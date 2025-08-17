„Rémisztő, ami Európában zajlik” – Michael Shellenberger amerikai újságíró a Mandinernek

Michael Shellenberger amerikai író és aktivista, a Politika, cenzúra és szólásszabadság tanszék vezetője az Austini Egyetemen, a klíma mozgalmat kritizáló Apocalypse Never című könyve az MCC Press gondozásában magyar nyelven is megjelent. Shellenberger a 90-es években baloldal újságíróként és aktivistaként kezdte, azonban a progresszív ideológiák térnyerésével a közép felé terelődött. Shellenberger az MCC Feszt egyik vendége volt Esztergomban, és az előadását követően beszélgettünk vele.

Michael Shellenberger Fotó: Ficsor Márton

Az interjúban szó esett:

a szólásszabadság helyzetéről Amerikában és Európában

a zavaros Epstein-ügyről és következményeiről

az amerikai mély állam és Trump konfliktusáról

Ön volt az egyik újságíró, akinek Elon Musk átadta a Twitter fájlokat. Ezekből kiderült, hogy az Egyesült Államok kormányzati ügynökségei együttműködtek a közösségi oldalakkal és tudatosan cenzúráztak bizonyos tartalmakat. Mit gondol a történet utóéletéről?

A Twitter fájlok az amerikai kormányzati szervek, köztük a hírszerző és biztonsági ügynökségek cenzúrában való részvételét tárták fel. Ezek nagyon kifinomult cenzúra tevékenységek voltak, amelyek nem csupán az információk cenzúrázására irányultak, hanem a dezinformáció terjesztésére is.

Az egyik módszer az volt, hogy először elterjesztették a dezinformációt, majd annak alapján követelték a cenzúrát.

Miután megértettük ezt, több kongresszusi meghallgatásra is sor került, több alkalommal is tanúskodtunk a Kongresszus tagjai előtt. Több embert elmozdítottak az állásából, és az egyik olyan csoport, amely cenzúrát követelt le is lett állítva.

Miután Trumpot beiktatatták elvonta a pénzt a cenzúra-gépezettől. A probléma most az, hogy a cenzúra követelése átvándorolt Európába, valamint olyan országokba, mint Brazília.

De, ami Európában megy az egészen rémísztő, mert Trump győzelme óta romlott a helyzet ezen a területen.

Nagy-Britanniában van egy speciális rendőri egység, amely folyamatosan figyeli a közösségi oldalakat. S úgy tűnik meg fogják találni a módját, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák az „iszlamofóbiát”, így nem lehet majd kritizálni az iszlámot. Európában pedig be akarják vezetni a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt, amely rendkívüli hatalmat adna a meg nem választott bürokratáknak, akik zárt ajtók mögött döntik el, hogy a nyilvánosság miről olvashat, vagy miről hallhat. Ez nagyon ijesztő.

Némi sikert értünk el. Írországban megakadályoztunk egy törvényjavaslatot. Ausztráliában is megakadályoztunk néhány törvényjavaslatot. De az ellenfeleink, akik cenzúrát akarnak, rengeteg erőforrással rendelkeznek, köztük kormányzati forrásokkal is.

Mit gondol Elon Musk szerepéről mindebben? Ma már szinte el lett felejtve mennyire könnyű volt letiltani embereket a Twitteren, mielőtt Musk megvette volna az oldalt. Most viszont őrültek háza lett az oldalból.

Úgy gondolom Elon Musk egy klasszikus értelmebe vett vállalkozó, aki képes egy egész iparágat forradalmasítani. S ő korunk tech-zsenije is. Az egyik fia a transzgender ideológia áldozata lett és azt hiszem nagyban ez motiválta őt arra, hogy megvegye a Twittert. Másrészt volt egy víziója a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és ezt jelenleg próbálja megvalósítani. Én korábban többszöt is kritizáltam őt, amiért a napelemeket épszerűsíti, mivel szerintem a napelem egy rossz energiaforrás. Viszont, amit a Twitterrel tett az nagyon fontos, mert precedens nélküli volt. Ráadásul megengedte nekünk a Twitter fájlok nyilvánosságra hozatalát, amiért nagyon hálás vagyok.

Az biztos, hogy több gyűlöletbeszédet enged a Twitter. Ha valaki támogatja a cenzúrát, akkor lehet úgy gondolja, hogy ez rossz dolog, de ha úgy gondolja valaki, hogy mindenkinek joga van kifejteni a véleményét akkor értékeli ezt. Nekem több barátomat is letiltották Twitteren, az egyiküket azért, mert azt írta, hogy egy férfi nem lehet nő. Ezért ideiglenesen le lett tiltva. Egy másik barátomat és szerzőtársamat azért függesztették fel, mert megosztotta egy Pfizer kutatás eredményét, amit a cég a saját vakcináiról adott ki.

A probléma a következő: veszünk egy egyszerű koncepciót és kijelentjük, hogy „tilos népirtást népszerűsíteni.” Igen ám, de sok történész van, aki úgy gondolja, hogy például az európai telepesek népirtást követtek el az amerikai őslakos népek ellen. Ha tehát azt mondod, hogy „örülök, hogy megalapították az Egyesült Államokat” akkor meg lehet téged támadni, hogy népirtást népszerűsítesz. Elég egyértelműek a törvények, a Legfelsőbb Bíróság azt mondja, hogy a gyűlöletbeszéd addig megengedett, amíg nem szólít fel erőszakra. A különbség a következő, ha azt mondja valaki: „minden Schellenberger nevű embernek meg kellene halnia” az legális. De ha azt mondja: „menjünk és öljük meg Shellenbergert”, na az illegális. Szerintem ez egy jó különbségtétel.

