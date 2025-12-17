Így kampányolnak a Tisza Párt szövetségesei az orosz gáz és olaj ellen (FOTÓ)

Orbán Viktor szerint a tervezett uniós irány egyértelműen hadüzenet Oroszországnak
A kormányfő szerint egy ilyen lépés már a háborús részvétel kategóriája.
Európa évtizedek óta az egyik legfontosabb és legszükségesebb energiával kapcsolatos döntését hozta meg – írta az Európai Néppárt bejegyzésében.
Európa évtizedek óta az egyik legfontosabb és legszükségesebb energiával kapcsolatos döntését hozta meg. Betiltja az orosz olaj és gáz importját – olvasható az Európai Néppárt közösségi-oldalára közzétett bejegyzésben.
Az Európai Parlament (EP) a strasbourgi plenáris ülésén megszavazta, hogy az Európai Unió (EU) 2026 elejétől fokozatosan teljes tilalmat vezessen be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind a vezetékes gáz Oroszországból történő behozatalára.
Az 500 szavazattal, 120 ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály azt hivatott megakadályozni, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát a tagországokkal szemben, és ezzel veszélyeztesse az EU energiabiztonságát.
A rendelet 2026 elején lép hatályba. Ezt követően tilos lesz behozni Oroszországból cseppfolyósított földgázt, 2027. szeptember 30-ig pedig teljesen meg kell szüntetni a vezetékes gáz importját. A tilalmat megsértő piaci szereplőkkel szemben a tagállamok által alkalmazható szankciókat is megállapítja a jogszabály.
Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra: 2026 elején javaslatot terjeszt elő annak érdekében, hogy az orosz energiahordozókra vonatkozó teljes és tényleges tilalom a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2027 végéig életbe léphessen.
