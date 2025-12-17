Ft
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter facebook hvg sajtó

A HVG már szerdán elnyerte az e heti csicska sajtó-díjat „nevetséges szánalom” kategóriában

2025. december 17. 22:21

Vagy nem lehet, hogy csak simán félreértették azt, hogy ha a Tisza nyer, akkor [email protected]?

2025. december 17. 22:21
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Brávó, brávó!

A HVG már szerdán elnyerte az e heti csicska sajtó-díjat »nevetséges szánalom« kategóriában! 

Magyar Péter = fokozott nemi élet a fiatal pároknál – harsogják.

Nem is csoda a hír, hiszen magától az önimádó manökentől tudhattuk meg még tavaly, hogy bármelyik nőt megkaphatja.

Érthető tehát, hogy a HVG szerint királlyá koronázásának hallatára mindenkit elöntene a párzási vágy. 

De ne legyetek kicsinyesek, HVG-sek! Illesse az első éjszaka joga a nagy őt!

Mehet a címlap, úgyis már csak egy lépésre vagytok.

Vagy nem lehet, hogy csak simán félreértették azt, hogy ha a Tisza nyer, akkor [email protected]?

Már hogy elnézést.”

Nyitókép forrása: Facebook

