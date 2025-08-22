Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donbász Putyin Moszkva nato Ukrajna Kijev Zaporizzsja

Szó sem lehet a NATO-csatlakozásról, Ukrajnának fel kell adnia a Donbászt – ezek Putyin békefeltételei

2025. augusztus 22. 08:16

Az orosz elnök állítólag kompromisszumkészséget mutatott Trumpnak, de továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna feladja a Donbászt és lemondjon NATO-tagsági terveiről.

2025. augusztus 22. 08:16
null

Putyin új feltételeket fogalmazott meg Ukrajnával szemben. A Reuters értesülései szerint azt követeli, hogy Kijev vonuljon ki a Donbászból, mondjon le a NATO-hoz való csatlakozásról és tartsa távol az ország területétől a nyugati katonai erőket. Ahogy lapunk korábban megírta, az orosz elnök pár napja Alaszkában találkozott Donald Trumppal, ahol négy év után először tartottak amerikai-orosz csúcstalálkozót. 

A háromórás tárgyalás szinte teljes egészében a háború rendezésének lehetőségeiről szólt. Putyin a megbeszélés után azt mondta, a találkozó megnyithatja az utat a békéhez, de részleteket egyik fél sem közölt. A mostani javaslat szelídebb, mint a tavaly júniusban bemutatott követelések. Akkor még négy ukrán megye, Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja teljes bekebelezése szerepelt az orosz elképzelések között, amit Kijev egyértelműen visszautasított.

Az új ajánlatban Putyin csak a Donbász feladását kéri, cserébe Moszkva befagyasztaná a frontvonalakat Herszonban és Zaporizzsjában.

Amerikai becslések szerint Oroszország jelenleg a Donbász területének 88, valamint Herszon és Zaporizzsja 73 százalékát tartja megszállás alatt. A Kreml késznek mutatkozik arra is, hogy visszaadja Harkiv, Szumi és Dnyipropetrovszk régió kisebb részeit. Putyin azonban továbbra is feltételként szabja, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozásról, a szövetség pedig vállaljon jogilag kötelező garanciát a további keleti bővítés elutasítására. Moszkva emellett korlátozná az ukrán hadsereget és kizárná a nyugati csapatok állomásoztatását.

Három évvel a teljes invázió kezdete után még mindig messze van a békekötés

Az ukrán külügy egyelőre nem kommentálta a híreket. Volodimir Zelenszkij ismét leszögezte, hogy nem hajlandó területeket feladni. Úgy fogalmazott, hogy a Donbász az ország túlélésének záloga és egyben a legerősebb védelmi vonalak helyszíne. Az ukrán alkotmány szerint a NATO-tagság stratégiai cél, amely a legbiztosabb biztonsági garanciát jelenti az ország számára. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy nem Oroszország dönthet a szövetség bővítéséről. A Fehér Ház és a NATO nem reagált a Reuters megkeresésére.

Szakértők szerint Putyin ajánlata továbbra is elfogadhatatlan. Samuel Charap, a RAND kutatóintézet vezető elemzője úgy véli, az orosz elnök nyitottsága inkább Trump számára szóló gesztus, mint valódi kompromisszum. A mostani tárgyalás mégis az eddigi legnagyobb esélyt jelentheti a békekötésre, mivel konkrét feltételekről esett szó. Források szerint

Ezt is ajánljuk a témában

Putyin azt üzente Trumpnak, hogy kész kompromisszumot kötni.

Egyelőre azonban kérdés, hogy Kijev feladná-e a Donbász megmaradt részeit, és hogy Washington bármilyen módon elismerné-e az orosz megszállás alá került területeket. Trump ismét hangsúlyozta, hogy szeretné lezárni a háborút és békeelnökként kíván bevonulni a történelembe. Úgy fogalmazott, hogy Putyin be akarja fejezni a háborút. Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov közben kijelentette, hogy Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel, de ehhez előbb minden vitás kérdést rendezni kell.

A békefolyamatban szerepe volt Trump különmegbízottjának, Steve Witkoffnak is, aki augusztus 6-án a Kremlben tárgyalt Putyinnal. Ekkor az orosz elnök felvázolta a kompromisszum lehetséges kereteit. Az egyik lehetőség egy háromoldalú, Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti megállapodás lenne, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is jóváhagyhatna. A másik opció a 2022-es isztambuli tárgyalások újraindítása, ahol Ukrajna semlegessége került napirendre, biztonsági garanciákkal az ENSZ BT öt állandó tagjától.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
__iX
•••
2025. augusztus 22. 08:56 Szerkesztve
Reuters: "Putyin új feltételeket fogalmazott meg Ukrajnával szemben". Az ellenkezője az igaz. Szánalmas a Nyugat(+Trump) vergődése.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. augusztus 22. 08:56
Előre az utolsó ukránig ! Majd azután béke lesz. Hacsak a pfizerkurva és a Kaja nem akarják lerohanni Oroszországot. Kitelik tőlük.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 22. 08:53 Szerkesztve
Nem "még mindig messze van a békekötés", hanem egyre közelebb van az ukrán összeomlás és kapituláció! Ez pedig majd megold minden vitás kérdést, mert ezen a ponton már kúrvára nem fog érdekelni senkit, hogy mi van Ukrajna alkotmányában leírva...
Válasz erre
1
0
Héja
2025. augusztus 22. 08:49
Ukrajna addig fészkelődik, míg elfogy. Neki ez a háború megnyerhetetlen.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!