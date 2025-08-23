Kemény figyelmeztetést kapott Zelenszkij Trumptól – végleg szövetségesek nélkül maradhat

Szigorúan véve, a két NATO-szövetséges energiaellátása elleni támadás ami elegendő lehetne ahhoz, hogy életbe léptessék az 5. cikkelyt, amely szerint az Egyesült Államok szerződéses kötelessége lenne szövetségeseink érdekeit halálos katonai erővel megvédeni.”

– hangsúlyozzák a közleményben.

Továbbá arról is beszámoltak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Donald Trump amerikai elnöknek. A magyar kormányfő a levélben úgy fogalmazott, hogy „Ukrajna éppen napokkal a történelmi amerikai-orosz békecsúcs előtt bombázta le a vezetéket Oroszországban, ami egyértelműen bizonyítja, hogy szabotázs-akcióról van szó több szempontból is.”

Mint megírtuk, Trump válaszolt is a magyar kormányfőnek.