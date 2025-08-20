Trump figyelmeztet, nem biztos, hogy Putyin megállapodást akar kötni

Donald Trump elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása „nehéz feladat”, és azt mondta, elképzelhető, hogy az orosz elnök nem érdekelt a harcok befejezésében – írja a BBC. Az amerikai elnök mindezt azt követően jelentette ki, hogy kétoldalú találkozót kezdeményezett Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között, azután, hogy a múlt héten Alaszkában találkozott Putyinnal, majd hét európai vezetőt és az ukrán elnököt fogadta a Fehér Házban.