08. 13.
szerda
alaszka jalta Moszkva Donald Trump Vlagyimir Putyin

Geopolitikai szakértő: Alaszka lehet az új Jalta

2025. augusztus 13. 06:36

A történész szerint Putyin nem utazna Alaszkába, ha nem bízna abban, hogy a találkozónak lesz kézzelfogható eredménye.

2025. augusztus 13. 06:36
null

Az Index Világjátszma című geopolitikai rovatában Kosztur András történész, geopolitikai szakértő elmondta az alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozóról: „Egyes beszámolók szerint Moszkva még kisebb területi engedményeket is tehet Harkiv és Szumi megyékben, amelyekre hivatalosan sem tart igényt. Hogy ezen kívül még milyen kérdéseket vitatnak meg a felek az országaik kétoldalú kapcsolatait illetően, arról keveset tudni, és ezek a témák háttérbe is szorultak a háború lezárásához képest. Ez érthető is, hiszen 

az orosz–amerikai kapcsolatok rendezése nehezen képzelhető el a háború lezárása nélkül, 

a gazdasági kapcsolatok újraindításának egyik fő akadályát például a szankciók jelentik, és az európai szankciók akkor is problémát jelenthetnének ezen a téren, ha Washington feloldaná saját korlátozó intézkedéseit. Ráadásul Trump egyik fő ígérete is a háború lezárása, és nem az oroszokkal való kapcsolatok rendezése volt.”

A szakértő szerint Putyin hajlandó lehet befejezni a háborút, ha megfelelőnek találja az amerikai ajánlatot, és ha azt Trump képes is érvényesíteni. Hozzáteszi: „Az oroszok szkepticizmusa részben abból fakad, hogy Trump korábban nehezen tudta érvényesíteni akaratát Kijevvel és az európai országokkal szemben, bár most több kérdésben is sikerült előrelépnie. A háború ügyében kiszivárgott hírekkel kapcsolatban azonban továbbra is elutasító állásponton vannak mind az ukránok, mind az európai államok. Ha Alaszkában valóban megszületik valamilyen megállapodás, 

Ukrajna vezetőinek el kell majd dönteniük, melyik hordoz nagyobb politikai kockázatot: ha harc nélkül adnak fel területeket, vagy ha nyíltan nemet mondanak Trump javaslatára.”

Úgy véli, van esély a megállapodásra, bár Donald Trump hajlamos hirtelen döntéseket hozni, és nem zavarja, ha másnap módosítania kell az álláspontján. „Putyin vélhetően nem utazna Alaszkába pusztán egy találkozó kedvéért, ha nem bízna abban, hogy annak lesz kézzelfogható eredménye, és ha nem lenne már kellően előkészítve a találkozó mindkét fél részéről” – tette hozzá a szakértő.

Kosztur szerint Trumpnak ugyanazzal kellett szembesülnie, mint korábban a Biden-adminisztrációnak: 

globális ügyeket a globális Déllel szembemenve ma már nem lehet elrendezni. 

Kosztur András rámutatott: 

Trump álláspontjának alakulására az európaiak csak csekély befolyással bírnak,

 az eseményekbe azonban beleszólhatnak, például úgy, hogy meggyőzik Kijevet, nyugodtan mondjon nemet egy esetleges alaszkai megállapodásra, mivel pótolnák az Egyesült Államok kieső támogatását akkor is, ha az elutasítás miatt Washington végleg elfordulna az ukrán ügytől.

„Akár új korszakot is nyithat a két ország kapcsolatában, de könnyen az epizódszerű események sorába süllyedhet, ha eredménytelenül zárul” – hívta fel a figyelmet Kosztur. Hozzátette: a találkozó ténye mindenesetre azt mutatja, hogy Trump továbbra is rendezni akarja az ukrajnai háborút. Nem kívánja kivárni annak természetes lezáródását, hanem aktív szerepet próbál vállalni a béke előrehozatalában. Ugyanakkor az is látszik, hogy 

Oroszország sem akarja a végletekig élezni a konfliktust az Egyesült Államokkal. „Ők sem bánnák, ha véget érne a háború, és gazdaságuk szabadabban lélegezhetne. Más kérdés, hogy a céljaikból így sem hajlandóak engedni, 

legfeljebb jelképes mértékben” – fogalmazott a szakértő.

