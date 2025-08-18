Megvan a menetrend: mutatjuk hány órakor ül le tárgyalni Trump és Zelenszkij
Donald Trump ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt és több mint fél tucat európai vezetőt.
Ha nincs beszélő viszony, akkor a konfliktusoknak sincs megoldása.
„Csak a nemzetközi viszonyokban kevésbé jártasak gondolhatták azt, hogy majd úgy állnak fel az elnökök a tárgyalóasztaltól, hogy »megegyeztünk, vége a háborúnak«.
Viszont ahhoz is tapasztalathiány kell, hogy az legyen a véleményünk, hogy ha már ez nem következett be, akkor értelmetlenül ültek le egymással a két ország vezetői. Ahogy a magánéletünkben, egy párkapcsolatban, egy család életében is ha bajok, működési zavarok keletkeznek, akkor a megoldás alapja mindig a kommunikáció. Ha nincs beszélő viszony, akkor a konfliktusoknak sincs megoldása. Ugyanez a helyzet a nemzetközi kapcsolatokban is, és ezért jött létre az Egyesült Nemzetek Szervezete és más, egyéb nemzetközi fórum.
A békés és fejlett világhoz az államok együttműködése vezet el, és ennek alapja a beszélő viszony megteremtése.
Jól tette tehát Donald Trump, hogy rávette a találkozóra az orosz elnököt. A három éve tartó öldöklésben az oroszok elfoglalták Ukrajna körülbelül 18-20 százalékát, és a felek lényegében jó ideje állóháborút vívnak egymással.”
