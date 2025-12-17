Megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter

A Fővárosi Törvényszékhez fordult Magyar Péter, azt kérve, hogy a bírság azonnali hatállyal tiltsa el a Bors című napilap 16 oldalas, négymillió példányban készült, ingyenes mellékletének terjesztését, amely a Tisza Párthoz is köthető megszorítócsomagról szól.

Erről szóló posztjában a Tisza vezére azt írta: ahogy az ismert, korábban több bíróság kimondta, hogy a kormánypropaganda totális hazugságokat terjeszt a TISZA-ról. A párt elnöke szerint a hatalom retteg és most szintet léptek.