradi és az MLSZ között

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke és Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke reagált Csányi Sándornak a Nemzeti Sportban megjelent interjújára, amelyben kritikát fogalmazott meg a klub és Kubatov ellen, és politikai megjegyzéseket is tett. Csányi szerint a Ferencváros konfrontatív magatartást mutat, például a kupadöntő jegyértékesítési vitájában és a fegyelmi büntetések be nem fizetésével, és a Ferencváros felelős szurkolói viselkedéséért, mégis alig tilt ki drukkereket. Személyes sérelemként említette, hogy az FTC ultrái obszcén rigmusokkal gyalázták őt és családját, amit klubvezető szerinte nem ítélt el.

Kubatov – saját bevallása szerint – meglepődött Csányi személyeskedő hangnemén és politikai utalásain, mivel korábban jó kapcsolatot ápolt vele, és elvárta volna, hogy problémáikat közvetlenül, ne a médián keresztül rendezzék.

A Fradi elnöke felidézte, hogy a kormány sportpolitikája megmentette a magyar sportot, Nyíri pedig az elmúlt 15 évet a magyar sport aranykorának nevezte.

Kritizálták az MLSZ új szabályát, amely előírja öt magyar, köztük egy U21-es játékos szerepeltetését az NB I-ben, szerintük ez a minőség rovására megy, és a döntés előtt nem konzultáltak a klubokkal.

Kubatov aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy az MLSZ számára a klubfutball nem prioritás, és hangsúlyozta, hogy ő következetesen kiáll az obszcenitás ellen. A szövetségtől tiszteletet, nagyvonalúságot és pártatlanságot, csapatától pedig bajnoki címet vár az új idényben – tette hozzá Kubatov.

Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor