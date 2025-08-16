Elárulta a szakértő: már önmagában az is eredmény, hogy Trump és Putyin leült egymással beszélni

Annak a ténynek, hogy ez nem történt meg, szerinte komoly üzenete van, méghozzá az, hogy

az Egyesült Államok nem rendelkezik befolyással Oroszország felett.

Tehát az a vágyálom, amely sok helyen megjelent, mely szerint az Egyesült Államok rá tudja kényszeríteni az orosz vezetést bizonyos lépésekre, egyértelműen hamisnak és tévesnek bizonyult. Ha az ember végiggondolja a két állam helyzetét, akkor arra jut, hogy az amerikai vezetésnek kellett volna Moszkvába repülnie, mivel ők akartak valamit az oroszoktól.

Somkuti szerint az egész találkozó rendkívül szimbolikus volt. Az oroszok többször elmondták, hogy nyitottak minden megállapodásra, de nem szorítja őket az idő. Tehát ebben a helyzetben az, hogy Putyin ment el az Egyesült Államokba, már önmagában egy gesztus.

A szakértő szerint üzenetértékű volt az is, hogy végül a két elnök nem találkozott négyszemközt. „Ez megint egy felvetett kérdés, hogy kinek volt rá szüksége és miért alakult így? Tudjuk, hogy Vlagyimir Putyin egyértelműen egy személyben hoz döntéseket. Donald Trump esetében az esetleges frakciók, neokonzervatívok, evangéliumi keresztények, és a többi elvárásainak való megfelelés viszont benne van a munkaköri követelményei között”– fejtette ki az elemző. Szerint ebben a helyzetben ennek szimbolikus jelentősége volt, ahogy annak is, hogy egy repülőgép-kötelék áthúzott a frissen megérkezett orosz vezető feje felett. Ezek mind-mind üzenetértékkel bírtak. Szintén érdekes, hogy például Belouszov orosz védelmi miniszternek miért mutatták meg a bázison az amerikai katonai felszerelést.

Nagyon sok olyan eleme volt ennek a találkozónak, amit egyértelműen szimbolikusnak tekinthetünk

– mondta. Érdemes megemlíteni, hogy az amerikai vezetés – Donald Trump és J. D. Vance – egyértelműen beszélt arról, hogy kudarcba fulladhat ez a tárgyalás, nem lesz eredménye és nem lesz következménye sem. Trump személyesen 25 százalék esélyt adott egy ilyen forgatókönyvnek.

Önmagában már az is eredmény az is, hogy a két vezető leült egymással beszélni,

és azzal a meglepő húzással, hogy Putyin beült Trump limuzinjába, már sikerült egy négyszemközti találkozót is létrehozniuk – tette hozzá Somkuti Bálint.