Úgy véli, a már említett területcsere-forgatókönyvnek van valóságalapja. Hangsúlyozza: 

az ukrán csapatok helyzete az elmúlt napokban is romlott a Donbaszban, Pokrovszk közeljövőbeli eleste lassan tényként kezelhető. 

Az egész térség elfoglalása is csak idő – és emberéletek – kérdése, amiben Oroszország fölényben van. A Herszonnal és Zaporizzsjával, vagyis a két várossal és az érintett megyék még ukrán kézen lévő részeivel kapcsolatos igényeiről való lemondás viszont Moszkvának nem jelentene nagy áldozatot. Ezek megszerzésére ugyanis csak az ukrán hadsereg katasztrofális összeomlása vagy hosszú évekig tartó háború esetén lenne esély. A korábbi követelésekhez képest ez mégis engedményként értékelhető – véli a történész.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

 

Dixtroy
2025. augusztus 13. 08:00
"Herszonnal és Zaporizzsjával, vagyis a két várossal és az érintett megyék még ukrán kézen lévő részeivel kapcsolatos igényeiről való lemondás viszont Moszkvának nem jelentene nagy áldozatot." Oroszország a világ legnagyobb állama, majd biztos ez az egész pár városról és megyéről szól.. ennyire naív hülyék ne legyetek már! Mi is a békekötés? Mikor a harcoló felek elég nagy veszteséget szenvedtek, vagy akkora előnyre tettek szert, hogy a harcok további folyatásától már nem várnak különösebb eredményt, akkor jön az alkudozás. Kedves romantikusan idealista libsik, most akkor tessék odatekinteni a béketárgyalásra, hogy ki is volt itt a két harcoló fél. Jó reggelt kívánok! Mik is a megszerzett előnyök, vagy el nem szenvedett hátrányok? Oroszország megvédte a hadikikötőjét, az usa pedig megszerezte az eut gazdasági rabszolgának, az orosz nyersanyagokat csak rajta keresztül veheti meg az eu és meggátolta a "Közép birodalmának" megteremtését jó időre. Az orosz előnyök aránytalanul kisebbek.
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. augusztus 13. 07:55
"Kosztur András rámutatott: Trump álláspontjának alakulására az európaiak csak csekély befolyással bírnak, az eseményekbe azonban beleszólhatnak, például úgy, hogy meggyőzik Kijevet, nyugodtan mondjon nemet egy esetleges alaszkai megállapodásra, mivel pótolnák az Egyesült Államok kieső támogatását akkor is, ha az elutasítás miatt Washington végleg elfordulna az ukrán ügytől." Legfeljebb módosul a 15%-os vám 45%-osra.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. augusztus 13. 07:48
hát ez olyan Török Gáboros volt. vagy így, vagy úgy, de lehet, hogy sehogy...
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. augusztus 13. 07:32
Nehéz lehet történésznek, geopolitikai szakértőnek lenni! -sőt, talán más szakértőnek is... Az alapprobléma az, hogy sikerült olyan elvárást, elítélést gerjeszteni, az "antiszemitizmus" fogalmán keresztül, mely gyakorlatilag kizárja a zsidó szereplős események tárgyilagos értékelését, mert az antiszemitizmus bélyege, és a hozzákapcsolódó "fasisztázás-nácizás" hisztériájával a zsidóságot, méltatlanul, védett státuszba helyezi! Ukrajna zsidó vezetése, Európa zsidó vezetése, az USA zsidóinak érdekszövetsége várhatóan "motiválni" fogja a Putyin-Trump találkozót, és tartok tőle, hogy végzetes mértékben... Aggodalmamnak az mond ellent, és támassza alá, hogy a "Nagyoknak" az igazságos, a népek javát szolgáló béke megteremtésének igénye, még illúzió szinten sem szempont! -ahogy ez történt a Világháború Első, és Második fordulója után... Lényegében most sem lenne várható más, mégis attól tartok, hogy a zsidó köröknek nem lesz elfogadható a megállapodás..! -ez pedig perdöntő lehet...
Válasz erre
0
0
