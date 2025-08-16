Ft
Lenta ru Klimov Moszkva Donald Trump Vlagyimir Putyin fordulat

Így látták az oroszok az alaszkai csúcsot: pozitív fordulat jöhet Washington és Moszkva között

2025. augusztus 16. 11:35

Az orosz vezetés szerint a Trump–Putyin találkozó nemcsak szimbolikus, hanem kézzelfogható előrelépést hozott a két ország kapcsolatában.

2025. augusztus 16. 11:35
null

Megszólaltak az orosz politikusok is Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója után. Andrej Klimov, az orosz Szövetségi Tanács külügyi bizottságának elnökhelyettese a Lenta.ru-nak adott interjúban arról beszélt: 

a két vezető tárgyalásainak célja nem az volt, hogy kiderüljön, van-e együttműködés Moszkva és Washington között, hanem hogy megtalálják a további kooperáció „helyes formuláját”.

A politikus szerint a zárt ajtók mögötti beszélgetés lehetővé tette, hogy kizárják harmadik felek – köztük Kijev – befolyását, és így a hangsúly a közvetlen amerikai–orosz kapcsolatokon maradjon. Klimov kiemelte: 

a jövőbeni együttműködés egyik kulcseleme a kölcsönösen előnyös gazdasági–pénzügyi kapcsolatok bővítése. 

Emlékeztetett arra is, hogy Putyin nemrég olyan rendeletet írt alá, amely változásokat hozott az amerikai energetikai cégek oroszországi működésében, és szó van a két ország közötti repülőjáratok újraindításáról is.

„Számos gyakorlati kérdés vár megoldásra, de ezek mind valódi és sürgető ügyek” – fogalmazott Klimov, aki szerint a tárgyalások egyértelmű előrelépést jelentenek az elmúlt négy év fagyos viszonyaihoz képest. Úgy véli, 

Oroszországnak és az Egyesült Államoknak most be kell hozniuk a lemaradást a 2012 óta romló kapcsolatokban, miközben a világpolitikai környezet is alapvetően átalakult.

A Kreml hivatalos értékelése szintén pozitív: Alekszandr Darcsijev, Oroszország washingtoni nagykövete úgy nyilatkozott: a 2 óra 45 perces egyeztetés hangulata „összességében kedvező” volt. 

Ez volt a két vezető leghosszabb közös tárgyalása, amit az orosz fél egyértelműen a kapcsolatok normalizálása felé tett lépésként értékel.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

