Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Putyin szimbólumok Trump Somkuti Bálint találkozó

Elárulta a szakértő: már önmagában az is eredmény, hogy Trump és Putyin leült egymással beszélni

2025. augusztus 16. 20:12

Somkuti Bálint olyan jeleket is észrevett, amelyekről eddig még nem esett szó.

2025. augusztus 16. 20:12
null

„Nagyon régen voltak ilyen mélyponton az orosz–amerikai kapcsolatok és ennek a fényében az, hogy végül nem született semmilyen értelmezhető vagy bejelentett megállapodás, egy várható esemény volt” – hívta fel a figyelmet az Origónak nyilatkozva Somkuti Bálint. A biztonságpolitikai szakértő kifejtette, hogy a realista elemzők – köztük ő is – nem vártak áttörést az amerikai-orosz találkozótól, de ennél azért többre számított, legalább egy gesztusra az orosz vezetés részéről. 

Ezt is ajánljuk a témában

Annak a ténynek, hogy ez nem történt meg, szerinte komoly üzenete van, méghozzá az, hogy 

az Egyesült Államok nem rendelkezik befolyással Oroszország felett. 

Tehát az a vágyálom, amely sok helyen megjelent, mely szerint az Egyesült Államok rá tudja kényszeríteni az orosz vezetést bizonyos lépésekre, egyértelműen hamisnak és tévesnek bizonyult. Ha az ember végiggondolja a két állam helyzetét, akkor arra jut, hogy az amerikai vezetésnek kellett volna Moszkvába repülnie, mivel ők akartak valamit az oroszoktól.

Somkuti szerint az egész találkozó rendkívül szimbolikus volt. Az oroszok többször elmondták, hogy nyitottak minden megállapodásra, de nem szorítja őket az idő. Tehát ebben a helyzetben az, hogy Putyin ment el az Egyesült Államokba, már önmagában egy gesztus.

A szakértő szerint üzenetértékű volt az is, hogy végül a két elnök nem találkozott négyszemközt. „Ez megint egy felvetett kérdés, hogy kinek volt rá szüksége és miért alakult így? Tudjuk, hogy Vlagyimir Putyin egyértelműen egy személyben hoz döntéseket. Donald Trump esetében az esetleges frakciók, neokonzervatívok, evangéliumi keresztények, és a többi elvárásainak való megfelelés viszont benne van a munkaköri követelményei között”– fejtette ki az elemző. Szerint ebben a helyzetben ennek szimbolikus jelentősége volt, ahogy annak is, hogy egy repülőgép-kötelék áthúzott a frissen megérkezett orosz vezető feje felett. Ezek mind-mind üzenetértékkel bírtak. Szintén érdekes, hogy például Belouszov orosz védelmi miniszternek miért mutatták meg a bázison az amerikai katonai felszerelést.

Nagyon sok olyan eleme volt ennek a találkozónak, amit egyértelműen szimbolikusnak tekinthetünk

– mondta. Érdemes megemlíteni, hogy az amerikai vezetés – Donald Trump és J. D. Vance – egyértelműen beszélt arról, hogy kudarcba fulladhat ez a tárgyalás, nem lesz eredménye és nem lesz következménye sem. Trump személyesen 25 százalék esélyt adott egy ilyen forgatókönyvnek.

Önmagában már az is eredmény az is, hogy a két vezető leült egymással beszélni, 

és azzal a meglepő húzással, hogy Putyin beült Trump limuzinjába, már sikerült egy négyszemközti találkozót is létrehozniuk – tette hozzá Somkuti Bálint.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kremlin Press Office / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2025. augusztus 16. 20:31
há lóvéról szól a fukrány háború!......a zusa mossa a milliárd dollárokat de a ruszkik is kapnak belőle bőven.....há nem?...há mé?...aki meg szopik az a zursula libcsi punijó...meg fukrajna!.......
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!