Még két nap: egy gyorstalpaló cikkben minden, amit Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról tudni kell!

Gőzerővel zajlanak az előkészületek a pénteki csúcstalálkozóra: külügyminiszteri egyeztetések valamint biztonsági előkészületek is történtek, hogy pénteken minden kellemetlenség nélkül le tudjon zajlani a tárgyalás. A két ország vezetői négy év után először találkoznak, utoljára Joe Biden korábbi amerikai elnök 2021-ben Genfben találkozott Vlagyimir Putyinnal.

Miért éppen Alaszka?

Az esemény helyszíne Anchorage-ban lesz az Elmendorf-Richardson katonai bázison.

Az Euronews elemzése szerint nem véletlenül esett a választás Alaszkára.

Az Egyesült Államok legkeletibb állama stratégiai és szimbolikus helyet foglal el az amerikai–orosz kapcsolatokban, amelyek évszázadokra nyúlnak vissza.

Az oroszok a 19. században pénzért adták el az államot az Egyesült Államoknak. Nem ez az első alkalom, hogy az állam világvezetőket fogad: Ronald Reagan 1984-ben találkozott ott II. János Pál pápával, Richard Nixon pedig 1971-ben fogadta Hirohito japán császárt.

Miután kiderült, hogy Alaszkában lesz a találkozó, az volt a nagy kérdés, hogy pontosan hol. Végül a csúcstalálkozó szervezői arra a következtetésre jutottak, hogy az óriási államban az egyetlen város, amely alkalmas a csúcstalálkozó megrendezésére az Anchorage. Arra is rájöttek, hogy csak a város északi szélén található katonai bázis felel meg a történelmi találkozó biztonsági követelményeinek, bár a Fehér Ház remélte, hogy elkerülheti azt a látszatot, hogy az orosz vezetőt és kíséretét egy amerikai katonai létesítményben fogadja.

Egy feltűnő hiányzó

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az orosz-ukrán konfliktus egyik legfontosabb szereplője nem lesz jelen a találkozón. Mindkét ország megerősítette, hogy csak Putyin és Trump találkozik, annak ellenére, hogy kezdetben felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vehet a találkozón – írta az AP.

A Kreml azonban már régóta ellenzi Putyin és Zelenszkij találkozóját – legalábbis addig, amíg Oroszország és Ukrajna nem köt békeszerződést.Putyin a múlt héten kijelentette, hogy nem ellenzi a Zelenszkijjel való találkozót, de ahhoz „bizonyos feltételeknek kell teljesülniük”, és ezek „még messze vannak”.

Az európaiak próbálják betolni Zelenszkijt, de a találkozó közeledésével még mindig nem történt megerősítés, és az elnöknek nem is lenne egyszerű Alaszkába repülnie.

Európa megint kimarad

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a találkozóból megint kihagyták az európai vezetést. Ahogy közeleg az esemény, Európa kétségbeesetten keresi az eszközöket, amelyekkel bele tudna szólni az ukrajnai háborúról szóló tárgyalás alakulásába.

De ahogy fogy az idő, egyre inkább kezd kirajzolódni, hogy ezt az egyezkedést kénytelen lesz Zelenszkijjel karöltve a kispadról nézni.

Friedrich Merz német kancellár augusztus 13-ra videókonferenciát tervez Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint más európai vezetőkkel az ukrajnai rendezésről. Az amerikai elnökkel és alelnökkel tervezett tanácskozás előtt szeretne egyeztetni Zelenszkij, valamint Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetőinek társaságában. Ehhez a megbeszéléshez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik.

Az amerikai elemzők szerint Európa szerepe a békefenntartás lehetne, azonban erre az országok több nagy ígéret ellenére nem állnak készen.

Miről fognak tárgyalni?

A várakozások szerint a Trump-Putyin találkozó eredményeként demarkációs vonalat húzhatnak a front mentén, amely befagyasztaná a háborút. Ez tűnik jelenleg a legpozitívabb forgatókönyvnek, de annak is fennáll az esélye, hogy az oroszok nem mennek ebbe bele. Arra az elemzők kevés esélyt látnak, hogy Ukrajna „átadja” az orosz megszállás alatt levő területeket, azonban de facto valószínűleg el kell ismernie, azok megszállt állapotát. Ezt nemrég részletesen elemezték a német közszolgálati csatornán is.

Egyes elemzők szerint a találkozó már önmagában diplomáciai győzelem Putyinnak.

Donald Trump egyetlen ütőkártyája az oroszokkal szemben a belengetett másodlagos szankciók, amelyek azon országokat támadnák, akik energiát vesznek Oroszországtól.

A tét óriási, ha nem sikerül tűzszünetben megegyezni, akkor könnyen lehet, hogy Donald Trump nem ad több lehetőséget Putyinnak, akivel szemben már többször kifejezte a frusztrációját.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP