Kemény figyelmeztetést kapott Zelenszkij Trumptól – végleg szövetségesek nélkül maradhat

Ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték ellen – megszólalt a Mol
A történtek aggasztóak, hiszen a vezeték déli ága évente közel 8 millió tonna kőolajat szállít Magyarországra.
„Az Egyesült Államok által finanszírozott külföldi hadseregeknek meg kell érteniük, hogy nem cselekedhetnek büntetlenül” – olvasható a New York-i Young Republican Club legújabb közleményében. A republikánus klub megemlékezett arról, hogy „az Ukrajnát irányító kijevi rezsim megsemmisítette a Barátság kőolajvezetéket, ezzel is elvágva Magyarország és Szlovákia egyetlen nyersolaj-ellátását.”
Szigorúan véve, a két NATO-szövetséges energiaellátása elleni támadás ami elegendő lehetne ahhoz, hogy életbe léptessék az 5. cikkelyt, amely szerint az Egyesült Államok szerződéses kötelessége lenne szövetségeseink érdekeit halálos katonai erővel megvédeni.”
– hangsúlyozzák a közleményben.
Továbbá arról is beszámoltak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Donald Trump amerikai elnöknek. A magyar kormányfő a levélben úgy fogalmazott, hogy „Ukrajna éppen napokkal a történelmi amerikai-orosz békecsúcs előtt bombázta le a vezetéket Oroszországban, ami egyértelműen bizonyítja, hogy szabotázs-akcióról van szó több szempontból is.”
Mint megírtuk, Trump válaszolt is a magyar kormányfőnek.
„Az amerikai elnök segítségét kértem” – írta a magyar miniszterelnök.
Az amerikai elnök oldaláról erre a szokásos King Sharpie”-jával válaszolt, miszerint:
Nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok miatta! Mondjátok el Szlovákiának. Te nagyszerű barátom vagy.”
„Az America First korszakában a New York-i Fiatal Republikánus Klub szerint a kiprovokálatlan támadás teljes körű újragondolásra kell kényszerítse az Egyesült Államokat a Zelenszkij-rezsim támogatását illetően” – mondták el a közleményben. A republikánus klub hangsúlyozza továbbá, hogy az ukrán elnöknek most már elsősorban „népének tisztességes rendezéséért kell aggódnia, nem pedig azért, hogy annak a kezét harapja meg, aki eteti őt”. Mint fogalmaztak:
Amerika nem fogja eltűrni, hogy közeli szövetségeseit olyan fegyverekkel bombázzák, amelyeket egy másik kormánynak biztosít”
– fogalmazta meg a szervezet.
A republikánus szervezet nyíltan Magyarország szerepét emelte ki. Ezzel kapcsolatban le is írták, hogy Budapest sokkal közelebb áll Amerika nemzeti érdekeihez, mint Kijev, továbbá Orbán Viktor sokkal jobb barátja az amerikai elnöknek, mint Volodimir „Nincs meg a lapod” Zelenszkij.
Ha Zelenszkij továbbra is konfliktust akar provokálni a NATO-val, hamarosan szövetségesek és barátok nélkül találja magát. Ez legyen figyelmeztetés”
– emelte ki végül a republikánus szervezet.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP