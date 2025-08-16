Kalapját emelte a brit miniszterelnök: „Trump minden eddiginél közelebb hozta a háború lezárását”

Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában
Tapintható közelségbe került a háború vége.
Keir Starmer szerint „az elnök vezető szerepe a háború befejezésében elismerést érdemel.”
Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Donald Trump erőfeszítései minden korábbinál közelebb vitték a világot az orosz–ukrán háború lezárásához. A londoni kormányfő nyilatkozatában hangsúlyozta:
az elnök vezető szerepe a háború befejezésében elismerést érdemel”
– tájékoztatott a Sky News.
Starmer kiemelte, hogy a békefolyamat következő lépésének Volodimir Zelenszkij bevonásával kell megtörténnie, hiszen „Ukrajna jövőjéről nem lehet dönteni nélküle”. A brit kormányfő hozzátette: Európa és az Egyesült Államok biztonsági garanciái létfontosságúak lesznek Ukrajna számára, és ezek képesek visszatartani Vlagyimir Putyint a további agressziótól.
Egyúttal megerősítette: London és szövetségesei tovább szigorítják a szankciókat Oroszország ellen mindaddig, amíg Moszkva fel nem hagy „barbár támadásával”.
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
