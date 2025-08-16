Ft
háború Keir Starmer Donald Trump

Kalapját emelte a brit miniszterelnök: „Trump minden eddiginél közelebb hozta a háború lezárását”

2025. augusztus 16. 12:39

Keir Starmer szerint „az elnök vezető szerepe a háború befejezésében elismerést érdemel.”

2025. augusztus 16. 12:39
null

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Donald Trump erőfeszítései minden korábbinál közelebb vitték a világot az orosz–ukrán háború lezárásához. A londoni kormányfő nyilatkozatában hangsúlyozta: 

az elnök vezető szerepe a háború befejezésében elismerést érdemel”

– tájékoztatott a Sky News.

Starmer kiemelte, hogy a békefolyamat következő lépésének Volodimir Zelenszkij bevonásával kell megtörténnie, hiszen „Ukrajna jövőjéről nem lehet dönteni nélküle”. A brit kormányfő hozzátette: Európa és az Egyesült Államok biztonsági garanciái létfontosságúak lesznek Ukrajna számára, és ezek képesek visszatartani Vlagyimir Putyint a további agressziótól.

Egyúttal megerősítette: London és szövetségesei tovább szigorítják a szankciókat Oroszország ellen mindaddig, amíg Moszkva fel nem hagy „barbár támadásával”.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

letsgobrandon-2
2025. augusztus 16. 14:01
„Ukrajna jövőjéről nem lehet dönteni nélküle”. az EU-s adófizetők pénzéről viszont.....
letsgobrandon-2
2025. augusztus 16. 13:58
már csak usinak kéne egy telefon , hogy ne tömje pénzzel banderisztánt
VeressZoltán
2025. augusztus 16. 13:44
Szélkakas.
herden100
2025. augusztus 16. 13:29
🕊️🤍
