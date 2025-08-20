Trump figyelmeztet, nem biztos, hogy Putyin megállapodást akar kötni

Politico: Az európaiak nem hisznek abban, hogy véget ér a háború
A brüsszeli lap szerint csak azért vesznek részt a találkozókon az európaiak, hogy meggyőzzék Trumpot: Putyin nem akar megegyezni.
Az amerikai elnök szerint ha az orosz elnök nem akar megállapodni, nehéz helyzetbe kerülne.
Donald Trump elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása „nehéz feladat”, és azt mondta, elképzelhető, hogy az orosz elnök nem érdekelt a harcok befejezésében – írja a BBC. Az amerikai elnök mindezt azt követően jelentette ki, hogy kétoldalú találkozót kezdeményezett Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között, azután, hogy a múlt héten Alaszkában találkozott Putyinnal, majd hét európai vezetőt és az ukrán elnököt fogadta a Fehér Házban.
Az elkövetkező néhány hétben kiderül, mi a helyzet Putyin elnökkel – mondta Trump –, lehetséges, hogy nem akar megállapodást kötni. Hozzátette, hogy ebben az esetben Putyin „nehéz helyzetbe” kerülne, de részleteket nem árult el. Kedd késő este egy interjúban a konzervatív rádiós műsorvezető Mark Levinnek azt javasolta, hogy „jobb lenne”, ha Putyin és Zelenszkij nélküle találkoznának. Közölte, szükség esetén részt venne a két vezető találkozóján, de meg akarja várni, mi történik.
A NATO-szerű garanciák emlegetése aligha tetszett az orosz elnöknek, miközben adódik a kérdés: milyen kötelezettségeket róhat ez a szövetség tagjaira – így Magyarországra is.
Zelenszkij elárulta, mennyi pénzzel járult hozzá az EU a háború fenntartásához.
Az orosz elnök leszögezte, „őszinte erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai konfliktus rendezésére.