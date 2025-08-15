Ft
biztonság alaszka csúcs elnök Donald Trump Vlagyimir Putyin

Kiderült: ezért állt meg Putyin Alaszkába menet

2025. augusztus 15. 07:20

Az orosz és az amerikai elnök Anchorage-ban ül tárgyalóasztalhoz, ahol az ukrajnai válság és a globális biztonság kérdései kerülnek terítékre.

2025. augusztus 15. 07:20
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök Magadánba utazott, mielőtt Alaszkában találkozna Donald Trump amerikai elnökkel – számolt be a RIA Novosztyi tudósítója. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy az államfő a térségben fejlesztési és ipari létesítményeket tekint meg, valamint egyeztet Szergej Noszov kormányzóval. 

Ezután Alaszkába utazik, és megkezdi az orosz–amerikai ügyek intézését

– fogalmazott Peszkov.

A Kreml egy másik szóvivője, Jurij Usakov hozzátette: a két vezető pénteken, moszkvai idő szerint 22:30-kor találkozik Anchorage-ban, az Elmendorf–Richardson katonai bázison. A program elején négyszemközti megbeszélésre kerül sor, amelyet a delegációk részvételével folytatott tárgyalások követnek, majd egy munkareggelivel zárják a csúcstalálkozót.

A megbeszélések fő témája az ukrajnai válság rendezése lesz, de szó esik Moszkva és Washington együttműködéséről, a béke és biztonság fenntartásáról, valamint egyéb nemzetközi és regionális ügyekről is. Bár dokumentumok aláírása nem várható, a felek közös sajtótájékoztatón ismertetik az elért megállapodásokat.

Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

***

