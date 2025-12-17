Ft
medián magyar péter ceglédi zoltán kutatás hont andrás

Megihlette Hont Andrást a Medián nevetséges kutatása: zseniális locsolóverssel szúrt oda Magyar Péteréknek – Ceglédi is reagált

2025. december 17. 19:33

A felmérés szerint még a gyerekvállalási kedvet is növelné, ha a Tisza Párt nyerné a választást.

2025. december 17. 19:33
null

Zseniális locsolóverset írt áprilisra Hont András, miután a Medián friss kutatása szerint a Tisza választási győzelme még a gyermekvállalási kedvet is növelné.

„Nyert a Tisza, 

nőtt a libidóm, 

jobb a csajom, 

kisangyalom, 

csináljunk-e gyereket?” 

– publikálta költeményét a Facebook-oldalán Hont. „(Én nem tudom, hogy meddig lehet fokozni még ezt a debil abszurditást a paródialapokká és paródiaintézetekké vált szervezetek részéről)” – tette hozzá zárójelben a szerző. 

Ceglédi Zoltán politikai elemző a kutatásra mindössze egy répa-emojival reagált. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

 

 

 

 

5m007h 0p3ra70r
2025. december 17. 21:26
>>mr-woof-2 2025. december 17. 20:51 Pedig ez teljesen logikus. Tisza kormány alatt nem lenne orbánfláció, jönnének az EUs pénzek, fejlődésnek indulna az ország, létbiztonság lenne emiatt az emberek bátrabban vágnak bele a gyermekvállalásba. Tudományos tény.<< Aha. Tudományos. Teljesen. Az alacsony infláció miatt fejlődne az ország, az EU segílykék miatt meg létbiztonság lenne. És ezért a nők mindjárt szülni szeretnének. Ezt melyik tudomány melyik ága is határozta meg pontosan?
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2025. december 17. 21:00
Szerintem jövő ápr. 13.-án szeneslapáttal kell majd a nyugtatót a baloldal közé szórni. Lesz baj ...
Válasz erre
4
0
Vata Aripeit
2025. december 17. 20:59
Az én versem jobb: Nyert a tisza Nőtt a csajom Nincs már ingem Se kalapom Kisangyalom, kisangyalom Kérlek ölj meg kint a padon Nyert a tisza Mert én hagyom Kisangyalom, kisangyalom
Válasz erre
3
0
mr-woof-2
2025. december 17. 20:51
Pedig ez teljesen logikus. Tisza kormány alatt nem lenne orbánfláció, jönnének az EUs pénzek, fejlődésnek indulna az ország, létbiztonság lenne emiatt az emberek bátrabban vágnak bele a gyermekvállalásba. Tudományos tény.
Válasz erre
0
8
