Íme a dátum: ekkor rendezhetik a Trump–Putyin–Zelenszkij találkozót

Elárulta a szakértő: már önmagában az is eredmény, hogy Trump és Putyin leült egymással beszélni
Somkuti Bálint olyan jeleket is észrevett, amelyekről eddig még nem esett szó.
Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, Trump pedig már szervezi a háromoldalú csúcstalálkozót.
Donald Trump augusztus 22-én, pénteken háromoldalú csúcstalálkozót tartana az ukrajnai háború rendezése érdekében – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda az amerikai Axios hírprotálra hivatkozva.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, hétfőn, Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, amit maga az ukrán elnök jelentett be korábban. Az ukrán vezetőt Donald Trump amerikai elnök azután hívta fel, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Két forrás szerint Trump azt mondta Zelenszkijnek és a beszélgetés többi résztvevőjének, hogy gyorsan, már augusztus 22-én háromoldalú csúcsot akar tartani. Putyin nyilvánosan nem kötelezte el magát ilyen találkozó megtartására”
Alaszka után Európa válaszút előtt: támogatja a békét, vagy folytatja az eredménytelen stratégiát?
– írja az amerikai portál.
Az alaszkai csúcs után azonban a Kreml arról számolt be, hogy a tárgyaláson nem esett szó egy ilyen felállású találkozó lehetősége.
