Megvan a menetrend: mutatjuk hány órakor ül le tárgyalni Trump és Zelenszkij

2025. augusztus 18. 08:59

Donald Trump ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt és több mint fél tucat európai vezetőt.

2025. augusztus 18. 08:59
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, valamint több mint fél tucat európai vezetőt. A CNN ismertette a várható programot.

A Fehér Ház hivatalos menetrendje szerint magyar idő szerint este hat órakor érkeznek az európai állam- és kormányfők.

Ezt követően, este hét órakor Trump személyesen üdvözli Zelenszkijt, majd 19:15-től kétoldalú megbeszélést tartanak.

20:15-kor kerül sor az európai vezetők köszöntésére, a délután csúcspontja pedig a 21 órakor kezdődő közös, többoldalú találkozó lesz, ahol a háború lezárásának lehetőségei kerülnek napirendre.

A lap emlékeztetett arra is, hogy legutóbbi, februári látogatásán Zelenszkijt kellemetlen helyzetbe hozták: elmaradt a tervezett ebéd, bírálatok érték az Ovális Irodában, majd váratlanul távoznia kellett a West Wingből. Azóta azonban sokat változott a két elnök kapcsolata.

Nyitókép forrása: Zelenskiy / Offical Telegram Acc / ANADOLU / Anadolu via AFP

herden100
2025. augusztus 18. 09:29
Putyin Elnőknek is el kell majd mesélnie a részletes és nagyon megalapozott, "Eurázsiai Béke és Együttműködés 2160-ig és azon túl 2520-ig", koncepcióját a Trump-Putyin Béke-Nobel Díj átvételekor. IRODALOM: anasztazia.hu/termek/viii-1-kotet-az-uj-civilizacio-i-resz/ ui: KEDVES EURÓPAIAK! MIRE MENTÜNK A KÉT VILÁGHÁBORÚVAL? commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Ethnolingusitic_map_of_ukraine.png reddit.com/r/MapPorn/comments/xz538c/ethnic_map_of_the_balkans_and_central_europe/ reddit.com/r/MapPorn/comments/103n85w/preworld_war_i_map_of_eastern_europe_ethnic_group/
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2025. augusztus 18. 09:26
Donald Trump, a "Dentist": 19:00 Jöjjön, kedves Volodimir! Most kap egy kis érzéstelenítőt. 19:15 Kezdődik a foghúzás 20:15 Donald doktor felajánlja az európai vezetőknek is az érzéstelenítést, közben Vologya pityereg egyet Ursula vállán 21:00 Donald doktor az európai vezetőknek: Szájat nagyra tátani, különben foghúzás közben könnyen mellényúlok és netán a nyelvet kapom ki. Aki nem kíván foghúzást, az befogja a száját! Shut up! Értve vagyok?
kir2vik
2025. augusztus 18. 09:23
"Ezt követően, este hét órakor Trump személyesen üdvözli Zelenszkijt, majd 19:15-től kétoldalú megbeszélést tartanak. 20:15-kor kerül sor az európai vezetők köszöntésére, a délután csúcspontja pedig a 21 órakor kezdődő közös, többoldalú találkozó lesz, ahol a háború lezárásának lehetőségei kerülnek napirendre." Trump AKKOR IS kétoldalú megbeszélést tart... :D:D:D
ertonszena
2025. augusztus 18. 09:21
Bezúdul a csődtömeg a Fehér Ház bejáratán.
