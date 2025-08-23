Ft
08. 23.
szombat
Ukrajna Zelenszkij Donald Trump Orbán Viktor

Kemény figyelmeztetést kapott Zelenszkij Trumptól – végleg szövetségesek nélkül maradhat

2025. augusztus 23. 07:19

Ha Zelenszkij továbbra is konfliktust akar provokálni a NATO-val, hamarosan egy támogatója sem marad.

2025. augusztus 23. 07:19
null

„Az Egyesült Államok által finanszírozott külföldi hadseregeknek meg kell érteniük, hogy nem cselekedhetnek büntetlenül” – olvasható a New York-i Young Republican Club legújabb közleményében. A republikánus klub megemlékezett arról, hogy „az Ukrajnát irányító kijevi rezsim megsemmisítette a Barátság kőolajvezetéket, ezzel is elvágva Magyarország és Szlovákia egyetlen nyersolaj-ellátását.”

Szigorúan véve, a két NATO-szövetséges energiaellátása elleni támadás ami elegendő lehetne ahhoz, hogy életbe léptessék az 5. cikkelyt, amely szerint az Egyesült Államok szerződéses kötelessége lenne szövetségeseink érdekeit halálos katonai erővel megvédeni.”

 – hangsúlyozzák a közleményben.

Továbbá arról is beszámoltak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Donald Trump amerikai elnöknek. A magyar kormányfő a levélben úgy fogalmazott, hogy „Ukrajna éppen napokkal a történelmi amerikai-orosz békecsúcs előtt bombázta le a vezetéket Oroszországban, ami egyértelműen bizonyítja, hogy szabotázs-akcióról van szó több szempontból is.”

Mint megírtuk, Trump válaszolt is a magyar kormányfőnek.

Az amerikai elnök oldaláról erre a szokásos King Sharpie”-jával válaszolt, miszerint:

Nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok miatta! Mondjátok el Szlovákiának. Te nagyszerű barátom vagy.”

„Az America First korszakában a New York-i Fiatal Republikánus Klub szerint a kiprovokálatlan támadás teljes körű újragondolásra kell kényszerítse az Egyesült Államokat a Zelenszkij-rezsim támogatását illetően” – mondták el a közleményben. A republikánus klub hangsúlyozza továbbá, hogy az ukrán elnöknek most már elsősorban „népének tisztességes rendezéséért kell aggódnia, nem pedig azért, hogy annak a kezét harapja meg, aki eteti őt”. Mint fogalmaztak: 

Amerika nem fogja eltűrni, hogy közeli szövetségeseit olyan fegyverekkel bombázzák, amelyeket egy másik kormánynak biztosít”

 – fogalmazta meg a szervezet.

A republikánus szervezet nyíltan Magyarország szerepét emelte ki. Ezzel kapcsolatban le is írták, hogy Budapest sokkal közelebb áll Amerika nemzeti érdekeihez, mint Kijev, továbbá Orbán Viktor sokkal jobb barátja az amerikai elnöknek, mint Volodimir „Nincs meg a lapod” Zelenszkij.

Ha Zelenszkij továbbra is konfliktust akar provokálni a NATO-val, hamarosan szövetségesek és barátok nélkül találja magát. Ez legyen figyelmeztetés”

 – emelte ki végül a republikánus szervezet.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP

etosha11
2025. augusztus 23. 10:14
Ukrajna megtámadta két EU- és NATO ország vitális fontosságú kőolajvezetékét és Rutte, Macron, Marz, Ursula csendben marad. Nehéz nem arra gondolni, hogy mi történne Magyarországgal, Ha Ukrajna EU-taggá válna!!!!
haxima
2025. augusztus 23. 10:13
pollip 2025. augusztus 23. 09:40 Brüsszel: "folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és ellátásbiztonsági problémát nem tapasztalnak." Ha ezt írták, akkor mégis hogy a picsába??? Ha van egy cső, amit felrobbantanak, akkor hogy a faszba írhatja le felnőtt ember, hogy az ellátásban nincs probléma? Megkérték az olajat, hogy ugorja át a pici szakaszt, vagy mégis hogy?
titi77
2025. augusztus 23. 10:00
szerintem azért nem javítják ki mert idézet. nem orbántól való idézet hanem az YRC-től. aztán lehet hogy tévedek, mer' nem vok jogász.
kalapali2
2025. augusztus 23. 09:41
Úgy tűnik neked nem selyem zsinór lesz hanem bála madzag!
