„Csak a nemzetközi viszonyokban kevésbé jártasak gondolhatták azt, hogy majd úgy állnak fel az elnökök a tárgyalóasztaltól, hogy »megegyeztünk, vége a háborúnak«.

Viszont ahhoz is tapasztalathiány kell, hogy az legyen a véleményünk, hogy ha már ez nem következett be, akkor értelmetlenül ültek le egymással a két ország vezetői. Ahogy a magánéletünkben, egy párkapcsolatban, egy család életében is ha bajok, működési zavarok keletkeznek, akkor a megoldás alapja mindig a kommunikáció. Ha nincs beszélő viszony, akkor a konfliktusoknak sincs megoldása. Ugyanez a helyzet a nemzetközi kapcsolatokban is, és ezért jött létre az Egyesült Nemzetek Szervezete és más, egyéb nemzetközi fórum.