Amerikából érkezett: amit Magyarország tett, az példa egész Európának

A Newsweek véleménycikke szerint Magyarország modellként szolgálhat a konzervatív felsőoktatási reformok számára Nyugaton. Ilya Shapiro és Charles Yockey kiemelik, hogy a magyar kormány 2021-től alapítványi irányítás alá helyezte egyetemeit, ezzel növelte az átláthatóságot és a pénzügyi stabilitást.

A szerzők szerint a reformok célja, hogy

az egyetemek visszatérjenek a közjó és a tudás szolgálatához, ne pedig egy szűk ideológiai elit érdekeit képviseljék.

Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója doktori disszertációja kapcsán tapasztalt ellenállás is példázza a szerzők szerint a konzervatívok akadémiai kizárását. A cikk támogatja a politikai lojalitási tesztek eltörlését, a meritokrácia visszaállítását és a szólásszabadság tényleges érvényesítését.