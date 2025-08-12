BREAKING: Ukrajna megroppant és súlyos helyzetbe került, az oroszok teljesen áttörték a frontot

Ukrán beismerés az összeomlás után: komoly fenyegetést jelentenek a vadonatúj orosz drónok
Teljesen új drón bukkant föl a fronton, ez sem Ukrajna malmára hajtja a vizet.
A háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.
Úgy tűnik, fordulóponthoz értünk az ukrajnai háborúban: erre utal a közelgő Trump–Putyin csúcstalálkozó és a csöppet sem váratlan orosz áttörés. A hírek erejét növeli, hogy ukrán oldalról is megerősítették azokat.
A The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov arról ír, hogy
számos ukrán forrásból érkező jelentések szerint Oroszország katasztrofális áttörést hajt végre
Dobropilla felé a Donyeck régióban. Hozzáteszi: az előrenyomuló orosz csapatok
elvágják a Dobropilla-Kramatorszk utat.
Ha ezt nem állítják meg gyorsan, akkor ez nagyon súlyos következményekkel járhat – hangsúlyozza.
Kirill Dmitriev, Oroszország befektetési megbízottja és szuverén vagyonalapjának vezetője, Putyin orosz elnök tárgyalója pedig azt írja,
Donald Trump amerikai elnök szerint az ukránok 88 százaléka békeszerződést szeretne Oroszországgal.
Hozzáteszi, hogy az elnök az USA és Oroszország közötti kereskedelem helyreállítását is fontolgatja. „A biztonság és a jólét útja a párbeszéd és a gazdasági együttműködésen keresztül vezet” – fogalmaz.
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője a témában kifejtette: „A már említett mély betörés az ukrán Deep State-en is fenn van, most néztem rá, azaz
az ukránok is megerősítették, mert a Deep State-re aligha kerül fel valami az állam ellenében. Ilyet ritkán látni...
egy 11,4 kilométer mély betörés maximum 48 óra alatt ebben a háborúban nem semmi. Az 2022-ben botladozó oroszok eltanulták amiben az ukránok jobbak voltak (drónok),
minden kinevetett dolgukról az utóbbi időben kiderült hogy van értelme,
a motorosrohamtól a madmax tankokig és a szamarakig. Ettől még nem lesz jogos az agresszió, de a minimális céljukat, a Donbaszt elérik így vagy úgy.”
