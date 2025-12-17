Megihlette Hont Andrást a Medián nevetséges kutatása: zseniális locsolóverssel szúrt oda Magyar Péteréknek – Ceglédi is reagált

Így kampányolnak a Tisza Párt szövetségesei az orosz gáz és olaj ellen (FOTÓ)
Európa évtizedek óta az egyik legfontosabb és legszükségesebb energiával kapcsolatos döntését hozta meg – írta az Európai Néppárt bejegyzésében.
A felmérés szerint még a gyerekvállalási kedvet is növelné, ha a Tisza Párt nyerné a választást.
Zseniális locsolóverset írt áprilisra Hont András, miután a Medián friss kutatása szerint a Tisza választási győzelme még a gyermekvállalási kedvet is növelné.
„Nyert a Tisza,
nőtt a libidóm,
jobb a csajom,
kisangyalom,
csináljunk-e gyereket?”
– publikálta költeményét a Facebook-oldalán Hont. „(Én nem tudom, hogy meddig lehet fokozni még ezt a debil abszurditást a paródialapokká és paródiaintézetekké vált szervezetek részéről)” – tette hozzá zárójelben a szerző.
Ceglédi Zoltán politikai elemző a kutatásra mindössze egy répa-emojival reagált.
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala