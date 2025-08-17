Ft
háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Íme a dátum: ekkor rendezhetik a Trump–Putyin–Zelenszkij találkozót

2025. augusztus 17. 08:03

Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, Trump pedig már szervezi a háromoldalú csúcstalálkozót.

2025. augusztus 17. 08:03
Donald Trump augusztus 22-én, pénteken háromoldalú csúcstalálkozót tartana az ukrajnai háború rendezése érdekében – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda az amerikai Axios hírprotálra hivatkozva.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, hétfőn, Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, amit maga az ukrán elnök jelentett be korábban. Az ukrán vezetőt Donald Trump amerikai elnök azután hívta fel, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Két forrás szerint Trump azt mondta Zelenszkijnek és a beszélgetés többi résztvevőjének, hogy gyorsan, már augusztus 22-én háromoldalú csúcsot akar tartani. Putyin nyilvánosan nem kötelezte el magát ilyen találkozó megtartására”

 – írja az amerikai portál.

Az alaszkai csúcs után azonban a Kreml arról számolt be, hogy a tárgyaláson nem esett szó egy ilyen felállású találkozó lehetősége.

Nyitókép forrása:  FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP

egyszeri
2025. augusztus 17. 08:15
Megy a kavarás a médiákban és közben figyelik a reakciókat.
counter-revolution
2025. augusztus 17. 08:12
"Nem bonyolult ez. Putyin újra hülyére vette azt a hólyagot.De nem csak őt de az Amerikai Egyesült Államokat. Pont úgy mint Adolf Hitler N. Chamberlaint. Fegyverbe EU. Ébresztő Hunyadi János! Ébresztő W. Churchill , Körbe kell hordani a véres kardot." - Csintalan judeobolsevik Sándor Örömmel látnám, ha az összes judeobolsevik vén patkány elindulna a frontra! Vennék pisztáciát és jófajta pezsgőt a mozihoz.
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 17. 08:06
2:1 arányban fosnák torkon Zsebemszkijt.
