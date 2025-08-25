Ft
08. 25.
hétfő
Megszólalt a Flex a munkácsi gyár elleni támadásról – tagadják, hogy katonai eszközöket gyártottak volna

2025. augusztus 25. 13:29

Állításuk szerint lebombázott gyár fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott.

2025. augusztus 25. 13:29
null

Rakétatámadás érte Ukrajnában a Flex létesítményét, a támadás során a cég munkatársai, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg, az érintettek kórházba kerültek – közölte az amerikai egyesült államokbeli gyártó vállalat, a Flex hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték: teljes támogatást nyújtanak a megsérült munkatársaknak, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozóinak és családjaiknak. A közlemény szerint augusztus 21-én reggel munkácsi létesítményüket érte rakétatámadás. A telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében a vállalat élesítette a vészhelyzeti protokolljait. Emellett kapcsolatba léptek az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel. Hozzátették, hogy ügyfeleik folyamatos kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítják. Ezzel párhuzamosan felmérik a létesítményben keletkezett károkat.

Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban”

– jelentette ki közleményében a társaság. Megjegyezték, hogy ez az esemény jelentős hatással bír közösségük számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül 1 százalékát képviseli. A Flex a közlemény szerint technológiai innovációt, ellátási láncot és gyártási megoldásokat biztosít különböző iparágak és végpiacok számára, beleértve az adatközpontokat, fogyasztói, lakossági és ipari, autóipari, egészségügyi megoldások és termék-életciklus szolgáltatások területeit.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Nemes János

***

 

