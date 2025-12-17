Pártja legújabb botránya után megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter
Ezt üzente a Tisza vezére.
A Tisza Párt elnöke gyors döntésre szólította fel a bíróságot.
A Fővárosi Törvényszékhez fordult Magyar Péter, azt kérve, hogy a bírság azonnali hatállyal tiltsa el a Bors című napilap 16 oldalas, négymillió példányban készült, ingyenes mellékletének terjesztését, amely a Tisza Párthoz is köthető megszorítócsomagról szól.
Erről szóló posztjában a Tisza vezére azt írta: ahogy az ismert, korábban több bíróság kimondta, hogy a kormánypropaganda totális hazugságokat terjeszt a TISZA-ról. A párt elnöke szerint a hatalom retteg és most szintet léptek.
Magyar Péter – egyértelmű szereptévesztésben – most gyakorlatilag felszólítás küldött a törvényszéknek.
Mint írta, a bíróságnak haladéktalanul döntenie kell az ügyben „és el kell tiltania Orbánékat a Bors nevű szennylap terjesztésétől”. Szerinte hiába mondaná ki hetekkel később a bíróság, hogy a Bors hazugságokat terjeszt, „akkor már nem lehet kiszedni a szennylapot a postaládákból”.
Elvárható, hogy egy ilyen súlyú ügyben a bíróság ne várjon tovább a döntéssel – üzente Magyar Péter.
Emlékezetes, a Tisza vezére már nem először rongyol neki a sajtónak, a kiszivárgott megszorítások mellett legutóbb a Tisza adatszivárgása kapcsán becsmérelt mindenkit, aki hírt adott a botrányról.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt üzente a Tisza vezére.
Fotó: Bálint Szentgallay/AFP