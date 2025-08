Pécsi Ármin 45 perc alatt egy hatalmas bravúrral jelentkezett a Liverpoolban (VIDEÓ)

A spanyol Athletic Bilbao elleni dupla felkészülési mérkőzéssel tartja főpróbáját az angol bajnoki címvédő Liverpool az Anfield Roadon a következő évadra. Az első találkozó keretébe a vörösök három magyar játékosa közül egy került be, méghozzá a nyáron a Puskás Akadémiától igazolt 20 éves kapus, Pécsi Ármin.

Az első félidőben még a padon ült honfitársunk, így ott élhette át a megható pillanatokat, ahogy a 20. percben az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára tapssal emlékezett mindenki a stadionban.

Ekkor már 2–0-ra vezetett Arne Slot csapata, a mindössze 16 éves szupertehetség, Rio Ngumoha előbb gyönyörű gólt lőtt 18 méterről, majd gólpasszt adott Darwin Nuneznek, aki fejjel volt eredményes. A szünet előtt a baszkok kapusa, Alex Padilla bevédte Ben Doak lövését, így az angol csapat háromgólos előnnyel mehetett pihenőre.

A szünetben mindössze egyet cserélt Slot, de az nagyon kedves volt a szívünknek, hiszen Pécsi Ármin állt a gólvonalra, hivatalos mérkőzésen először!

A játék képe megváltozott, a Bilbao most már eljutott a kapu elé, úgyhogy Pécsinek az 50. percben hatalmas bravúrt kellett bemutatnia:

Gorka Guruzeta vihette rá egyedül a labdát, de a 12 éves koráig Győrben pallérozódó kapus tökéletes ütemben érkezett, zárta a szöget, így hárította a lövést.

Nem sokkal később Harvey Elliott tetszetős akció végén megrúgta a negyedik hazai gólt is.

A 76. percben aztán gólt kapott a Liverpool, de erről Pécsi tehetett a legkevésbé, kiszolgáltatott helyzetbe hozta a védelme. A Bilbao beadása után Luca Stephenson próbált meg felszabadítani, de konkrétan Guruzetához fejelte a labdát, aki pedig a hosszú sarokba bólintott, a magyar kapus tehetetlen volt.

Ezzel ki is alakult a végeredmény, a Liverpool 4–1-re nyert, Pécsi 45 percet kapott, sok dolga nem volt, de amikor kellett, akkor komoly bravúrt mutatott be. A második mérkőzést este 9 órától rendezik – vélhetően azon már Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepet kaphat.

Fotó: Darren Staples / AFP