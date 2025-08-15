Ft
kormány Európa Magyarország véleménycikk reform felsőoktatás Newsweek Egyesült Államok

Amerikából érkezett: amit Magyarország tett, az példa egész Európának

2025. augusztus 15. 09:03

Ilya Shapiro és Charles Yockey szerint Magyarország modellként szolgálhat a konzervatív felsőoktatási reformok számára, mert ezek célja, hogy az egyetemek visszatérjenek a közjó és a tudás szolgálatához, ne pedig egy szűk ideológiai elit érdekeit képviseljék.

2025. augusztus 15. 09:03
null

A Newsweek véleménycikke szerint Magyarország modellként szolgálhat a konzervatív felsőoktatási reformok számára Nyugaton. Ilya Shapiro és Charles Yockey kiemelik, hogy a magyar kormány 2021-től alapítványi irányítás alá helyezte egyetemeit, ezzel növelte az átláthatóságot és a pénzügyi stabilitást.

A szerzők szerint a reformok célja, hogy

az egyetemek visszatérjenek a közjó és a tudás szolgálatához, ne pedig egy szűk ideológiai elit érdekeit képviseljék.

Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója doktori disszertációja kapcsán tapasztalt ellenállás is példázza a szerzők szerint a konzervatívok akadémiai kizárását. A cikk támogatja a politikai lojalitási tesztek eltörlését, a meritokrácia visszaállítását és a szólásszabadság tényleges érvényesítését.

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Szerintem
2025. augusztus 15. 11:26
Szét röhögöm magam, hogy a buta prolik el se tudják képzelni, hogy embereknek hasonló racionális gondolataik lehetnek, a világ különböző pontjain, egymástól függetlenül is. Azt meg főleg nem, hogy az emberek más hasonló gondolkodásúakkal keresik a kapcsolatokat is. Persze hogy nem értik, mint ahogy semmit se a világból, ezért van hogy csak életképtelen, lecsúszott prolik. Hogy miről mit gondoljanak, azt is mások mondják meg nekik / arra lefizetik, ahogy idegenek a FOS-t, meg a tiszafostost is, az idegen érdekeik szerint. A buta prolik, értelmes gondolkodási képesség hiányában csak ebből, magukból tudnak kiindulni, de még ezt is mások tanították be nekik.
Válasz erre
0
0
viktor69szajer
2025. augusztus 15. 10:52
Amerikából érkezett: amit Magyarország tett, az példa egész Európának" Musihíró és Jockey Ewing szerint.DDDDDDMárpedig ha ők azt írták akkor az úgy is van.DDDDDDD
Válasz erre
2
3
Szerintem
•••
2025. augusztus 15. 10:52 Szerkesztve
"FeketeFehér 2025. augusztus 15. 10:31 Mindkét szerző erősen be van kapcsolva az MCC-hez, a Mandiner tulajdonosához." Nyilván érdeklik őket az olyan megoldások a gyakorlatban is, amit ők ott az USA-ban egyelőre csak elméletben dolgozhattak ki. Te meg balfasz el se tudod képzelni, hogy embereknek a világ különböző pontjain, egymástól függetlenül is, racionális gondolataik legyenek. Vannak dolgok amik a természeti törvényekhez hasonlóan világszerte egyetemesek, úgy az alapvető racionalitások is. Ami nem a ti aberrált, tudományokat tagadó balfasz ideológiátok.
Válasz erre
4
1
FeketeFehér
2025. augusztus 15. 10:31
Mindkét szerző erősen be van kapcsolva az MCC-hez, a Mandiner tulajdonosához.
Válasz erre
2
4
