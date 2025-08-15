Kiderült: ezért állt meg Putyin Alaszkába menet

Kompromisszum született: Zelenszkij nélkül ül tárgyalóasztalhoz Trump és Putyin
Bár több európai vezető is az ukrán részvétel mellett érvelt, az amerikai elnök végül elutasította az ötletet.
Az orosz és az amerikai elnök Anchorage-ban ül tárgyalóasztalhoz, ahol az ukrajnai válság és a globális biztonság kérdései kerülnek terítékre.
Vlagyimir Putyin orosz elnök Magadánba utazott, mielőtt Alaszkában találkozna Donald Trump amerikai elnökkel – számolt be a RIA Novosztyi tudósítója. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy az államfő a térségben fejlesztési és ipari létesítményeket tekint meg, valamint egyeztet Szergej Noszov kormányzóval.
Ezután Alaszkába utazik, és megkezdi az orosz–amerikai ügyek intézését
– fogalmazott Peszkov.
A Kreml egy másik szóvivője, Jurij Usakov hozzátette: a két vezető pénteken, moszkvai idő szerint 22:30-kor találkozik Anchorage-ban, az Elmendorf–Richardson katonai bázison. A program elején négyszemközti megbeszélésre kerül sor, amelyet a delegációk részvételével folytatott tárgyalások követnek, majd egy munkareggelivel zárják a csúcstalálkozót.
A megbeszélések fő témája az ukrajnai válság rendezése lesz, de szó esik Moszkva és Washington együttműködéséről, a béke és biztonság fenntartásáról, valamint egyéb nemzetközi és regionális ügyekről is. Bár dokumentumok aláírása nem várható, a felek közös sajtótájékoztatón ismertetik az elért megállapodásokat.
Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Bár több európai vezető is az ukrán részvétel mellett érvelt, az amerikai elnök végül elutasította az ötletet.