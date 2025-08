Itt a nagy bejelentés: Erdei Zsolt 51 évesen visszatér a ringbe

Az egész történet úgy kezdődött, hogy az interneten egy edzős videó terjengett az 51 éves korábbi ökölvívóról, amiben jól látszik, hogy kiváló formának örvend. Be is indultak a találgatások, hogy vajon újra a kötelek közé léphet Erdei Zsolt?

Végül a szárnyra kapott pletykákat maga Madár erősítette meg:

„Kiszivárgott rólam a napokban egy edzős videó, amit rengetegen láttatok. Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mi ez a felvétel, most megerősítem, valóban edzésben vagyok.

Az év végén visszatérek a ringbe egy komoly szervezet harcosaként!

Remélem ti is úgy várjátok már, mint én! Hamarosan többet megtudtok a részletekről...”

Egyébként korábbi hír már, hogy Erdei augusztusban is ringbe száll a Hősök terén a Magyar Ökölvívó-szakszövetség (MÖSZ) alapításának 100. évéből rendezett centenáriumi gálán, de az amolyan bemutató gálamérkőzésnek ígérkezik. Rajta kívül Kovács Istvánt, Balzsay Károlyt, Kótai Mihályt és Dariusz Michalczewskit is láthatjuk majd ezen az eseményen.

A most bejelentett év végi bokszmeccs viszont nagyon is komolynak tűnik, viszont egyelőre több információt nem árult el róla Madár, aki 2014-ben igazi legendaként vonult vissza. Profi pályafutása során 34 mérkőzést vívott, melyek közül csak egyet veszített el. Világbajnoki címet szerzett a WBO szervezetnél félnehézsúlyban – amit tíz alkalommal meg is védett –, valamint a WBC-nél cirkálósúlyban is.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd