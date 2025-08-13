Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szankciók Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Még két nap: egy gyorstalpaló cikkben minden, amit Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról tudni kell!

2025. augusztus 13. 10:00

Pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Hatalmas a várakozás: vajon betartja-e Trump az ígéretét és sikerül lezárnia a háborút?

2025. augusztus 13. 10:00
null

Gőzerővel zajlanak az előkészületek a pénteki csúcstalálkozóra: külügyminiszteri egyeztetések valamint biztonsági előkészületek is történtek, hogy pénteken minden kellemetlenség nélkül le tudjon zajlani a tárgyalás. A két ország vezetői négy év után először találkoznak, utoljára Joe Biden korábbi amerikai elnök 2021-ben Genfben találkozott Vlagyimir Putyinnal. 

Miért éppen Alaszka? 

Az esemény helyszíne Anchorage-ban lesz az Elmendorf-Richardson katonai bázison. 

Az Euronews elemzése szerint nem véletlenül esett a választás Alaszkára. 

Az Egyesült Államok legkeletibb állama stratégiai és szimbolikus helyet foglal el az amerikai–orosz kapcsolatokban, amelyek évszázadokra nyúlnak vissza.

Az oroszok a 19. században pénzért adták el az államot az Egyesült Államoknak. Nem ez az első alkalom, hogy az állam világvezetőket fogad: Ronald Reagan 1984-ben találkozott ott II. János Pál pápával, Richard Nixon pedig 1971-ben fogadta Hirohito japán császárt. 

Miután kiderült, hogy Alaszkában lesz a találkozó, az volt a nagy kérdés, hogy pontosan hol. Végül a csúcstalálkozó szervezői arra a következtetésre jutottak, hogy az óriási államban az egyetlen város, amely alkalmas a csúcstalálkozó megrendezésére az Anchorage. Arra is rájöttek, hogy csak a város északi szélén található katonai bázis felel meg a történelmi találkozó biztonsági követelményeinek, bár a Fehér Ház remélte, hogy elkerülheti azt a látszatot, hogy az orosz vezetőt és kíséretét egy amerikai katonai létesítményben fogadja.

Egy feltűnő hiányzó

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az orosz-ukrán konfliktus egyik legfontosabb szereplője nem lesz jelen a találkozón. Mindkét ország megerősítette, hogy csak Putyin és Trump találkozik, annak ellenére, hogy kezdetben felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vehet a találkozón  – írta az AP. 

A Kreml azonban már régóta ellenzi Putyin és Zelenszkij találkozóját – legalábbis addig, amíg Oroszország és Ukrajna nem köt békeszerződést.Putyin a múlt héten kijelentette, hogy nem ellenzi a Zelenszkijjel való találkozót, de ahhoz „bizonyos feltételeknek kell teljesülniük”, és ezek „még messze vannak”.

Az európaiak próbálják betolni Zelenszkijt, de a találkozó közeledésével még mindig nem történt megerősítés, és az elnöknek nem is lenne egyszerű Alaszkába repülnie. 

Európa megint kimarad

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a találkozóból megint kihagyták az európai vezetést. Ahogy közeleg az esemény, Európa kétségbeesetten keresi az eszközöket, amelyekkel bele tudna szólni az ukrajnai háborúról szóló tárgyalás alakulásába. 

De ahogy fogy az idő, egyre inkább kezd kirajzolódni, hogy ezt az egyezkedést kénytelen lesz Zelenszkijjel karöltve a kispadról nézni.

Friedrich Merz német kancellár augusztus 13-ra videókonferenciát tervez Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint más európai vezetőkkel az ukrajnai rendezésről. Az amerikai elnökkel és alelnökkel tervezett tanácskozás előtt szeretne egyeztetni Zelenszkij, valamint Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetőinek társaságában. Ehhez a megbeszéléshez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik. 

Az amerikai elemzők szerint Európa szerepe a békefenntartás lehetne, azonban erre az országok több nagy ígéret ellenére nem állnak készen. 

Miről fognak tárgyalni?

A várakozások szerint a Trump-Putyin találkozó eredményeként demarkációs vonalat húzhatnak a front mentén, amely befagyasztaná a háborút. Ez tűnik jelenleg a legpozitívabb forgatókönyvnek, de annak is fennáll az esélye, hogy az oroszok nem mennek ebbe bele. Arra az elemzők kevés esélyt látnak, hogy Ukrajna „átadja” az orosz megszállás alatt levő területeket, azonban de facto valószínűleg el kell ismernie, azok megszállt állapotát. Ezt nemrég részletesen elemezték a német közszolgálati csatornán is. 

Egyes elemzők szerint a találkozó már önmagában diplomáciai győzelem Putyinnak. 

Donald Trump egyetlen ütőkártyája az oroszokkal szemben a belengetett másodlagos szankciók, amelyek azon országokat támadnák, akik energiát vesznek Oroszországtól. 

A tét óriási, ha nem sikerül tűzszünetben megegyezni, akkor könnyen lehet, hogy Donald Trump nem ad több lehetőséget Putyinnak, akivel szemben már többször kifejezte a frusztrációját. 

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 13. 10:48
🕊️ youtube.com/shorts/Hujk-nJ6aJg?si=3eZ2ogBxgV1_Q2y5
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. augusztus 13. 10:47
counter-revolution 2025. augusztus 13. 10:23 Mivel a Mandiner nem szokta szemlézni Kusai Sándort, ..." ...és egyszer eszébe juthatna Dr Kun Miklós történész meginterjúvolása is.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 13. 10:41 Szerkesztve
UKrajna kiválását Oroszországból, ezt kell szentesíteni. 2014-ben a véres pucssal rosszul sikerült! 2022-ben Minszkben elmulasztották. Milliós áldozatok után, utolsó esély. TŰZSZÜNETET!!
Válasz erre
1
1
Obsitos Technikus
2025. augusztus 13. 10:35
"Egyre inkább úgy tűnik, hogy az orosz-ukrán konfliktus egyik legfontosabb szereplője nem lesz jelen a találkozón." Mindketten ott lesznek. A többiek nem fontosak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!