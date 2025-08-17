Ft
Von Der Leyen Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Bizottság

Most már mindenki nyílt lapokkal játszik: kiderült, hogy Zelenszkij meghívta Von der Leyent a hétfői, Trumppal folytatott tárgyalásra

2025. augusztus 17. 12:12

Eredetileg kétoldalú találkozó lett volna hétfőn. Közben Zelenszkij vasárnap délután Brüsszelbe rohan.

2025. augusztus 17. 12:12
null

Ahogy arról már beszámoltunk, hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, melyet maga az ukrán elnök jelentett be korábban. Az ukrán vezetőt Trump azután hívta fel, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy csatlakozik Washingtonban, Trump és Zelenszkij találkozójához, az ukrán elnök kérésére.

Ma délután Brüsszelben fogadom Volodimir Zelenszkijt. Együtt részt veszünk a ‘Coalition of Willing’ videókonferencián.

 – olvasható von der Leyen bejegyzésében, aki még hozzátette: 

Zelenszkij elnök kérésére holnap csatlakozom a Fehér Házban tartandó találkozóhoz Trump elnökkel és más európai vezetőkkel.”

Ez egyre kínosabb: mutatjuk, kiket vinne még magával Zelenszkij Trumphoz

Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Alexander Stubb finn elnök vasárnap megerősítették, csatlakoznak a „menethez”, amely egy összehangolt lépés része Kijev támogatásának kinyilvánítására

– írja a Politico.

A cikkből kiderült, Mark Rutte NATO-főtitkár szintén igent mondott a részvételre, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök állítólag ugyancsak készülődik az utazásra.

A lap továbbá azt is leírja, hogy „Ukrajna európai szövetségesei emellett azt is szeretnék elkerülni, hogy újra olyan helyzet álljon elő, amely kellemetlen helyzetbe hozza Zelenszkijt és felborítja a kapcsolatokat ebben a kényes időszakban. A februári kudarcos Ovális Irodai találkozó Trump és az ukrán elnök között hónapokra visszavetette a két fél viszonyát.”

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP

