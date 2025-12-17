Megihlette Hont Andrást a Medián nevetséges kutatása: zseniális locsolóverssel szúrt oda Magyar Péteréknek – Ceglédi is reagált
A felmérés szerint még a gyerekvállalási kedvet is növelné, ha a Tisza Párt nyerné a választást.
Vagy nem lehet, hogy csak simán félreértették azt, hogy ha a Tisza nyer, akkor [email protected]?
„Brávó, brávó!
A HVG már szerdán elnyerte az e heti csicska sajtó-díjat »nevetséges szánalom« kategóriában!
Magyar Péter = fokozott nemi élet a fiatal pároknál – harsogják.
Nem is csoda a hír, hiszen magától az önimádó manökentől tudhattuk meg még tavaly, hogy bármelyik nőt megkaphatja.
Érthető tehát, hogy a HVG szerint királlyá koronázásának hallatára mindenkit elöntene a párzási vágy.
De ne legyetek kicsinyesek, HVG-sek! Illesse az első éjszaka joga a nagy őt!
Mehet a címlap, úgyis már csak egy lépésre vagytok.
Már hogy elnézést.”
Nyitókép forrása: Facebook