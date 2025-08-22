Zelenszkij világossá tette, milyen bődületes összeget igényel havonta fegyverekre!

„Az oroszok mindent megtesznek, hogy a találkozó ne jöhessen létre” – jelentette ki az ukrán elnök, emlékeztetve, hogy az orosz elnökkel való találkozója egy olyan folyamat szerves részét képezi, amely a háború lezárásához vezethetne. De mivel Oroszországnak nem ez a célja, mindent meg fog tenni, hogy ezt elkerülje – mutatott rá Zelenszkij.

Az ukrán elnök felszólította országa támogatóit, hogy vezessenek be újabb szankciókat Moszkva ellen, ha továbbra sem mutat hajlandóságot a béketárgyalásokra. Egyúttal arra kérte partnereit, hogy gyakoroljanak nyomást Oroszországra, hogy – szavai szerint – „legalább minimális együttműködést tanúsítson”.

Az ukrán elnök közölte: országa hosszú távú biztonsági garanciákat igényel a Nyugattól, amelyeknek a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet kellene nyújtaniuk.

Hangsúlyozta, hogy ezek kidolgozása összetett folyamat, amely egyszerre függ a szövetségesek támogatásától és az ukrán hadsereg képességeitől.

Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO-tagállamok Ukrajnával közösen azon munkálkodnak, hogy olyan erős biztonsági garanciákat hozzanak létre, amelyek képesek lesznek elriasztani Oroszországot egy újabb támadástól. A biztonsági garanciákat a tartós béke alapfeltételének nevezte, hozzátéve, hogy jelenleg azon dolgoznak, hogy ezeket pontosan meghatározzák.