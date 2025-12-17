Ft
12. 17.
szerda
tisza párt gáz európai unió európai bizottság oroszország

Így kampányolnak a Tisza Párt szövetségesei az orosz gáz és olaj ellen (FOTÓ)

2025. december 17. 19:14

Európa évtizedek óta az egyik legfontosabb és legszükségesebb energiával kapcsolatos döntését hozta meg – írta az Európai Néppárt bejegyzésében.

2025. december 17. 19:14
null

Európa évtizedek óta az egyik legfontosabb és legszükségesebb energiával kapcsolatos döntését hozta meg. Betiltja az orosz olaj és gáz importját – olvasható az Európai Néppárt közösségi-oldalára közzétett bejegyzésben.

Az EU hivatalosan is megszavazta az orosz gáztilalmat

Az Európai Parlament (EP) a strasbourgi plenáris ülésén megszavazta, hogy az Európai Unió (EU) 2026 elejétől fokozatosan teljes tilalmat vezessen be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind a vezetékes gáz Oroszországból történő behozatalára.

Az 500 szavazattal, 120 ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály azt hivatott megakadályozni, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát a tagországokkal szemben, és ezzel veszélyeztesse az EU energiabiztonságát.

A rendelet 2026 elején lép hatályba. Ezt követően tilos lesz behozni Oroszországból cseppfolyósított földgázt, 2027. szeptember 30-ig pedig teljesen meg kell szüntetni a vezetékes gáz importját. A tilalmat megsértő piaci szereplőkkel szemben a tagállamok által alkalmazható szankciókat is megállapítja a jogszabály.

Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra: 2026 elején javaslatot terjeszt elő annak érdekében, hogy az orosz energiahordozókra vonatkozó teljes és tényleges tilalom a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2027 végéig életbe léphessen.

(MTI)

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

 

 

vakiki
2025. december 17. 19:27
Ez a hülye EU a saját energiabiztonságát veszélyezteti! Miért fogja rá az oroszokra? Elmebetegek.
jetilovag
2025. december 17. 19:25
ja...de csak egy kérdés agyhalott tiszafanok, libcsik !......a zusa gáz 4x drágább mint a ruszki..........ki a faszomnak éri meg ezt megvenni???............zusának nagyon megéri eladni.................................és tovább?????
simakutya
2025. december 17. 19:24
"Oroszország fegyverként használja az energiát a tagországokkal szemben, és ezzel veszélyeztesse az EU energiabiztonságát." Kérdésem csak annyi,: Negyed annyiba kerülő ,korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló földgázzal hogyan lehet veszélyeztetni az unió energia biztonságot. Mérgezett? lehet bütyökék megszavazhatták.vagy most is a fideszesek hamisították alá az aláírását?
