Trump és Putyin tárgyalása után megszólalt Pellegrini és Fico: történelmi folyamat indult el

Oroszországot ekézve reagált a Trump–Putyin csúcsra Von der Leyen helyettese
„Ha már segíteni nem tudtak, arra kérnénk őket, hogy legalább ne hátráltassák az erőfeszítéseket” – üzente meg Orbán Balázs Kaja Kallasnak.
Alaszka után Európa válaszút előtt: támogatja a békét, vagy folytatja az eredménytelen stratégiát?
Ahogy az már köztudott, magyar idő szerint péntekről szombatra virradó éjjel Donald Trump, amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök három órán keresztül tárgyalt egymással az ukrán-orosz háború befejezéséről. Az eseményről Peter Pellegrini és Robert Fico is kifejtette véleményét.
Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a közösségi-oldalán közzétett reakciójában jelentős nemzetközi lépésnek tekinti az amerikai és az orosz államfő beszélgetését, ami előrelépést jelent a tartós és fenntartható ukrajnai béke felé vezető úton.
Bár a megbeszélésnek nem lett konkrét eredménye, a legfontosabb, hogy megtörténhetett és ajtót nyitott a további tárgyalások előtt – Ukrajna közvetlen részvételével”
Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.
– fejtette ki Pellegrini.
Robert Fico, szlovák államfő bejegyzésében elmondta, hogy szerinte az út a megegyezéshez nem az orosz politikai vezetés gyalázásán vagy a szankciókon keresztül vezet, hanem a konstruktív megállapodásokon keresztül.
A két államfő létfontosságú folyamatot indított el Alaszkában. Ez a folyamat egyben csapdahelyzetbe hozhatja az Európai Uniót is. A következő napok mutatják meg, hogy az EU nagyobb játékosai támogatják-e a folyamatot és a gyors befejezés felé terelik a konfliktust, vagy folytatódik az Oroszország meggyengítésére irányuló, eredménytelen európai stratégia, amely a néha már hihetetlen összegű pénzügyi, politikai és katonai segítségnyújtást jelenti”
– fejtette ki Fico.
A szlovák kormányfő továbbá kiemelte azt is, hogy az ukrajnai háborúnak történelmi okai vannak és úgy véli, biztonsági garanciákról kell beszélni úgy Ukrajna, mint Oroszország viszonylatában.
Fico úgy látja, az alaszkai megbeszélés beleilleszthető a szlovák külpolitikai, négy égtájra fókuszáló stratégiájába és ezt a koncepciót Pekingben, szeptemberben is képviseli majd.
