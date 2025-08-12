Mielőtt rákezd a kórus: Orbán Viktor három pontban foglalta össze, miért nem támogatja az Európai Tanács nyilatkozatát

Friss posztjában Orbán Viktor miniszterelnök arról tájékoztatja a közvéleményt, hogy mindössze négy nappal Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében.

Hozzátette:

Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében.”

A kormányfő ezt követően tételesen felsorolja az érveit:

„1. A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.

2. Már önmagában is

szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.

3. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha

az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.”

„Adjunk esélyt a békének!” – fogalmaz Orbán Viktor.