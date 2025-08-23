Nógrádi György aggasztó elmélettel állt elő a Munkácsot ért támadással kapcsolatban

Nógrádi rámutatott, erről nem szokás beszélni, de az oroszok eddig nem támadták Kárpátalját az ott élő magyarok miatt.

A biztonságpolitikai szakértő úgy folytatta:

van egy horribilis területű gyár, a támadás késő éjjel történik, a gyárban dolgoznak. Na most, ettől kezdve ne mondják azt, amit az ukránok, hogy a lakosságnak gyártottak különböző elektronikai eszközöket”.

Király Tamás műsorvezető rámutatott, hogy állítólag kávéfőzőket gyártottak az üzemben.

„Tudom, hogy a kávét éjjel-nappal kell inni és a kávé ára felment, de ennek a valószínűsége azért csekély” – jegyezte meg Nógrádi, aki szerint az üzem valójában nem civil eszközöket gyártott.

Én úgy gondolom a józan paraszti eszemmel, hogy ebben a gyárban nagyon komoly hadiipari tevékenység folyt – ezt soha senki nem fogja elismerni. Az orosz hírszerzés tudta és szétlőtte”

– fogalmazott.

A szakértő megjegyezte: „Ez új dolog, mert Kárpátalját eddig ilyen szintű támadás nem érte, ez most bekövetkezett. Ez nyilván sokkolja az ott élő embereket – ukránokat, magyarokat, egyebeket egyaránt –, de ez mutatja azt, hogy ahova hadiipari tevékenységet visznek, az támadási célpont”.

Az ukránok életveszélyes játékot folytatnak

A műsorban az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitértek.

Nógrádi szerint Ukrajna budapesti nagykövete hiáa nyilatkozott nemrég úgy, hogy a két nép ezer éve barát, „a valóságban

a két ország viszonya mélyponton van és az ukránok lövik a Barátság vezetéket”.

Hozzátette, hogy az ukránok kőkeményen őrzik a magyar határt,

katonai egységeket állomásoztatnak a magyar határnál. Nem az én feladatom erről beszélni, de ez egy életveszélyes játék, amit folytatnak”.

Nógrádi György a kőolajvezeték elleni ukrán támadásokkal kapcsolatban rámutatott, hogy az Európai Unió idén januárban bejelentette, bármi történik, fellép azokkal szemben, akik veszélyeztetik bármely uniós állam nyersanyagellátását.

„Semmit nem csinálnak. Még egy tiltakozó szöveg sincsen és itt látszik, hogy mennyire farizeus az ukránokkal szembeni politika Brüsszelben. Hogy mennyire elvtelenül járnak el” – húzta alá.

Hozzátette, nem biztos, hogy a mi feladatunk föllépni egy háborúban álló országgal szemben, „ahol a magyar tűréshatár az összes probléma ellenére óriási”.

Nógrádi György egyértelműen kijelentette, hogy a Barátság vezeték elleni támadások nem balesetek, hanem szándékosak.

„Ez egy rendkívül tudatos politika, ahol ők meg akarják mutatni, hogy most megfenyegetik és megrendszabáyozzák a szlovákokat és a magyarokat” – mondta.

Kijevet nem fogja érdekelni Trump, meg akarja büntetni Magyarorszgot

Király Tamás később arra is rákérdezett, visszatarthatja-e Ukrajnát a jövőben a hasonló cselekményektől egy esetleges uniós vizsgálat és az, hogy Donald Trump amerikai elnök indulatos hangnemben reagált a történtekre.