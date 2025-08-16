Ft
08. 16.
szombat
megállapodás Ukrajna Oroszország Donald Trump

Trump leszögezte: ezért kell Ukrajnának megállapodást kell kötnie Oroszországgal

2025. augusztus 16. 13:37

Itt az indoklás.

2025. augusztus 16. 13:37
null

Donald Trump amerikai elnök szombaton kijelentette: Ukrajnának megállapodást kell kötnie a háború lezárásáról Oroszországgal, mert 

Oroszország egy nagyhatalom, ők viszont nem"

– írja a Reuters

Ahogy arról beszámoltunk, Trump közölte, hogy Putyinnal egyetértettek abban, a háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy tűzszünet – holott eddig Ukrajna és európai szövetségesei éppen ezt követelték.

Mindenki egyetértett abban, hogy az orosz–ukrán háború befejezésének legjobb módja a közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy puszta tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak" – írta az elnök a Truth Social-oldalán.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Leskelődő
2025. augusztus 16. 14:06
Az agyonajnározott Zelenszkij nincs ilyen kemény, világos beszédhez szokva. Remélhetőleg azért megérti, neki befellegzett.
movavi
2025. augusztus 16. 13:55 Szerkesztve
"az orosz–ukrán háború befejezésének legjobb módja a közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy puszta tűzszünet" Ez egy jó felismerés, amiért már megérte. Ez az, amiben Orbán Viktor végig tévedett. A békekötéshez nem kell tűzszünet. Ahhoz csak szándék és akarat kell meg elfogadni a realitásokat. Az pedig az, hogy a háború akkor ér véget, ha teljesülnek Oroszország feltételei.
Error404PageNotFound
2025. augusztus 16. 13:54
De hogy ezek az européer barmok mit fognak kezdeni magukkal akkor, ha kitör a béke, azt még ők sem tudják. Ezt sem tudják. Zé szépen alá fogja írni a papírt, amit Trump előkészíttet neki, oszt kész. Deal done.
Búvár Kund
2025. augusztus 16. 13:53 Szerkesztve
Ennyi. Vagyis megismétli a főnit.😀 Okosabbtól nem szégyen tanulni, még Trumpnak sem. Pár hónap múlva megtudjuk majd, hogy a Trump-Putyin találkozó közben még "rácsörögtek" a főnire is. 😀 De tuti hamarabb hívták, mint az uniós csicskákat!
