Amerikából érkezett: amit Magyarország tett, az példa egész Európának

Így próbálták ellehetetleníteni Orbán Balázs doktoriját
A miniszterelnök politikai igazgatója végre az ELTE-n átvehette februárban elnyert doktori címét. A sikerig azonban hosszú és rögös út vezetett.
Ilya Shapiro és Charles Yockey szerint Magyarország modellként szolgálhat a konzervatív felsőoktatási reformok számára, mert ezek célja, hogy az egyetemek visszatérjenek a közjó és a tudás szolgálatához, ne pedig egy szűk ideológiai elit érdekeit képviseljék.
A Newsweek véleménycikke szerint Magyarország modellként szolgálhat a konzervatív felsőoktatási reformok számára Nyugaton. Ilya Shapiro és Charles Yockey kiemelik, hogy a magyar kormány 2021-től alapítványi irányítás alá helyezte egyetemeit, ezzel növelte az átláthatóságot és a pénzügyi stabilitást.
A szerzők szerint a reformok célja, hogy
az egyetemek visszatérjenek a közjó és a tudás szolgálatához, ne pedig egy szűk ideológiai elit érdekeit képviseljék.
Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója doktori disszertációja kapcsán tapasztalt ellenállás is példázza a szerzők szerint a konzervatívok akadémiai kizárását. A cikk támogatja a politikai lojalitási tesztek eltörlését, a meritokrácia visszaállítását és a szólásszabadság tényleges érvényesítését.
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala
***
