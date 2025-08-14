Megkérdezték Pécsi Ármint, milyen az Anfield belülről – ezt válaszolta

Amikor kimentünk a bemelegítésre, akkor egyből egy olyan... egyszerűen csak jól éreztem magam. Aki kérdezte, annak ennyit tudtam csak elmondani, mert olyan érzés volt, mintha már játszottam volna az Anfielden”

– fogalmazott Pécsi.

„Jól fogadtak a szurkolók, mindenki nagyon várta, hogy láthassa a csapatot. Úgyhogy tényleg nem is nagyon gondolkodtam azon, hogy most hol vagyok, mekkora a stadion vagy hányan vannak. Egyszerűen csak élveztem. Nagyon jó volt a pályán lenni, ilyen közönség előtt, ilyen stadionban játszani, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt. Abból a szempontból nagyon motiváló is, hogy szeretnék még itt játszani” – árulta el, majd hozzátette, ez rajta múlik.

Megkérdezték tőle, hogy a bravúrját szóba hozták-e a mérkőzés után.

Amikor a kapusedzővel megnéztük a meccset, akkor erről is beszéltünk, és a többi jelenetemről is. Igazából azt mondta, hogy ezt így kell csinálni, ez jó volt.”



Pécsi liverpooli „projektje” kapcsán a menedzsere, Esterházy Mátyás korábban a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy az első idényben az első csapattal fog készülni, és közben megpróbálják azokat a képességeit fejleszteni, amelyekben itthon nem tudott még előrelépni.

Profi környezetbe kerül, olyan játékosok és szakemberek közé, akiknek a társasága rengeteget jelent, a kívülállóknak nehezen lehet érzékeltetni, mennyire sokat. Ennek a hatása mindennél többet ér, főleg egy kapusnál.”

Pécsit minden bizonnyal majd a következő idényben kölcsönadja a klub.