Megvan a menetrend: mutatjuk hány órakor ül le tárgyalni Trump és Zelenszkij

Most már mindenki nyílt lapokkal játszik: kiderült, hogy Zelenszkij meghívta Von der Leyent a hétfői, Trumppal folytatott tárgyalásra
Eredetileg kétoldalú találkozó lett volna hétfőn. Közben Zelenszkij vasárnap délután Brüsszelbe rohan.
Donald Trump ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt és több mint fél tucat európai vezetőt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, valamint több mint fél tucat európai vezetőt. A CNN ismertette a várható programot.
A Fehér Ház hivatalos menetrendje szerint magyar idő szerint este hat órakor érkeznek az európai állam- és kormányfők.
Ezt követően, este hét órakor Trump személyesen üdvözli Zelenszkijt, majd 19:15-től kétoldalú megbeszélést tartanak.
20:15-kor kerül sor az európai vezetők köszöntésére, a délután csúcspontja pedig a 21 órakor kezdődő közös, többoldalú találkozó lesz, ahol a háború lezárásának lehetőségei kerülnek napirendre.
A lap emlékeztetett arra is, hogy legutóbbi, februári látogatásán Zelenszkijt kellemetlen helyzetbe hozták: elmaradt a tervezett ebéd, bírálatok érték az Ovális Irodában, majd váratlanul távoznia kellett a West Wingből. Azóta azonban sokat változott a két elnök kapcsolata.
