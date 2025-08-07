Ft
Az idei, immár ötödik MCC Feszt nem csupán kulturális és oktatási eseményként vonult be a nyár közéleti beszámolók közé

2025. augusztus 07. 16:28

Sajtókörképünkben tíz online hírportál beszámolóit hasonlítjuk össze.

2025. augusztus 07. 16:28
Transzparens Újságírásért
ojim.hu

„Az idei, immár ötödik MCC Feszt nem csupán kulturális és oktatási eseményként vonult be a nyár közéleti beszámolók közé, komoly politikai és sajtóvisszhangot is kiváltott. Orbán Viktor részvétele, a Tisza Párt körüli viták és a Digitális Polgári Körök elindítása tematizálta a fesztiválhoz kapcsolódó tudósításokat. Sajtókörképünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG – beszámolóit hasonlítjuk össze.

A Telex beszámolóinak alapállása egyértelműen ironikus és kritikus volt. Orbán Viktor beszédét összefüggéstelen idézetfüzérként tálalták, a címet is ennek megfelelően adták: »Orbán Viktor azt mondta, már többször is próbálta rávenni Ádert, hogy legyen ő a miniszterelnök«. A cikk olyan idézeteket emelt ki, melyek szerintük azt mutatják, hogy a miniszterelnök a választások alkotmányos kereteit relativizálja, noha a teljes kontextusban Orbán épp az alkotmányos rend melletti elkötelezettségét hangsúlyozta. A Takács–Kulja vita elmaradásáról szóló írásban a Telex az MCC szervezőitől okolta a vita meghiúsulását, miközben a valóságban Magyar Péter nyilatkozott elutasítóan. A portál videós beszámolójában is provokatív címet használt: »Orbán Balázs szerint kiskorúak megerőszakolásáról rappelni a művészeti szabadság része« – noha a politikus valójában elvi alapon utasította el a politikai cenzúra lehetőségét, nem a szöveg tartalmát védte.

Az Index kiegyensúlyozott, távolságtartó stílusban számolt be az eseményekről. Orbán Viktor beszédét összefüggéseiben idézték, kontextusba ágyazva tárgyalták a kormányfő esélylatolgatásait és politikai utódlásról szóló elmélkedéseit. 

Schmidt Mária és Hernádi Zsolt panelbeszélgetéseit is informatívan, lényegre törően ismertették. A beszámolók nem foglaltak állást az események politikai értelmezésében, és nem törekedtek karakterrombolásra – inkább a rendezvény programját és a megszólalók gondolatait mutatták be, visszafogott hangvételben.

A Pesti Srácok látványosan támogató attitűddel vette át a kormányzati narratívát. A Takács–Kulja vita ügyében azt sugallták, hogy Magyar Péter nem merte elengedni saját szakpolitikusát, mert tartott attól, hogy vereséget szenvedhet. A cikket Orbán Balázs gúnyos diagnózisával zárták: »Diagnózis: akut vitafóbia. Terápia: több szakértelem, kevesebb szelfi«. Emellett élő közvetítéssel jelentkeztek a helyszínről is, ahol Orbán Viktor beszédének fontos pontjait – például a háborús gazdaságpolitika eredményeit – a kormányzati kommunikációhoz illeszkedve emelték ki.

A 24 egyértelműen bíráló, gyakran karikírozó hangvétellel tálalta az eseményt. Címadásuk provokatív: »Orbán Viktor: Jelenleg nem tudom azt mondani, hogy jól mennek a dolgok, folytatjuk«. A cikkben úgy állították be a beszédet, mintha Orbán nem tudna kilátást kínálni a jövőre, miközben a teljes megszólalásban a kormányfő a geopolitikai helyzetet és a belső stabilitás megtartásának nehézségeit részletezte. A Digitális Polgári Köröket »békeidős Harcosok Klubjaként« írták le, ezzel ironizálva a mozgalom céljain, anélkül, hogy annak várható működését vagy lényegét megpróbálta volna megérteni.

