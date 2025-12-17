Ft
Tisza Párt fenyegetés bíróság sajtó

Megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter

2025. december 17. 14:06

A Tisza Párt elnöke gyors döntésre szólította fel a bíróságot.

2025. december 17. 14:06
null

A Fővárosi Törvényszékhez fordult Magyar Péter, azt kérve, hogy a bírság azonnali hatállyal tiltsa el a Bors című napilap 16 oldalas, négymillió példányban készült, ingyenes mellékletének terjesztését, amely a Tisza Párthoz is köthető megszorítócsomagról szól.

Erről szóló posztjában a Tisza vezére azt írta: ahogy az ismert, korábban több bíróság kimondta, hogy a kormánypropaganda totális hazugságokat terjeszt a TISZA-ról. A párt elnöke szerint a hatalom retteg és most szintet léptek. 

Magyar Péter – egyértelmű szereptévesztésben – most gyakorlatilag felszólítás küldött a törvényszéknek. 

Mint írta, a bíróságnak haladéktalanul döntenie kell az ügyben „és el kell tiltania Orbánékat a Bors nevű szennylap terjesztésétől”.  Szerinte hiába mondaná ki hetekkel később a bíróság, hogy a Bors hazugságokat terjeszt, „akkor már nem lehet kiszedni a szennylapot a postaládákból”.

Elvárható, hogy egy ilyen súlyú ügyben a bíróság ne várjon tovább a döntéssel – üzente Magyar Péter.

Emlékezetes, a Tisza vezére már nem először rongyol neki a sajtónak, a kiszivárgott megszorítások mellett legutóbb a Tisza adatszivárgása kapcsán becsmérelt mindenkit, aki hírt adott a botrányról. 
 

Fotó: Bálint Szentgallay/AFP

Fotó: Bálint Szentgallay/AFP

