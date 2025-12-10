Ft
Ennyi volt: megszűnt az ismert magyar sporthonlap

2025. december 10. 11:33

Bő három évvel az indulás után megszűnt a sportal.hu – derül ki a Blikk cikkéből, valamint a Ringier Sports Media Group (RSMG) hivatalos honlapján megjelent sajtóközleményből.

Bő három évvel az indulás után megszűnik a sportal.hu – írja a Blikk. 

A sporthonlap 2022. október 3-án kezdte meg a működését, főszerkesztőként irányította az oldalt Kecskés István, Ilku Miklós és Cselleng Ádám, több alkalommal pedig megbízott főszerkesztőként Szekeres Tamás is.

Az oldal szlogenje „Együtt a lelátón” volt, ami kifejezte azt, hogy az oldal munkatársai újságíróként is azonosulnak a szurkolókkal, akikkel együtt örülnek, szomorkodnak vagy ha úgy hozza az élet, akkor bosszankodnak. Ezt az identitást később lecserélték, Kiss Ottó ügyvezetői működése során a „Sport és szórakozás egy kattintásra” lett a portál jelmondata.

A Sportal alapító szerkesztősége 2022-ben (Fotó: Ringier)

A sportal.hu több exkluzív cikkel is jelentkezett az elmúlt években, a magyar sajtóban egyetlen lapként készített interjút Fabrizio Romanóval, az átigazolásokra szakosodott világhírű újságíróval. Nyilatkozott a lapnak 

  • az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina, 
  • továbbá Növényi Norbert, 
  • Gyulay Zsolt, 
  • Marco Rossi 
  • és Liverpoolból Szoboszlai Dominik is. 

Az oldalon ezek a cikkek már nem elérhetőek, mert a svájci kiadó le is kapcsolta a sportal.hu-t.

A sportal.hu december 10-én úgy jelentette be a megszűnését, hogy az alapító 20 kolléga közül már csak egy (Varga Ádám) volt tagja a szerkesztőségnek, de a működés alatti bő három évet ő sem töltötte végig a lapnál.

A Ringier Sports Media Group (RSMG) hivatalos honlapján megtalálható sajtóközlemény szerint a honlap bezárása 

egy piaci és gazdasági körülményeken alapuló stratégiai döntés eredménye. 

 

Obsitos Technikus
2025. december 10. 13:41
Tudom, büdös fogatlan pesti paraszt vagyok, de még csak nem is hallottam róla. Ikonikus lap lehet, ha három évet bírt...
kamasuka
2025. december 10. 11:53
Az életben nem kattintottam rá! :D
RasPutin
2025. december 10. 11:40
Megszüntették. Az index tulajdonosai.
