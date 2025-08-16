Trump leszögezte: ezért kell Ukrajnának megállapodást kell kötnie Oroszországgal

Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában
Tapintható közelségbe került a háború vége.
Itt az indoklás.
Donald Trump amerikai elnök szombaton kijelentette: Ukrajnának megállapodást kell kötnie a háború lezárásáról Oroszországgal, mert
Oroszország egy nagyhatalom, ők viszont nem”
– írja a Reuters.
Ahogy arról beszámoltunk, Trump közölte, hogy Putyinnal egyetértettek abban, a háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy tűzszünet – holott eddig Ukrajna és európai szövetségesei éppen ezt követelték.
„Mindenki egyetértett abban, hogy az orosz–ukrán háború befejezésének legjobb módja a közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy puszta tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak” – írta az elnök a Truth Social-oldalán.
Keir Starmer szerint „az elnök vezető szerepe a háború befejezésében elismerést érdemel.”
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP