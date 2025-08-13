Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehér Ház alaszka Donald Trump Vlagyimir Putyin katonai bázis Anchorage

Rendkívüli: megvan a Trump-Putyin találkozó pontos helyszíne!

2025. augusztus 13. 07:32

A külügyminiszterek már egyeztettek a történelminek ígérkező tárgyalás részleteiről.

2025. augusztus 13. 07:32
null

A CNN arról ír, hogy az amerikai tisztviselők, akik a hétvégén igyekeztek megtalálni és lefoglalni a helyszínt Donald Trump elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozójához, komoly akadályba ütköztek: 

nyáron ugyanis turisztikai főszezon van Alaszkában,

 és a két világvezető fogadására alkalmas és felszerelt helyszínek száma rendkívül korlátozott volt.

Ezt is ajánljuk a témában

A csúcstalálkozó szervezői hamarosan arra a következtetésre jutottak, hogy az óriási államban az egyetlen város, amely alkalmas a csúcstalálkozó megrendezésére, Anchorage. Arra is rájöttek, hogy csak a város északi szélén található katonai bázis felel meg a történelmi találkozó biztonsági követelményeinek, bár a Fehér Ház remélte, hogy elkerülheti azt a látszatot, hogy az orosz vezetőt és kíséretét egy amerikai katonai létesítményben fogadja.

Vagyis a helyszín: Alaszka, Anchorage, Elmendorf-Richardson katonai bázis.

Hangsúlyozzák: Putyin és Trump négy év után találkoznak. A csúcstalálkozó még folyamatban van, írják, az amerikai és az orosz tisztviselők sietnek a nagy horderejű találkozó előkészítésével. A legfőbb diplomaták – 

Marco Rubio külügyminiszter és Szergej Lavrov külügyminiszter – kedden tárgyaltak „a felkészülés bizonyos aspektusairól”

 az orosz külügyminisztérium szerint.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wikipédia, Elmendorf-Richardson katonai bázis

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. augusztus 13. 07:45
Ha a kommunisták itthon és Brüsszelben most nem kapnak agyvérzést, akkor soha. Miközben Trump Orbánnal tárgyal, velük szóba sem áll. Még a kispadon sem kaptak helyet, a nézőtéren ordítoznak, míg ki nem vezetik őket.
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. augusztus 13. 07:43
Milyen világot üthet össze ez a két ember, ha az igazi kihívók nem lesznek jelen??? 🤔🤔🤔
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!