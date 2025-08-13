Geopolitikai szakértő: Alaszka lehet az új Jalta

A szakértő szerint Putyin hajlandó lehet befejezni a háborút, ha megfelelőnek találja az amerikai ajánlatot, és ha azt Trump képes is érvényesíteni. Hozzáteszi: „Az oroszok szkepticizmusa részben abból fakad, hogy Trump korábban nehezen tudta érvényesíteni akaratát Kijevvel és az európai országokkal szemben, bár most több kérdésben is sikerült előrelépnie. A háború ügyében kiszivárgott hírekkel kapcsolatban azonban továbbra is elutasító állásponton vannak mind az ukránok, mind az európai államok. Ha Alaszkában valóban megszületik valamilyen megállapodás,

Ukrajna vezetőinek el kell majd dönteniük, melyik hordoz nagyobb politikai kockázatot: ha harc nélkül adnak fel területeket, vagy ha nyíltan nemet mondanak Trump javaslatára.”

Úgy véli, van esély a megállapodásra, bár Donald Trump hajlamos hirtelen döntéseket hozni, és nem zavarja, ha másnap módosítania kell az álláspontján. „Putyin vélhetően nem utazna Alaszkába pusztán egy találkozó kedvéért, ha nem bízna abban, hogy annak lesz kézzelfogható eredménye, és ha nem lenne már kellően előkészítve a találkozó mindkét fél részéről” – tette hozzá a szakértő.

Kosztur szerint Trumpnak ugyanazzal kellett szembesülnie, mint korábban a Biden-adminisztrációnak:

globális ügyeket a globális Déllel szembemenve ma már nem lehet elrendezni.

Kosztur András rámutatott:

Trump álláspontjának alakulására az európaiak csak csekély befolyással bírnak,

az eseményekbe azonban beleszólhatnak, például úgy, hogy meggyőzik Kijevet, nyugodtan mondjon nemet egy esetleges alaszkai megállapodásra, mivel pótolnák az Egyesült Államok kieső támogatását akkor is, ha az elutasítás miatt Washington végleg elfordulna az ukrán ügytől.

„Akár új korszakot is nyithat a két ország kapcsolatában, de könnyen az epizódszerű események sorába süllyedhet, ha eredménytelenül zárul” – hívta fel a figyelmet Kosztur. Hozzátette: a találkozó ténye mindenesetre azt mutatja, hogy Trump továbbra is rendezni akarja az ukrajnai háborút. Nem kívánja kivárni annak természetes lezáródását, hanem aktív szerepet próbál vállalni a béke előrehozatalában. Ugyanakkor az is látszik, hogy

Oroszország sem akarja a végletekig élezni a konfliktust az Egyesült Államokkal. „Ők sem bánnák, ha véget érne a háború, és gazdaságuk szabadabban lélegezhetne. Más kérdés, hogy a céljaikból így sem hajlandóak engedni,

legfeljebb jelképes mértékben” – fogalmazott a szakértő.

Úgy véli, a már említett területcsere-forgatókönyvnek van valóságalapja. Hangsúlyozza:

az ukrán csapatok helyzete az elmúlt napokban is romlott a Donbaszban, Pokrovszk közeljövőbeli eleste lassan tényként kezelhető.

Az egész térség elfoglalása is csak idő – és emberéletek – kérdése, amiben Oroszország fölényben van. A Herszonnal és Zaporizzsjával, vagyis a két várossal és az érintett megyék még ukrán kézen lévő részeivel kapcsolatos igényeiről való lemondás viszont Moszkvának nem jelentene nagy áldozatot. Ezek megszerzésére ugyanis csak az ukrán hadsereg katasztrofális összeomlása vagy hosszú évekig tartó háború esetén lenne esély. A korábbi követelésekhez képest ez mégis engedményként értékelhető – véli a történész.