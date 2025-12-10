Ennyi volt: megszűnt az ismert magyar sporthonlap

Az oldal szlogenje „Együtt a lelátón” volt, ami kifejezte azt, hogy az oldal munkatársai újságíróként is azonosulnak a szurkolókkal, akikkel együtt örülnek, szomorkodnak vagy ha úgy hozza az élet, akkor bosszankodnak. Ezt az identitást később lecserélték, Kiss Ottó ügyvezetői működése során a „Sport és szórakozás egy kattintásra” lett a portál jelmondata.

A Sportal alapító szerkesztősége 2022-ben (Fotó: Ringier)

A sportal.hu több exkluzív cikkel is jelentkezett az elmúlt években, a magyar sajtóban egyetlen lapként készített interjút Fabrizio Romanóval, az átigazolásokra szakosodott világhírű újságíróval. Nyilatkozott a lapnak