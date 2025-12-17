Megihlette Hont Andrást a Medián nevetséges kutatása: zseniális locsolóverssel szúrt oda Magyar Péteréknek – Ceglédi is reagált

Zseniális locsolóverset írt áprilisra Hont András, miután a Medián friss kutatása szerint a Tisza választási győzelme még a gyermekvállalási kedvet is növelné.

„Nyert a Tisza, nőtt a libidóm, jobb a csajom, kisangyalom, csináljunk-e gyereket?”

– publikálta költeményét a Facebook-oldalán Hont. „(Én nem tudom, hogy meddig lehet fokozni még ezt a debil abszurditást a paródialapokká és paródiaintézetekké vált szervezetek részéről)” – tette hozzá zárójelben a szerző.