Megvan a menetrend: mutatjuk hány órakor ül le tárgyalni Trump és Zelenszkij

A Fehér Ház hivatalos menetrendje szerint magyar idő szerint este hat órakor érkeznek az európai állam- és kormányfők.

Ezt követően, este hét órakor Trump személyesen üdvözli Zelenszkijt, majd 19:15-től kétoldalú megbeszélést tartanak.

20:15-kor kerül sor az európai vezetők köszöntésére, a délután csúcspontja pedig a 21 órakor kezdődő közös, többoldalú találkozó lesz, ahol a háború lezárásának lehetőségei kerülnek napirendre.