Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna NATO főtitkár Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Mark Rutte

Zelenszkij világossá tette, milyen bődületes összeget igényel havonta fegyverekre!

2025. augusztus 22. 20:35

Az ukrán elnök úgy látja, Putyinnak esze ágában sincs találkozni vele.

2025. augusztus 22. 20:35
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy ne jöhessen létre személyes találkozó közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Erről pénteken beszélt Kijevben, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatót.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az oroszok mindent megtesznek, hogy a találkozó ne jöhessen létre” – jelentette ki az ukrán elnök, emlékeztetve, hogy az orosz elnökkel való találkozója egy olyan folyamat szerves részét képezi, amely a háború lezárásához vezethetne. De mivel Oroszországnak nem ez a célja, mindent meg fog tenni, hogy ezt elkerülje – mutatott rá Zelenszkij.

Az ukrán elnök felszólította országa támogatóit, hogy vezessenek be újabb szankciókat Moszkva ellen, ha továbbra sem mutat hajlandóságot a béketárgyalásokra. Egyúttal arra kérte partnereit, hogy gyakoroljanak nyomást Oroszországra, hogy – szavai szerint – „legalább minimális együttműködést tanúsítson”.

Az ukrán elnök közölte: országa hosszú távú biztonsági garanciákat igényel a Nyugattól, amelyeknek a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet kellene nyújtaniuk. 

Hangsúlyozta, hogy ezek kidolgozása összetett folyamat, amely egyszerre függ a szövetségesek támogatásától és az ukrán hadsereg képességeitől.

Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO-tagállamok Ukrajnával közösen azon munkálkodnak, hogy olyan erős biztonsági garanciákat hozzanak létre, amelyek képesek lesznek elriasztani Oroszországot egy újabb támadástól. A biztonsági garanciákat a tartós béke alapfeltételének nevezte, hozzátéve, hogy jelenleg azon dolgoznak, hogy ezeket pontosan meghatározzák.

Ezt is ajánljuk a témában

Méltatta Donald Trump amerikai elnök szerepét is. 

Trump elnök egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok is részt vállal Ukrajna biztonsági garanciáiban” 

– fogalmazott a NATO-főtitkár.

Az ukrán elnök a hadiipar finanszírozási igényeiről is beszélt. „Nem titok: ez valamivel több mint 6 milliárd dollár” – mondta, külön kiemelve a drónprogram fejlesztését, amelyet az ukrán hadsereg legfontosabb fegyverének nevezett. Zelenszkij az amerikai fegyvervásárlások finanszírozását is megemlítette, amelyről elmondása szerint Ruttével is egyeztetett. „Ez lehet havi 1 milliárd, esetleg 1,5 milliárd dollár is” – tette hozzá.

Az ukrán elnök megbízható szövetségesként méltatta a NATO-főtitkárt, aki a háború kezdete óta támogatja Kijevet. Rutte kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is számíthat a NATO-tagállamokra.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2025. augusztus 22. 21:25
"Trump elnök egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok is részt vállal Ukrajna biztonsági garanciáiban” Mikor, hol,hogyan,kinek? Ábrándozás az élet megrontója.
Válasz erre
0
0
martens
2025. augusztus 22. 21:23
Remélem, az oroszok mennek előre naponta 15-20 km-t!
Válasz erre
5
0
egyszeri
2025. augusztus 22. 21:22
"Az ukrán elnök úgy látja, Putyinnak esze ágában sincs találkozni vele." És akkor most meg kéne lepődni? Amikor még Zelenszkij azt hitte, hogy győzhet, akkor ő még törvényt is hozott a tárgyalások kizárására! Akkor most ne csodálkozzon! A józan ész odaát van!
Válasz erre
2
0
pankotaidili-2
2025. augusztus 22. 21:22
Veled csak azok szeretnek találkozni kis narkóführer, akikkel együtt tudjátok lopni azt a temérdek pénzt, amiért az amerikai és európai emberek dolgoztak meg. Amúgy meg mindenkinek hányingere van tőled..kötél, kötél, bitófa
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!