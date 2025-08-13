Rendkívüli: megvan a Trump-Putyin találkozó pontos helyszíne!

A CNN arról ír, hogy az amerikai tisztviselők, akik a hétvégén igyekeztek megtalálni és lefoglalni a helyszínt Donald Trump elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozójához, komoly akadályba ütköztek:

nyáron ugyanis turisztikai főszezon van Alaszkában,

és a két világvezető fogadására alkalmas és felszerelt helyszínek száma rendkívül korlátozott volt.