„Ez a kormány mentette meg a magyar sportot” – Kubatov Gábor nem hagyta annyiban Csányi Sándor megjegyzéseit

Ahogyan azt beharangoztuk, Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, valamint Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke reagált a Nemzeti Sportban megjelent Csányi Sándor-interjúra. A Magyar Labdarúgó-szövetség első embere a klubot és Kubatovot is kritizálta, valamint politikai megjegyzést is tett.

Emlékeztetőül: a beszélgetés során az interjút készítő Szöllősi György megjegyezte, hogy az FTC több más frontot is nyitott a szövetséggel szemben, hiszen ott volt a jegyértékesítési vita a kupadöntő előtt, aztán meg azt jelentették be, hogy nem fizetik be a fegyelmi bizottság által kirótt büntetéseket.

Sz. Gy.: Önök jobbára konfrontatív válasz nélkül hagyták ezeket a kirohanásokat (amelyekhez hasonló a Ferencváros elnöke részéről jutott a magyar sport jó pár további szereplőjének is). Látunk azért hasonlót külföldön is: a nagy klubok kommunikációjába, menedzselésébe mindez belefér?

Cs. S.: Sohasem fogunk belemenni értelmetlen, önös egyéni érdekeket szolgáló nyilvános vitába. Az ön által említett, alaptalan és méltatlan vádaskodással kapcsolatban a szurkolókat a lehetséges legkorábbi időpontban tájékoztattuk a jegyértékesítés folyamatáról. Sohasem látott számban vásároltak jegyet a drukkerek a döntőre (54 782 fő lépett be), ezzel is visszaigazolva a jegyértékesítési rendszerünk megfelelő szolgáltatását. A Ferencváros felel a szurkolói viselkedéséért, hasonló módon, miképp az MLSZ felelős a magyar válogatott drukkereinek tetteiért az UEFA-mérkőzések során. Fegyelmi eljárást indítottunk a klubbal szemben, ezen felül azokat a személyeket, akik beazonosítható módon fegyelmi vétséget követtek el, kitiltjuk. Egyébként a kitiltásra a Ferencvárosnak is van lehetősége saját mérkőzései rendezésekor, de ismereteim szerint ezt az eljárást igen ritkán alkalmazza, jelenleg is mindössze négy szurkoló van kitiltva a mérkőzéseikről. Ráadásul kérhetnék, hogy a kizárás vonatkozzon az MLSZ által szervezett mérkőzésekre is, ezt sem tették meg. Az pedig nemzetközi gyakorlat és természetes, hogy a jegyeket az értékesíti, aki a mérkőzést rendezi. De ha már a kupadöntőről beszélünk, az én koromban, ennyi tapasztalattal már nem sok mindenen lepődik meg az ember, de kivételesen egy személyes sérelmemet is hadd említsem meg. A Ferencváros ultrái édesanyámról is megemlékeztek nem éppen pozitív kontextusban, amikor azt skandálták: „Csányi, te állat, ba..d meg az anyádat”. Még ha nem is a Ferencváros elnöke, a Facebookon igen aktív Kubatov Gábor szervezte ezt a gyalázkodást, talán akkor is joggal vártam volna el, hogy mint a klub első embere és az egyik politikai párt vezető személyisége – aki egyébként a nyilatkozatai szerint száműzni szeretné az obszcenitást a lelátókról –, elhatárolódjon ettől a megnyilvánulástól. Az, hogy ezt nem tette meg, meggyőződésem szerint nemcsak az ő, de a klubja, és a politikai közössége szégyene is.

Kubatov Gáborék reakciója

A Ferencváros elnöke először megjegyezte, hogy meglepték ezek a mondatok, mert jó viszonyt ápolt Csányi Sándorral. Úgy érzi, voltak olyan kapcsolatban, hogy ha problémájuk van, mint például a szurkolók obszcén viselkedése, akkor nem a médián keresztül tudatják ezt, hanem felhívják egymást telefonon. És hogy mi bosszantja ebben az egész történetben őt a legjobban?

A személyes hangnem és a politikai közösségemnek a megszólítása”

– mondta Kubatov, amely a folytatásban elismerően beszélt a kormány sporttal kapcsolatos intézkedéseiről.

Ez a kormány mentette meg a magyar sportot”

– jelentette ki, Nyíri Zoltán pedig hozzátette, hogy az elmúlt 15 évet a magyar sport aranykorának lehet tekinteni.

A beszélgetés során téma volt az MLSZ új határozata, mely szerint semmilyen állami támogatást nem kapnak azok az NB I-es csapatok, amelyek nem szerepeltetnek öt magyar, köztük egy 21 évnél fiatalabb játékost a pályán. Kubatov korábban ezt az elmúlt 14 év legnagyobb ostobaságaként jellemezte. Most is megjegyezte, hogy hiányolta a kommunikációt, és nem ért egyet a döntéshozatali mechanizmussal, mivel a tulajdonosi és a szakmai bizottságot sem hívták össze.