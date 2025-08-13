Hoppá: Amerikai bombázók jelentek meg az orosz határnál

Geopolitikai szakértő: Alaszka lehet az új Jalta
A történész szerint Putyin nem utazna Alaszkába, ha nem bízna abban, hogy a találkozónak lesz kézzelfogható eredménye.
Nem kizárható, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlási stratégiáját látjuk.
A NATO légi műveleti irányítási parancsnoksága (AIRCOM) bejelentette, hogy
az Egyesült Államok három B-1B Lancer típusú bombázót küldött az orosz határhoz közel található, Ørland légibázisra,
Norvégiába – erről a Portfolio ír.
Mint kiderült, a gépek feladata hivatalosan az lesz, hogy a szövetséges erők készültségi szintjét növeljék, tréningezzenek más NATO-képességekkel és a különféle országok katonai rendszerei közti integrációt fejlesszék.
A lap szerint
nem kizárható, hogy a bombázók átcsoportosítása része Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlási stratégiájának:
a politikus az elmúlt hetek során atomtengeralattjárókat is vezényelt Oroszország közelébe.
Emlékeztetnek: az amerikai elnök pénteken találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy egyebek mellett az ukrajnai háború rendezéséről tárgyaljanak.
A kormányfő szerint az unió nem szabhat feltételeket egy olyan tárgyalásnak, amelyre meg sem hívták.
A külügyminiszterek már egyeztettek a történelminek ígérkező tárgyalás részleteiről.
Tarjányi Péter megüzente Orbán Viktornak: hazugság, hogy Oroszország nyert.
A kormányfő közölte, az egyik legfőbb ukrán politikai cél a magyarországi kormányváltás elérése.