Négy lehetséges forgatókönyv: ezt várja Kijev a Trump-Putyin-találkozótól

Egy rövid véleménycikk jelent meg a Kyiv Post című ukrán lap online felületén, amelyben a szerző a Trump–Putyin-találkozó lehetséges kimeneteleit elemzi. Joni Askola meglátása szerint mindössze négy kimenetel képzelhető el:

az ördögi kör, a kivonulás, a nyomásgyakorlás irányváltása és a meglepetés-megállapodás.

Mint írja Askola, az első lehetőség során Trump „bedőlhet” Putyinnak, és „rákényszerítheti Ukrajnát, hogy fogadjon el egy igazságtalan és megalázó megállapodást, talán csak egy tűzszünet kedvéért. Ukrajna visszautasítja. A nyomás fokozódik. Visszatérünk a kiindulóponthoz, Trump pedig ismét Ukrajnát hibáztatja.”

A második lehetőségben Trump „átlát” Putyin „játékán”, és „rájön, hogy az orosz elnök csak időt akar nyerni, ezért kiszáll. Nincs megállapodás. Nincs közvetítés. Marad a status quo. Európa továbbra is vásárolhat amerikai fegyvereket Ukrajnának, Trump pedig egy időre lelép a béketárgyalások színpadáról.”

A harmadik esetben Trump úgy dönt, hogy megtorolja, amiért Putyin lépre csalta: „új szankciók, másodlagos vámok. Ez nem túl valószínű, tekintve Trump korábbi oroszbarát hozzáállását, de egy olyan lehetőség, amely áthelyezheti a nyomás súlypontját.”

A negyedik, végső esetben „a háttérben csendben előrehaladnak a tárgyalások. Tűzszünet vagy valamilyen megállapodás születik Alaszkában – vagy röviddel utána.

Nagyon valószínűtlen. Nem feltétlenül vetne véget a háborúnak, és talán még csak nem is függesztené fel,

de egyik napról a másikra megváltoztatná a háború dinamikáját.”

Előzetes tanulságként a szerző leszögezi: a következő napok döntő fontosságúak lesznek. „Európának szilárdan ki kell tartania Ukrajna mellett, Ukrajnának pedig nem szabad rossz megállapodást elfogadnia, bármilyen erős is a nyomás. Bármi megtörténhet.”