Van egy olyan nézet, hogy ha cenzúrázod a gyűlöletet, akkor kevesebb lesz belőle. Én nem láttam ennek a bizonyítékát.

Az egyetlen módja a gyűlöletbeszéd kezelésének a szólásszabadság. Ugyanúgy a dezinformációra az egyetlen megoldás a helyes információ, és ehhez szólásszabadság kell.

Nem tudod kijavítani a rossz információt, ha nem szabad kimondani a rosszat.

Az Epstein-ügy

Pam Bondi igazságügyi miniszter, aki szerint nincs "Epstein lista" Fotó: Yasin Ozturk / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az utóbbi időben Amerikában rengeteget foglalkoztak a hírek az Epstein-fájlokkal, és azzal, hogy Trump nem hozta őket nyilvánosságra. Ön hogyan látja ezt az egész ügyet?

Azt hiszem megegyezik a véleményem a legtöbb amerikaiéval, ha azt mondom, hogy nyilvánosságra kellene hozni ezeket a fájlokat. Jogunk van ezekhez az információkhoz. Az alkotmányunk második kiegészítése a végrehajtói ág minden cselekedetét a Kongresszus ellenőrzése alá helyezi.

Ami különösen aggasztó az a titkosszolgálatok részvétele.

Ez nem egy konspirációs teória.

A következőket tudjuk. Tudjuk, hogy a Biden adminisztráció CIA igazgatója többször járt Epstein lakásán. Tudjuk, hogy Epsteint szoros kapcsolat fűzte több izraeli tisztviselőhöz, és Ghislaine Maxwell apjának kapcsolata volt a Moszaddal. Miért érdekel ez minket? Azért mert a múltban előfordult, hogy az FBI és a CIA szexuális zsarolást alkalmazott. S nem akarjuk, hogy ezt csinálják, különösen nem a saját vezetőink ellen.

Az is tény, hogy az a bíró, aki enyhe büntetést adott Epsteinnek, azt mondta, hogy azt mondták neki, hogy Epstein a titkosszolgálatok embere. Nagyon sok okunk van azt feltételezni tehát, hogy a titkosszolgálatok benne voltak.

Sok bajunk van a titkosszolgálatokkal, bár azt gondolom ez mindenhol így van. Nagy a hatalmuk, mert joguk van hazudni, és hatalmas a költségvetésük, és kémkedhetnek az emberek után. Bajt keverhetnek. Sokszor visszaéltek a hatalmukkal a 20. század során, különösen a hatvanas években, aztán elindult egy reform 1975-ben.

Személy szerint én abban sem vagyok biztos, hogy a CIA-nak szabad-e egyáltalán léteznie, mert annyiszor visszaélt a hatalmával.

Támogatom, hogy az Egyesült Államok határozza meg a nemzetközi rendet, de egy ponton ezek az ügynökségek korruptá válnak, és számonkérhetetlenek lesznek.

Más kérdésekben kezdünk egyre több információt és átláthatóságot kapni Trumpék miatt, de szükségünk van rá Epstein ügyében is, és ami még fontosabb, reformokra van szükségünk, mert ellenkező esetben lényegében egy polgári ellenőrzésen kívüli, törvénytelen kormányunk lesz.

Mit gondol azokról a nézetekről, hogy Trump azért nem hozza nyilvánosságra, mert ő is benne van a dokumentumban? Erre sokan azt felelik, hogy ha benne lenne, akkor Biden biztosan nyilvánosságra hozta volna.

Szerintem is ez egy nagyon fontos pont: ha Trump érintett az ügyben, akkor miért nem használták ezt ellene a demokraták? Nos, az egyik válasz lehet, hogy azért, mert az aktákban sok demokratát is említenek. Trump FBI-igazgatója, Kash Patel 2023-ban kijelentette, hogy a Kongresszus blokkolja az akták nyilvánosságra hozatalát, mert a listákon szerepelnek kongresszusi képiselők is.Tehát nagyon is lehetséges, hogy szexuális zsarolás történt.

Nem hiszem, hogy valaha is nyilvánosságra kerülnek. Az a jó, hogy szerintem a jövőben nehezebb lesz szexuális zsarolási akciót végrehajtani, mert az emberek már tudnak róluk. Elon Musk azt mondta, hogy Trump szerepel az Epstein-aktákban. Később azt mondta, hogy megbánta, de nem mondta, hogy nem igaz.

A New York Timesban nemrég arról írtak, hogy Trump támogatóinak Epstein volt az első számú aggodalmuk.

De hogyan lehet megreformálni a CIA-t, mert ha Trump nem tudja megtenni, akkor valószínűleg senki sem tudja...

Szerintem ez túl pesszimista nézet. Nagyon nehéz megjósolni a jövőt. Ne feledjük, hogy 2021-ben, 2022-ben a legtöbb amerikai azt hitte, hogy Trump nem lehet újra elnök. Azt hitték, hogy ő a felelős a január 6-i nagy tüntetésekért. S mégis itt van. Szerintem még mindig lehetséges a reform.

Nyitókép: Michael Shellenberger az MCC Feszten/Ficsor Márton/Mandiner