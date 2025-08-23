Nógrádi György aggasztó elmélettel állt elő a Munkácsot ért támadással kapcsolatban

Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
Nógrádi György elég hihetetlennek tartja, hogy a munkácsi, amerikai tulajdonú gyárban éjjel-nappal kávéfőzőket gyártottak.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang YouTube-csatornának nyilatkozott többek között a munkácsi, amerikai tulajdonú üzemet ért orosz rakétatámadással kapcsolatban.
Nógrádi rámutatott, erről nem szokás beszélni, de az oroszok eddig nem támadták Kárpátalját az ott élő magyarok miatt.
A biztonságpolitikai szakértő úgy folytatta:
van egy horribilis területű gyár, a támadás késő éjjel történik, a gyárban dolgoznak. Na most, ettől kezdve ne mondják azt, amit az ukránok, hogy a lakosságnak gyártottak különböző elektronikai eszközöket”.
Király Tamás műsorvezető rámutatott, hogy állítólag kávéfőzőket gyártottak az üzemben.
„Tudom, hogy a kávét éjjel-nappal kell inni és a kávé ára felment, de ennek a valószínűsége azért csekély” – jegyezte meg Nógrádi, aki szerint az üzem valójában nem civil eszközöket gyártott.
Én úgy gondolom a józan paraszti eszemmel, hogy ebben a gyárban nagyon komoly hadiipari tevékenység folyt – ezt soha senki nem fogja elismerni. Az orosz hírszerzés tudta és szétlőtte”
– fogalmazott.
A szakértő megjegyezte: „Ez új dolog, mert Kárpátalját eddig ilyen szintű támadás nem érte, ez most bekövetkezett. Ez nyilván sokkolja az ott élő embereket – ukránokat, magyarokat, egyebeket egyaránt –, de ez mutatja azt, hogy ahova hadiipari tevékenységet visznek, az támadási célpont”.
A műsorban az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitértek.
Nógrádi szerint Ukrajna budapesti nagykövete hiáa nyilatkozott nemrég úgy, hogy a két nép ezer éve barát, „a valóságban
a két ország viszonya mélyponton van és az ukránok lövik a Barátság vezetéket”.
Hozzátette, hogy az ukránok kőkeményen őrzik a magyar határt,
katonai egységeket állomásoztatnak a magyar határnál. Nem az én feladatom erről beszélni, de ez egy életveszélyes játék, amit folytatnak”.
Nógrádi György a kőolajvezeték elleni ukrán támadásokkal kapcsolatban rámutatott, hogy az Európai Unió idén januárban bejelentette, bármi történik, fellép azokkal szemben, akik veszélyeztetik bármely uniós állam nyersanyagellátását.
„Semmit nem csinálnak. Még egy tiltakozó szöveg sincsen és itt látszik, hogy mennyire farizeus az ukránokkal szembeni politika Brüsszelben. Hogy mennyire elvtelenül járnak el” – húzta alá.
Hozzátette, nem biztos, hogy a mi feladatunk föllépni egy háborúban álló országgal szemben, „ahol a magyar tűréshatár az összes probléma ellenére óriási”.
Nógrádi György egyértelműen kijelentette, hogy a Barátság vezeték elleni támadások nem balesetek, hanem szándékosak.
„Ez egy rendkívül tudatos politika, ahol ők meg akarják mutatni, hogy most megfenyegetik és megrendszabáyozzák a szlovákokat és a magyarokat” – mondta.
Király Tamás később arra is rákérdezett, visszatarthatja-e Ukrajnát a jövőben a hasonló cselekményektől egy esetleges uniós vizsgálat és az, hogy Donald Trump amerikai elnök indulatos hangnemben reagált a történtekre.
Ha Zelenszkij továbbra is konfliktust akar provokálni a NATO-val, hamarosan egy támogatója sem marad.
A biztonságpolitikai erre azonnal rávágta: nem.
„Nem érdekli, mert
Ukrajna abból indul ki, hogy ő büntetni akar. Büntetni akarja az Európai Unió azon államait, amelyek nem fenntartás nélkül támogatják”
– fogalmazott.
Tessék megnézni az ukrán nagykövet nyilatkozatát, hogy Magyarorszáég mennyi területen támogatja. Az ukrán nagykövet elmondta azt, hogy ukrán gyerekeket vittünk el nyaralni és ezek a gyerekek csak olyan országba jönnek, ahol biztonság van. De ez a kijevi politikát nem érdekli,
ez az ukrán nagykövetnek egy nagyon szimpatikus, semmitmondó nyilatkozata. A valóságban abból indulnak ki, hogy Magyarország nem engedi át a hadianyagot, nem adjuk át a szükséges pénzt, amit ellopnának, nem küldünk nekik fegyvereket, tehát mi nem vagyunk a barátaik, és eszerint megy a kijevi politika” – fejtette ki a biztonságpolitikai szakértő.
A teljes műsort itt tekintheti meg:
Nyitókép forrása: Dunda György