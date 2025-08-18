Ft
08. 18.
hétfő
Őrületnek tűnik Putyin és Trump találkozója, de van benne rendszer

2025. augusztus 18. 11:39

Ha nincs beszélő viszony, akkor a konfliktusoknak sincs megoldása.

2025. augusztus 18. 11:39
Fodor Gábor
Fodor Gábor

„Csak a nemzetközi viszonyokban kevésbé jártasak gondolhatták azt, hogy majd úgy állnak fel az elnökök a tárgyalóasztaltól, hogy »megegyeztünk, vége a háborúnak«.

Viszont ahhoz is tapasztalathiány kell, hogy az legyen a véleményünk, hogy ha már ez nem következett be, akkor értelmetlenül ültek le egymással a két ország vezetői. Ahogy a magánéletünkben, egy párkapcsolatban, egy család életében is ha bajok, működési zavarok keletkeznek, akkor a megoldás alapja mindig a kommunikáció. Ha nincs beszélő viszony, akkor a konfliktusoknak sincs megoldása. Ugyanez a helyzet a nemzetközi kapcsolatokban is, és ezért jött létre az Egyesült Nemzetek Szervezete és más, egyéb nemzetközi fórum.

A békés és fejlett világhoz az államok együttműködése vezet el, és ennek alapja a beszélő viszony megteremtése.

A békés és fejlett világhoz az államok együttműködése vezet el, és ennek alapja a beszélő viszony megteremtése.

Jól tette tehát Donald Trump, hogy rávette a találkozóra az orosz elnököt. A három éve tartó öldöklésben az oroszok elfoglalták Ukrajna körülbelül 18-20 százalékát, és a felek lényegében jó ideje állóháborút vívnak egymással."

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

balbako_
2025. augusztus 18. 13:34
Olyan fodorgáborosan elmondja, hogy nem tud semmit de valószínűleg történt valami egyezkedés, de hogy mi azt nem tudni. Milyen öröm az olvasóinak, hogy ilyen okosságokat olvashat.
nempolitizalok-0
2025. augusztus 18. 13:16
Ezt hosszú évek óta dugja valaki. Valahogy mindig valahová kinevezik, miközben süt róla az alkalmatlanság. Hasonló mint Karácsony.
ben2
2025. augusztus 18. 13:15
Amikor Orbán szinte szó szerint ugyanezt mondta, akkor Fodor még azon mekengett, hogy Orbán a nyugat helyett a keletet választotta. Ilyen az, amikor az ideológiai uszulást kiigazítja a valóság.
alice
2025. augusztus 18. 13:07
"...a megoldás alapja mindig a kommunikáció." Jóreggelt kívánok magának és minden okostojásnak is.
