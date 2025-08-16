Megvan a válasz, miért nem lettek nyilvánosak Trump és Putyin megbeszélésének a részletei

Szinte semmilyen eredményt nem hozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozója – vélekedett Kis-Benedek József. A biztonságpolitikai szakértő úgy gondolja, árulkodó jel, hogy Oroszország egy percre sem állította le a hadműveleteket, még az augusztus 15-ei csúcstalálkozó napján sem.

Felidézte: Az orosz és az amerikai elnök szerint is jó hangulatú volt a tárgyalás, és sok dologban megegyeztek, más témákban pedig közelebb kerültek az álláspontok, ugyanakkor konkrét részleteket nem árultak el. Kis-Benedek József szerint azért, mert semmiről nem egyeztek meg – írja az Index.

Túl sok eredménye nem volt a találkozónak, árulkodó jel, hogy az oroszok egy percre sem állították le a hadműveleteket, nem hirdettek tűzszünetet, még a tárgyalás alatt is támadták Ukrajnát. Mindez azt jelentheti, hogy ők folytatni akarják a háborút, sőt még merészebb tervük van. Szergej Lavrov CCCP-s pólóban való megjelenése azt jelzi, hogy nekik a Szovjetunió visszaállítása a céljuk. Ebben a formában ezt így kifejezni durva provokáció.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a két elnök közös sajtótájékoztatója semmitmondó volt. „Bájos szöveg volt, amit elmondtak, de konkrét információkat nem tartalmazott egyik fél nyilatkozata sem. Valószínűleg a két országot érintő gazdasági kérdésekben születhetett megállapodás, de ez sem volt olyan súlyú, hogy erről a nyilvánosság előtt beszéljenek. Az mindenesetre pozitív fejlemény, hogy folytatni akarják a tárgyalásokat, Putyin meghívta Moszkvába Trumpot, aki azonban erre nem reagált egyértelműen.”

Kis-Benedek József szerint amerikai oldalról a találkozó nem volt megfelelően előkészítve, és ezért Putyin szájíze szerint alakult. „Putyin nagyon erős csapattal ment, és ezt a csatát ők nyerték. Trump túlságosan óvatos volt, nem azt kapta, amiért ment, látható volt, hogy úgy mászott fel a repülőre, mint Napóleon vert serege. A szankciókat valószínűleg nem vezeti be addig, amíg tárgyalásban állnak, de a moszkvai látogatást nem fogja elsietni.” Hozzátette: semmivel nem kerültünk közelebb a békéhez, az ehhez vezető úton ugyanis valamiféle konkrétumokról már most meg kellett volna állapodniuk, de ez nem történt meg.

Donald Trump szerint viszont sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz vezetés szintén úgy véli, a Trump–Putyin találkozó nemcsak szimbolikus, hanem kézzelfogható előrelépést hozott a két ország kapcsolatában.