Rendkívüli: megvan a Trump-Putyin találkozó pontos helyszíne!

Geopolitikai szakértő: Alaszka lehet az új Jalta
A történész szerint Putyin nem utazna Alaszkába, ha nem bízna abban, hogy a találkozónak lesz kézzelfogható eredménye.
A külügyminiszterek már egyeztettek a történelminek ígérkező tárgyalás részleteiről.
A CNN arról ír, hogy az amerikai tisztviselők, akik a hétvégén igyekeztek megtalálni és lefoglalni a helyszínt Donald Trump elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozójához, komoly akadályba ütköztek:
nyáron ugyanis turisztikai főszezon van Alaszkában,
és a két világvezető fogadására alkalmas és felszerelt helyszínek száma rendkívül korlátozott volt.
A csúcstalálkozó szervezői hamarosan arra a következtetésre jutottak, hogy az óriási államban az egyetlen város, amely alkalmas a csúcstalálkozó megrendezésére, Anchorage. Arra is rájöttek, hogy csak a város északi szélén található katonai bázis felel meg a történelmi találkozó biztonsági követelményeinek, bár a Fehér Ház remélte, hogy elkerülheti azt a látszatot, hogy az orosz vezetőt és kíséretét egy amerikai katonai létesítményben fogadja.
Vagyis a helyszín: Alaszka, Anchorage, Elmendorf-Richardson katonai bázis.
Hangsúlyozzák: Putyin és Trump négy év után találkoznak. A csúcstalálkozó még folyamatban van, írják, az amerikai és az orosz tisztviselők sietnek a nagy horderejű találkozó előkészítésével. A legfőbb diplomaták –
Marco Rubio külügyminiszter és Szergej Lavrov külügyminiszter – kedden tárgyaltak „a felkészülés bizonyos aspektusairól”
az orosz külügyminisztérium szerint.
Nem kizárható, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlási stratégiáját látjuk.
Nyitókép: Wikipédia, Elmendorf-Richardson katonai bázis
