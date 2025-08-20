Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Fehér Házban Alaszkában BBC Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Trump figyelmeztet, nem biztos, hogy Putyin megállapodást akar kötni

2025. augusztus 20. 10:30

Az amerikai elnök szerint ha az orosz elnök nem akar megállapodni, nehéz helyzetbe kerülne.

2025. augusztus 20. 10:30
Putyin és Trump

Donald Trump elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása „nehéz feladat”, és azt mondta, elképzelhető, hogy az orosz elnök nem érdekelt a harcok befejezésében – írja a BBC. Az amerikai elnök mindezt azt követően jelentette ki, hogy kétoldalú találkozót kezdeményezett Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között, azután, hogy a múlt héten Alaszkában találkozott Putyinnal, majd hét európai vezetőt és az ukrán elnököt fogadta a Fehér Házban.

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Fodor Gábor

Index

Idézőjel

Őrületnek tűnik Putyin és Trump találkozója, de van benne rendszer

Ha nincs beszélő viszony, akkor a konfliktusoknak sincs megoldása.

Az elkövetkező néhány hétben kiderül, mi a helyzet Putyin elnökkel – mondta Trump –, lehetséges, hogy nem akar megállapodást kötni. Hozzátette, hogy ebben az esetben Putyin „nehéz helyzetbe” kerülne, de részleteket nem árult el. Kedd késő este egy interjúban a konzervatív rádiós műsorvezető Mark Levinnek azt javasolta, hogy „jobb lenne”, ha Putyin és Zelenszkij nélküle találkoznának. Közölte, szükség esetén részt venne a két vezető találkozóján, de meg akarja várni, mi történik.

Nyitóképünk: Kevin Lamarque / File Photo

 

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. augusztus 20. 12:12 Szerkesztve
APA !!!!!! kezdődik lehet nem is találkoztak alaszkában -- trump magyar péteri magasságokba süllyedt, vagy emelkedett.
Válasz erre
1
0
obakapimaki
2025. augusztus 20. 12:02
Egyszer, valamikor, valaki hallott olyat, hogy trampli ugyanazt mondta két napig. Asztán, ugyanez az ember két nap múlva beszélt Napóleonnal, majd Pitagorasznak magyarázta a matematikát.. 😂
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 20. 12:01 Szerkesztve
Putyin helyében én sem kötnék. Gazdaságát átállította, jó szövetségesei vannak, az eurolibsik pedig olyan szinten agresszívak, hogy ésszerű egész ukrajnát leuralnia. Ha Trump szankciókat vezet be, annak az EU issza meg a levét, szerintem szét is esne, ezzel az oroszok csak jól járnának. Az európai országok jó fele ugyanis nem képes leállni az orosz gázról és olajról. Egyik legnagyobb vásárlójuk, épp a legagresszívebb franciaország.
Válasz erre
6
0
csalodtamafideszben
2025. augusztus 20. 11:54
„elképzelhető, hogy az orosz elnök nem érdekelt a harcok befejezésében” Jó reggelt, Mr. Trump!
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!