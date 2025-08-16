Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szergej Lavrov cccp tárgyalás Ukrajna Kis-Benedek József Donald Trump Vlagyimir Putyin

Megvan a válasz, miért nem lettek nyilvánosak Trump és Putyin megbeszélésének a részletei

2025. augusztus 16. 16:20

Kis-Benedek József szerint Szergej Lavrov CCCP-s pólója kifejezetten durva provokáció volt.

2025. augusztus 16. 16:20
null

Szinte semmilyen eredményt nem hozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozója – vélekedett Kis-Benedek József. A biztonságpolitikai szakértő úgy gondolja, árulkodó jel, hogy Oroszország egy percre sem állította le a hadműveleteket, még az augusztus 15-ei csúcstalálkozó napján sem. 

Felidézte: Az orosz és az amerikai elnök szerint is jó hangulatú volt a tárgyalás, és sok dologban megegyeztek, más témákban pedig közelebb kerültek az álláspontok, ugyanakkor konkrét részleteket nem árultak el. Kis-Benedek József szerint azért, mert semmiről nem egyeztek meg – írja az Index.

Túl sok eredménye nem volt a találkozónak, árulkodó jel, hogy az oroszok egy percre sem állították le a hadműveleteket, nem hirdettek tűzszünetet, még a tárgyalás alatt is támadták Ukrajnát. Mindez azt jelentheti, hogy ők folytatni akarják a háborút, sőt még merészebb tervük van. Szergej Lavrov CCCP-s pólóban való megjelenése azt jelzi, hogy nekik a Szovjetunió visszaállítása a céljuk. Ebben a formában ezt így kifejezni durva provokáció.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a két elnök közös sajtótájékoztatója semmitmondó volt. „Bájos szöveg volt, amit elmondtak, de konkrét információkat nem tartalmazott egyik fél nyilatkozata sem. Valószínűleg a két országot érintő gazdasági kérdésekben születhetett megállapodás, de ez sem volt olyan súlyú, hogy erről a nyilvánosság előtt beszéljenek. Az mindenesetre pozitív fejlemény, hogy folytatni akarják a tárgyalásokat, Putyin meghívta Moszkvába Trumpot, aki azonban erre nem reagált egyértelműen.”

Kis-Benedek József szerint amerikai oldalról a találkozó nem volt megfelelően előkészítve, és ezért Putyin szájíze szerint alakult. „Putyin nagyon erős csapattal ment, és ezt a csatát ők nyerték. Trump túlságosan óvatos volt, nem azt kapta, amiért ment, látható volt, hogy úgy mászott fel a repülőre, mint Napóleon vert serege. A szankciókat valószínűleg nem vezeti be addig, amíg tárgyalásban állnak, de a moszkvai látogatást nem fogja elsietni.” Hozzátette: semmivel nem kerültünk közelebb a békéhez, az ehhez vezető úton ugyanis valamiféle konkrétumokról már most meg kellett volna állapodniuk, de ez nem történt meg.

Donald Trump szerint viszont sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz vezetés szintén úgy véli, a Trump–Putyin találkozó nemcsak szimbolikus, hanem kézzelfogható előrelépést hozott a két ország kapcsolatában.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kremlin Press Office / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2025. augusztus 16. 17:42
És a repülőgép bemutató nem volt?
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. augusztus 16. 17:24
Nem fáj annak a ténynek a figyelembe NEM vétele, hogy Putyinék alatt most megindult a tank? A tanárai (amolyan kém-képzőbe járt) kimásznának a könyveiből, ha ekkora helyzetet kihagyna! Hajrá Vladimir Ungvárig! Tudom, hogy megáll a Dnyepernél,de nekünk az szívás!
Válasz erre
2
0
braveheart-2
2025. augusztus 16. 17:21
Gyanítom ez a" szakértő", Moszkvában tanult és nem volt sikerélménye a nőkkel. Honnan tudja hogy mi történt??? Mikor ott se volt és nem is adtak ki nyilatkozatot?!! Ez egy vágy vezérelt " szakértelem"!
Válasz erre
3
2
Gintonic68
2025. augusztus 16. 17:13
Van igazi kép a CCCP-s pólóról? Én csak CC-t láttam a dzseki alatt... Nem lehet, hogy csak trollkodott Lavrov?
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!