Trump leszögezte: ezért kell Ukrajnának megállapodást kell kötnie Oroszországgal

Ahogy arról beszámoltunk, Trump közölte, hogy Putyinnal egyetértettek abban, a háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy tűzszünet – holott eddig Ukrajna és európai szövetségesei éppen ezt követelték.

„Mindenki egyetértett abban, hogy az orosz–ukrán háború befejezésének legjobb módja a közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy puszta tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak” – írta az elnök a Truth Social-oldalán.