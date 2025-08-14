A Telegraph megtudta: órák kérdése, és ezt ajánlja Trump Putyinnak az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe

Donald Trump állítólag arra készül, hogy felajánlja Vlagyimir Putyinnak a ritkaföldfémekhez való hozzáférést, hogy ezzel ösztönözze őt az orosz-ukrán háború befejezésére. Az amerikai elnök péntek délután érkezik a nagy várakozással kísért találkozóra az orosz elnökkel, és a Telegraph értesülései szerint üzleti lehetőségeket fog kínálni Putyinnak az orosz-ukrán háború lezárása érdekében.

Alaszka lesz a kulcsa az orosz-ukrán háború lezárásának? Térkép: Murat Usubali / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az „ösztönzők” között szerepel:

Alaszka természeti erőforrásainak megnyitása Moszkva előtt

Az amerikai szankciók egy részének feloldása az orosz repülőgépiparral szemben

Putyin hozzáférést kap a ritkaföldfémekhez az Oroszország által jelenleg megszállt ukrán területeken

Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter állítólag azok között van, akik tanácsolják Trumpot Putyinnal Anchorage-ban tartandó találkozója előtt. Bessent azt vizsgálja, milyen gazdasági kompromisszumokat köthet az Egyesült Államok Oroszországgal a tűzszüneti megállapodás mielőbbi megkötése érdekében.

A orosz-ukrán háború lezárásának kulcsa: a ritkaföldfémek

Ukrajna a világ lítiumkészletének 10 százalékával rendelkezik, amelyet akkumulátorok gyártásához használnak. Két legnagyobb lítiumtelepe Oroszország által ellenőrzött területeken található, és Putyin igényt tart az országában található értékes ásványkincsekre.

„Számos ösztönző létezik, amelyek között egy potenciális ásványi anyagokról/ritkaföldfémekről szóló megállapodás is szerepelhet”

– mondta a The Telegraphnak egy, a tervekkel tisztában lévő forrás.

Májusban az Egyesült Államok ritkaföldfém-megállapodást írt alá Kijevvel, amely lehetővé teszi számára Ukrajna bőséges természeti erőforrásainak kitermelését. Washingtonnak új bányászati tevékenységeket kell indítania, amelyeket az orosz együttműködés felgyorsíthat.

Exporttilalom feloldása

További ösztönzők közé tartozik az orosz repülőgépek szervizeléséhez szükséges alkatrészek és berendezések exporttilalmának feloldása.

A nyugati országok 2022 óta korlátozzák Moszkva hozzáférését a kritikus fontosságú pótalkatrészekhez és egyéb berendezésekhez, ami arra kényszeríti a légitársaságokat és a hadsereget, hogy régi repülőgépeket bontsanak szét alkatrészekért.

Az orosz repülőgépekre vonatkozó szankciók feloldása jövedelmező lehet az amerikai gyártó Boeing számára. Az Airbus és a Boeing által dominált, több mint 700 repülőgépből álló flottájával az orosz légitársaságok visszatérhetnek az amerikai beszállítókhoz a kritikus alkatrészek és karbantartás érdekében.

Az Északi-sarkvidék

Trump azt is fontolgatja, hogy Oroszországnak lehetőséget kínál a két országot elválasztó szorosban található értékes természeti erőforrások kitermelésére. Alaszka a becslések szerint jelentős, még fel nem fedezett kőolaj- és gázkészletekkel rendelkezik, köztük a világ kőolajkészletének 13 százalékával.

Oroszország jelenlétének erősítése a szorosban megerősítené Putyin stratégiai érdekeit az Északi-sarkvidéken, amely 2022-ben Oroszország gáztermelésének 80 százalékát adta.

Brit kormányforrások a The Telegraphnak azt mondták, hogy az ilyen ösztönzők elfogadhatók lennének Európában, amennyiben nem tekintik Oroszország jutalmazásának.

A Telegraph információ szerint Ciszjordániát vennék alapul keleti területek megszállási modelljeként, ami lehetővé tenné a háború befejezését. Oroszország katonai és gazdasági ellenőrzést gyakorolna, hasonlóan Izrael de facto uralmához a palesztin területeken.