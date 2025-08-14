Ft
Pécsi Ármin Esterházy Mátyás Liverpool videó

Megkérdezték Pécsi Ármint, milyen az Anfield belülről – ezt válaszolta

2025. augusztus 14. 17:07

Azt is elárulta, mit mondott neki a kapusedzője a bravúrjáról.

2025. augusztus 14. 17:07
null

Mint ismert, a magyar felnőtt válogatott Kerkez Milos mellett Pécsi Ármin is az angol Liverpool labdarúgócsapatához szerződött a nyáron. A 20 éves utánpótlás-válogatott kapus új klubjában eddig egy nem hivatalos és egy hivatalos felkészülési mérkőzésen védett, utóbbit az Anfielden, közönség előtt rendezték. Ezzel kapcsolatban kérdezte az Arena4 stábja.

Amikor kimentünk a bemelegítésre, akkor egyből egy olyan... egyszerűen csak jól éreztem magam. Aki kérdezte, annak ennyit tudtam csak elmondani, mert olyan érzés volt, mintha már játszottam volna az Anfielden”

– fogalmazott Pécsi.

„Jól fogadtak a szurkolók, mindenki nagyon várta, hogy láthassa a csapatot. Úgyhogy tényleg nem is nagyon gondolkodtam azon, hogy most hol vagyok, mekkora a stadion vagy hányan vannak. Egyszerűen csak élveztem. Nagyon jó volt a pályán lenni, ilyen közönség előtt, ilyen stadionban játszani, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt. Abból a szempontból nagyon motiváló is, hogy szeretnék még itt játszani” – árulta el, majd hozzátette, ez rajta múlik.

Megkérdezték tőle, hogy a bravúrját szóba hozták-e a mérkőzés után.

Amikor a kapusedzővel megnéztük a meccset, akkor erről is beszéltünk, és a többi jelenetemről is. Igazából azt mondta, hogy ezt így kell csinálni, ez jó volt.”


Pécsi liverpooli „projektje” kapcsán a menedzsere, Esterházy Mátyás korábban a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy az első idényben az első csapattal fog készülni, és közben megpróbálják azokat a képességeit fejleszteni, amelyekben itthon nem tudott még előrelépni.

Profi környezetbe kerül, olyan játékosok és szakemberek közé, akiknek a társasága rengeteget jelent, a kívülállóknak nehezen lehet érzékeltetni, mennyire sokat. Ennek a hatása mindennél többet ér, főleg egy kapusnál.”

Pécsit minden bizonnyal majd a következő idényben kölcsönadja a klub.

A Liverpool egyébként már megkezdte a 2025–2026-os futballidényt: a Vörösök az Angol Szuperkupáért rendezett meccsen tizenegyespárbajban alulmaradtak a Crystal Palace-szal szemben. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is kezdett, míg a magyar kapus nem volt a keret tagja.

A ’Pool legközelebb pénteken játszik, a Premier League címvédője a nyitómeccsen lesz látható, amelyen Kerkez előző csapatát, a tehetséges fiataljait elvesztő AFC Bournemoutht fogadja.

Labdarúgás
Angol Premier League
1. forduló
Pénteken
21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton
13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton–Fulham
16.00: Sunderland–West Ham United
16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham–Brentford
17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1)

Fotó: instagram.com/armin.pecsi