A Mandiner élő közvetítéssel és összegző tudósítással jelentkezett az MCC Feszt zárónapjáról. A tudósítás pozitív és támogató hangvételű volt, amely Orbán Viktor beszédét a választási felkészülés és a polgári közösség szervezésének logikájába illesztette. A portál a rendezvényt mint értelmiségi és fiatalokat megszólító fórumot értékelte, közösségépítő jelentőségét hangsúlyozva.

A 444 az egészségpolitikai vita elmaradására fókuszált, és egyértelműen a Tisza Párt egészségpolitikusának, Kulja Andrásnak a narratíváját vette át. A cikk címe – »Takács Péter, miután egy plüssnyúllal legyávázta Kulja Andrást, letiltotta a Facebookon a tiszás egészségpolitikust« – erősen érzelmi tónusú, és nem is törekedett az MCC szervezői, vagy a másik fél álláspontjának részletes bemutatására. A cikk jellemzően ironikus, azzal a mögötte céllal, hogy a Kulja távolmaradása miatt meghiúsult vitáért  a Fideszt és a fesztivált igyekezett felelősséssé tenni.

A Magyar Nemzet részletes, támogató hangvételű cikkben számolt be Orbán Viktor MCC-s beszélgetéséről. A tudósítás központi eleme az volt, hogy a miniszterelnök higgadt önbizalommal és hosszú távú politikai gondolkodással tervez, miközben a közéletből való kivonulást kizárta. A portál a Digitális Polgári Körök elindítását is hangsúlyos és előremutató fejleményként mutatta be, az eseményt pedig a nemzeti elköteleződés és tudásalapú politikai közösség ünnepeként értelmezte.

A Magyar Hang szűkszavúan számolt be Orbán Viktor MCC-s szerepléséről, a fókuszt a választási esélylatolgatásra helyezve. A cikk címe – »Orbán Viktor: Az én vezetésemmel van a legtöbb esélyünk arra, hogy megnyerjük a választást« – a miniszterelnök egyik kulcsmondata, de a tartalom nem fejti ki részletesen a beszéd egészét, és nem reflektál a fesztivál politikai vagy társadalmi jelentőségére. Inkább tényközlésként hat, elemzés vagy kontextualizálás nélkül.

Az Origo kulturális eseményként mutatta be az MCC Fesztet, kiemelve a nemzetközi előadók, a közéleti viták és a zenei programok sokszínűségét. A címadás – »Miniszterelnöki értékelővel és exkluzív külföldi előadásokkal zárult az 5. MCC Feszt« – is ezt a hangulatot tükrözi. A beszámolóban pozitív hangvétellel szóltak Orbán Viktor fellépéséről és a rendezvény színvonaláról, amelyet a hazai fiatal értelmiség felé nyitó fórumnak neveztek.

A HVG címválasztása – »Lesz majd, amikor más vezeti a politikai közösségünket, de jövőre nekem van a legtöbb esélyem választást nyerni« – a megszólalás legérdekesebb részét emelte ki, miközben a tartalom a beszéd kettősségére – a távozás lehetőségének elismerésére és a politikai vezetői pozícióban maradásra való készségre – reflektált. A portál elemzői hangnemben ismertette a megszólalást, érezhető távolságtartással és kritikus felhanggal, de nem karikírozva a mondanivalót.

Az MCC 2025-ös esztergomi fesztiválja plasztikusan megmutatja a magyar sajtó különböző értelmezési mezőit: a jobboldali médiumok támogatóan és pozitív jövőképpel mutatták be az eseményt, míg a kormánykritikus portálok többsége kritikusan, gyakran ironikus éllel számolt be róla. A politikai viták – különösen az elmaradt Takács–Kulja vita és a Digitális Polgári Körök elindítása – különösen megosztották a beszámolók hangvételét. A sajtókép alapján az MCC Feszt nem pusztán kulturális rendezvény volt, hanem a politikai identitást meghatározó tereppé alakult át.”

Transzparens Újságírásért Alapítvány

