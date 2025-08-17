Trump és Putyin tárgyalása után megszólalt Pellegrini és Fico: történelmi folyamat indult el

A két államfő létfontosságú folyamatot indított el Alaszkában. Ez a folyamat egyben csapdahelyzetbe hozhatja az Európai Uniót is. A következő napok mutatják meg, hogy az EU nagyobb játékosai támogatják-e a folyamatot és a gyors befejezés felé terelik a konfliktust, vagy folytatódik az Oroszország meggyengítésére irányuló, eredménytelen európai stratégia, amely a néha már hihetetlen összegű pénzügyi, politikai és katonai segítségnyújtást jelenti”