08. 13.
szerda
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 13.
szerda
AIRCOM B-1B Lancer NATO Oroszország Norvégia Egyesült Államok

Hoppá: Amerikai bombázók jelentek meg az orosz határnál

2025. augusztus 13. 06:56

Nem kizárható, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlási stratégiáját látjuk.

2025. augusztus 13. 06:56
null

A NATO légi műveleti irányítási parancsnoksága (AIRCOM) bejelentette, hogy 

az Egyesült Államok három B-1B Lancer típusú bombázót küldött az orosz határhoz közel található, Ørland légibázisra, 

Norvégiába – erről a Portfolio ír.

Mint kiderült, a gépek feladata hivatalosan az lesz, hogy a szövetséges erők készültségi szintjét növeljék, tréningezzenek más NATO-képességekkel és a különféle országok katonai rendszerei közti integrációt fejlesszék.

A lap szerint 

nem kizárható, hogy a bombázók átcsoportosítása része Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlási stratégiájának:

 a politikus az elmúlt hetek során atomtengeralattjárókat is vezényelt Oroszország közelébe.

Emlékeztetnek: az amerikai elnök pénteken találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy egyebek mellett az ukrajnai háború rendezéséről tárgyaljanak.

Nyitókép: Wikipédia

 

patriota-0
2025. augusztus 13. 08:01
Szerintem Putyin is ugyanannyira ijedt meg, mint én. A tengeralattjárók odaértek már?
counter-revolution
2025. augusztus 13. 07:54
Nem kizárható, hogy kismaráczi egy kretén.
tikkadt-szocske
2025. augusztus 13. 07:52
Azt kellene lebombázni, aki ezt a hoppát kitalálta és kitálalta nekünk.
backsplash
2025. augusztus 13. 07:52
Orosz határnál??? Valóságban: ÉNY-Norvégiában.
