08. 14.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 14.
csütörtök
háború Ukrajna tűzszünet szankciók Donald Trump Vlagyimir Putyin

Négy lehetséges forgatókönyv: ezt várja Kijev a Trump-Putyin-találkozótól

2025. augusztus 14. 06:40

A találkozó tétje rendkívüli, a lehetséges forgatókönyvek száma négy.

2025. augusztus 14. 06:40
null

Egy rövid véleménycikk jelent meg a Kyiv Post című ukrán lap online felületén, amelyben a szerző a Trump–Putyin-találkozó lehetséges kimeneteleit elemzi. Joni Askola meglátása szerint mindössze négy kimenetel képzelhető el:

az ördögi kör, a kivonulás, a nyomásgyakorlás irányváltása és a meglepetés-megállapodás.

Mint írja Askola, az első lehetőség során Trump „bedőlhet” Putyinnak, és „rákényszerítheti Ukrajnát, hogy fogadjon el egy igazságtalan és megalázó megállapodást, talán csak egy tűzszünet kedvéért. Ukrajna visszautasítja. A nyomás fokozódik. Visszatérünk a kiindulóponthoz, Trump pedig ismét Ukrajnát hibáztatja.”

A második lehetőségben Trump „átlát” Putyin „játékán”, és „rájön, hogy az orosz elnök csak időt akar nyerni, ezért kiszáll. Nincs megállapodás. Nincs közvetítés. Marad a status quo. Európa továbbra is vásárolhat amerikai fegyvereket Ukrajnának, Trump pedig egy időre lelép a béketárgyalások színpadáról.”

A harmadik esetben Trump úgy dönt, hogy megtorolja, amiért Putyin lépre csalta: „új szankciók, másodlagos vámok. Ez nem túl valószínű, tekintve Trump korábbi oroszbarát hozzáállását, de egy olyan lehetőség, amely áthelyezheti a nyomás súlypontját.”

A negyedik, végső esetben „a háttérben csendben előrehaladnak a tárgyalások. Tűzszünet vagy valamilyen megállapodás születik Alaszkában – vagy röviddel utána.

Nagyon valószínűtlen. Nem feltétlenül vetne véget a háborúnak, és talán még csak nem is függesztené fel,

de egyik napról a másikra megváltoztatná a háború dinamikáját.”

Előzetes tanulságként a szerző leszögezi: a következő napok döntő fontosságúak lesznek. „Európának szilárdan ki kell tartania Ukrajna mellett, Ukrajnának pedig nem szabad rossz megállapodást elfogadnia, bármilyen erős is a nyomás. Bármi megtörténhet.”

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Dixtroy
2025. augusztus 14. 07:38
" a szerző leszögezi: a következő napok döntő fontosságúak lesznek. „Európának szilárdan ki kell tartania Ukrajna mellett, Ukrajnának pedig nem szabad rossz megállapodást elfogadnia, bármilyen erős is a nyomás. Bármi megtörténhet." Kell? Ugyan miért?
Dixtroy
2025. augusztus 14. 07:30 Szerkesztve
"Trump „bedőlhet” Putyinnak, és „rákényszerítheti Ukrajnát, hogy fogadjon el egy igazságtalan és megalázó megállapodást, talán csak egy tűzszünet kedvéért." Ezen már túl vagytok, számotokra mindenképpen igazságtalan és megalázó lesz a megállapodás, ezen kár aggódni. De nagyon tanulságos lecke lesz, megéri-e megöletni az országotok népét az eu, vagy az amcsik kedvéért, egy bizonytalan, "majd a nató meg az eu meg az amcsik megvédenek" kamu ígéret alatt.
pankotaidili-2
2025. augusztus 14. 07:21
Teljesen mindegy mi lesz a tárgyalások végkimenetele, Ukrajna veszített. Az idő előrehaladtával, pedig egyre kevesebb lesz belőle. Hálistennek.
llnnhegyi
2025. augusztus 14. 07:08
TRUMP bármit mond,Putyin nyert. Tehát,ha okos ember,ezt elismeri. Az libbcsikommcsi bagázs teljes bukását, narratíváját láthatjuk majd! Ursula&Biden kampec!
