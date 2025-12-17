Így kampányolnak a Tisza Párt szövetségesei az orosz gáz és olaj ellen (FOTÓ)

Európa évtizedek óta az egyik legfontosabb és legszükségesebb energiával kapcsolatos döntését hozta meg. Betiltja az orosz olaj és gáz importját – olvasható az Európai Néppárt közösségi-oldalára közzétett bejegyzésben.

Az EU hivatalosan is megszavazta az orosz gáztilalmat

Az Európai Parlament (EP) a strasbourgi plenáris ülésén megszavazta, hogy az Európai Unió (EU) 2026 elejétől fokozatosan teljes tilalmat vezessen be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind a vezetékes gáz Oroszországból történő behozatalára.

Az 500 szavazattal, 120 ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály azt hivatott megakadályozni, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát a tagországokkal szemben, és ezzel veszélyeztesse az EU energiabiztonságát.