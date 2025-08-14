Ft
háttér elnök Donald Trump Vlagyimir Putyin jelenlét Mark Rutte

Kompromisszum született: Zelenszkij nélkül ül tárgyalóasztalhoz Trump és Putyin

2025. augusztus 14. 08:54

Bár több európai vezető is az ukrán részvétel mellett érvelt, az amerikai elnök végül elutasította az ötletet.

2025. augusztus 14. 08:54
null

A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök attól tartott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő jelenléte veszélyeztetné a Vlagyimir Putyinnal tervezett megbeszélések sikerét. Bár több európai vezető is az ukrán részvétel mellett érvelt, végül kompromisszumos megoldás született.

A lap úgy tudja, az európai oldal eredetileg azt javasolta, hogy a csúcstalálkozón vagy Zelenszkij, vagy Mark Rutte NATO-főtitkár képviselje az európai érdekeket.

Trump azonban úgy vélte, az ukrán elnök azonnali bevonása akadályozhatná az orosz vezetéssel folytatott egyeztetést. Ezt az álláspontját Friedrich Merz német kancellárral folytatott telefonbeszélgetéseiben is világossá tette.

Bár az európai vezetők nyilvánosan továbbra is hangoztatták Zelenszkij részvételének fontosságát, a háttérben elálltak a közvetlen képviselet ötletétől. A felek végül úgy egyeztek meg, hogy Trump a Putyinnal tartott találkozó után előbb az ukrán elnököt, majd az európai vezetőket tájékoztatja az egyeztetés eredményeiről.

Nyitókép: Yuri KADOBNOV / AFP

***

