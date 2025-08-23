Ft
Ultrahang munkácsi Ukrajna Nógrádi György

Nógrádi György aggasztó elmélettel állt elő a Munkácsot ért támadással kapcsolatban

2025. augusztus 23. 21:40

Nógrádi György elég hihetetlennek tartja, hogy a munkácsi, amerikai tulajdonú gyárban éjjel-nappal kávéfőzőket gyártottak.

2025. augusztus 23. 21:40
null

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang YouTube-csatornának nyilatkozott többek között a munkácsi, amerikai tulajdonú üzemet ért orosz rakétatámadással kapcsolatban.

Nógrádi rámutatott, erről nem szokás beszélni, de az oroszok eddig nem támadták Kárpátalját az ott élő magyarok miatt.

A biztonságpolitikai szakértő úgy folytatta: 

van egy horribilis területű gyár, a támadás késő éjjel történik, a gyárban dolgoznak. Na most, ettől kezdve ne mondják azt, amit az ukránok, hogy a lakosságnak gyártottak különböző elektronikai eszközöket”.

Király Tamás műsorvezető rámutatott, hogy állítólag kávéfőzőket gyártottak az üzemben.

„Tudom, hogy a kávét éjjel-nappal kell inni és a kávé ára felment, de ennek a valószínűsége azért csekély” – jegyezte meg Nógrádi, aki szerint az üzem valójában nem civil eszközöket gyártott.

Én úgy gondolom a józan paraszti eszemmel, hogy ebben a gyárban nagyon komoly hadiipari tevékenység folyt – ezt soha senki nem fogja elismerni. Az orosz hírszerzés tudta és szétlőtte” 

– fogalmazott.

A szakértő megjegyezte: „Ez új dolog, mert Kárpátalját eddig ilyen szintű támadás nem érte, ez most bekövetkezett. Ez nyilván sokkolja az ott élő embereket – ukránokat, magyarokat, egyebeket egyaránt –, de ez mutatja azt, hogy ahova hadiipari tevékenységet visznek, az támadási célpont”.

Az ukránok életveszélyes játékot folytatnak

A műsorban az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitértek.

Nógrádi szerint Ukrajna budapesti nagykövete hiáa nyilatkozott nemrég úgy, hogy a két nép ezer éve barát, „a valóságban 

a két ország viszonya mélyponton van és az ukránok lövik a Barátság vezetéket”.

Hozzátette, hogy az ukránok kőkeményen őrzik a magyar határt, 

katonai egységeket állomásoztatnak a magyar határnál. Nem az én feladatom erről beszélni, de ez egy életveszélyes játék, amit folytatnak”.

Nógrádi György a kőolajvezeték elleni ukrán támadásokkal kapcsolatban rámutatott, hogy az Európai Unió idén januárban bejelentette, bármi történik, fellép azokkal szemben, akik veszélyeztetik bármely uniós állam nyersanyagellátását.

„Semmit nem csinálnak. Még egy tiltakozó szöveg sincsen és itt látszik, hogy mennyire farizeus az ukránokkal szembeni politika Brüsszelben. Hogy mennyire elvtelenül járnak el” – húzta alá.

Hozzátette, nem biztos, hogy a mi feladatunk föllépni egy háborúban álló országgal szemben, „ahol a magyar tűréshatár az összes probléma ellenére óriási”.

Nógrádi György egyértelműen kijelentette, hogy a Barátság vezeték elleni támadások nem balesetek, hanem szándékosak.

„Ez egy rendkívül tudatos politika, ahol ők meg akarják mutatni, hogy most megfenyegetik és megrendszabáyozzák a szlovákokat és a magyarokat” – mondta.

Kijevet nem fogja érdekelni Trump, meg akarja büntetni Magyarorszgot

Király Tamás később arra is rákérdezett, visszatarthatja-e Ukrajnát a jövőben a hasonló cselekményektől egy esetleges uniós vizsgálat és az, hogy Donald Trump amerikai elnök indulatos hangnemben reagált a történtekre.

A biztonságpolitikai erre azonnal rávágta: nem.

„Nem érdekli, mert 

Ukrajna abból indul ki, hogy ő büntetni akar. Büntetni akarja az Európai Unió azon államait, amelyek nem fenntartás nélkül támogatják” 

– fogalmazott.

Tessék megnézni az ukrán nagykövet nyilatkozatát, hogy Magyarorszáég mennyi területen támogatja. Az ukrán nagykövet elmondta azt, hogy ukrán gyerekeket vittünk el nyaralni és ezek a gyerekek csak olyan országba jönnek, ahol biztonság van. De ez a kijevi politikát nem érdekli, 

ez az ukrán nagykövetnek egy nagyon szimpatikus, semmitmondó nyilatkozata. A valóságban abból indulnak ki, hogy Magyarország nem engedi át a hadianyagot, nem adjuk át a szükséges pénzt, amit ellopnának, nem küldünk nekik fegyvereket, tehát mi nem vagyunk a barátaik, és eszerint megy a kijevi politika” – fejtette ki a biztonságpolitikai szakértő.

A teljes műsort itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Dunda György

pandalala
2025. augusztus 23. 23:08
Ez így marhaság. A Flex gyáraiban többműszakos gyártás van. Éjjel-nappal dolgoznak, akkor is amikor nincs háború az adott országban ....
Az ajtónak támaszkodni tilos
2025. augusztus 23. 23:03 Szerkesztve
Az ukránoknak egy inkompetens, ripacs jutott. Ripacs nálunk is van aki Magyarországot szeretné vezetni de Deutsch Tamàs asszisztensének sem volt alkalmas és Mészáros Lőrincnek sem kellett mert gyenge képességű önimádó pojáca mint Zselé.
Korrupt Kornél
2025. augusztus 23. 22:49
Amerikában egy lőszergyár robbant fel, Munkácson egy kávéfőzőgyártó üzem! Nem kell mást tenni, mint a két füstöt összehasonlítani. Ennyi!!!
Boruss Demeter
2025. augusztus 23. 22:36
-Vlagyimir Vlagyimirovics! Van egy vadonatúj célpontunk! -Mi lenne az, Iván? -Tesék, Munkacsevo mellett...egy elektronikai üzem... -Elektronikai üzem? Mit gyártanak ott, Iván? -Kávéfőzőket, Vlagyimir Vlagyimirovis. -Iván, te hülyének nézel engem?! Egy kávéfőző-gyár? -Gondolja csak meg Vlagyimir Vlagyimirovics! Ezzel végső csapást mérhetünk a banderistákra! NEm jutnak többé reggel kávéhoz...morcosak lesznek...zuhan a morál! Újabb hiteleket kell felvenni kávéfőző-vásárlásra... Végük! -Nem is vagy te olyan hülye Iván! -azért lenne itt egy kis bökkenő... -Mégpedig? -Amerikai tulajdonú. -Kit érdekel?! Elég bosszúságot okoztak a McDonalds kivonulásával. Lebombázni! -Igenis, Vlagyimir Vlagyimirovics! -Másodlagos célpontok? -Egy harmonikagyár és egy balett-intézet...itt...és itt! -Rendben Iván, elmehetsz!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!