Most már mindenki nyílt lapokkal játszik: kiderült, hogy Zelenszkij meghívta Von der Leyent a hétfői, Trumppal folytatott tárgyalásra

Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Eredetileg kétoldalú találkozó lett volna hétfőn. Közben Zelenszkij vasárnap délután Brüsszelbe rohan.
Ahogy arról már beszámoltunk, hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, melyet maga az ukrán elnök jelentett be korábban. Az ukrán vezetőt Trump azután hívta fel, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy csatlakozik Washingtonban, Trump és Zelenszkij találkozójához, az ukrán elnök kérésére.
Minden, amit a hétfői találkozóról tudni lehet.
Ma délután Brüsszelben fogadom Volodimir Zelenszkijt. Együtt részt veszünk a ‘Coalition of Willing’ videókonferencián.
– olvasható von der Leyen bejegyzésében, aki még hozzátette:
Zelenszkij elnök kérésére holnap csatlakozom a Fehér Házban tartandó találkozóhoz Trump elnökkel és más európai vezetőkkel.”
Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, Trump pedig már szervezi a háromoldalú csúcstalálkozót.
Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Alexander Stubb finn elnök vasárnap megerősítették, csatlakoznak a „menethez”, amely egy összehangolt lépés része Kijev támogatásának kinyilvánítására
– írja a Politico.
A cikkből kiderült, Mark Rutte NATO-főtitkár szintén igent mondott a részvételre, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök állítólag ugyancsak készülődik az utazásra.
A lap továbbá azt is leírja, hogy „Ukrajna európai szövetségesei emellett azt is szeretnék elkerülni, hogy újra olyan helyzet álljon elő, amely kellemetlen helyzetbe hozza Zelenszkijt és felborítja a kapcsolatokat ebben a kényes időszakban. A februári kudarcos Ovális Irodai találkozó Trump és az ukrán elnök között hónapokra visszavetette a két fél viszonyát.”
Szép kis háborúpárti menet lett belőle – pedig a hétfői találkozó eredetileg kétoldalú lenne. Kérdés, mit szól mindehhez Trump...
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP