A HVG már szerdán elnyerte az e heti csicska sajtó-díjat »nevetséges szánalom« kategóriában! 

Érthető tehát, hogy a HVG szerint királlyá koronázásának hallatára mindenkit elöntene a párzási vágy.

De ne legyetek kicsinyesek, HVG-sek! Illesse az első éjszaka joga a nagy őt!

Mehet a címlap, úgyis már csak egy lépésre vagytok.

Vagy nem lehet, hogy csak simán félreértették azt, hogy ha a Tisza nyer, akkor [email protected]?