Feltétlen bizalom – A kormánykritikus sajtó és a Tisza Párt gazdasági programja

A forrásellenőrzés és a háttérfeltárás elmulasztása mellett a sajtó másik nagy adóssága a Tisza Párt valódi gazdasági hátországának és programjának feltérképezése. Ahogy több politikai elemző, így Schiffer András is elmondta, ha elfogadjuk, hogy nem ez a Tisza Párt gazdasági programja, akkor tisztázni kell, hogy mi az. Aztán kiderülne, hogy ez mennyiben hasonlít az Index által közzétett dokumentumban foglaltakra.

Az ellenzéki nyilvánosságban sokszor kritikátlanul átvett narratíva szerint a párt gazdasági programja pusztán az adócsökkentésre és a korrupció felszámolására épül, miközben a balliberális elit visszatéréséről szóló híreket riogató kormánypárti szólamokként tálalják. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb, és egy alapos újságírói munka feltárhatta volna, kik is dolgoznak valójában a háttérben. A Tisza Párt szakértői gárdájában például olyan nevek tűnnek fel, mint Tanács Zoltán, aki a nemzetközi tanácsadói szférából, a Horváth & Partners-től érkezett, és a vállalati hatékonyságnövelés szakértője. Szintén kulcsszereplő Kármán András, a második Orbán-kormány volt államtitkára, aki a fiskális fegyelem és a megszorító gazdaságpolitika elkötelezett híve. Ezen szakemberek jelenléte nehezen egyeztethető össze azzal a képpel, miszerint a párt felelős költekezésre vagy éppen radikális kísérletekre készülne, de azt is érdemes látni, hogy korántsem ismeretlen, tiszta lappal induló alakok veszik körül a pártot.

A sajtónak nemcsak a személyi összetételt, hanem a politikai ígéretek és a szakmai realitások közötti feszültségeket is vizsgálnia kellene. Kiváló példa erre az általános forgalmi adó csökkentésének kérdése. Magyar Péter kommunikációjában központi helyen szerepel az élelmiszerek ÁFÁ-jának 5 százalékra csökkentése, ami népszerű ígéret. Ugyanakkor Dálnoki Áron, a párt gazdasági programírója egy etyeki fórumon – egy kiszivárgott hangfelvétel tanúsága szerint – úgy fogalmazott, hogy az ÁFA a költségvetés legstabilabb pillére, és ezen a téren »nagyokat ígérgetni« felelőtlenség lenne. Ez a kiszólás rávilágít a politikai marketing és a kormányzati felelősség közötti örök ellentétre. A média feladata éppen az lenne, hogy szembesítse a pártvezetést ezekkel a belső ellentmondásokkal, és rákérdezzen: hogyan kívánják összeegyeztetni a kampányígéreteket a szakértőik által is elismert költségvetési korlátokkal? Ehelyett a kérdések gyakran elmaradnak, és a diskurzus megreked a felszínes üzenetek szintjén.

Nem vizsgálják olyan ismert személyek szerepét sem, mint Petschnig Mária Zita, Surányi György, Bod Péter Ákos, Felcsuti Péter vagy Bokros Lajos szerepét, akiket többször szóba hoztak a programalkotással, és akik nem is rejtik véka alá, hogy szerintük a megszorítások jelentik az egyetlen járható utat.

Hasonlóan kritikus pont az ígéretek finanszírozásának kérdése: a Tisza Párt állítása szerint jelentős részben az uniós források hazahozatalára és a korrupció felszámolásából származó megtakarításokra építene. Bár ezek legitim politikai célok, a gazdasági realitás azt mutatja, hogy az EU-s pénzek felszabadítása bürokratikus és időigényes folyamat, a korrupció visszaszorítása pedig rövid távon nem feltétlenül jelent azonnal elkölthető készpénzt a költségvetésben. A vagyonadó, amelyet szintén lehetséges forrásként említenek, szakértői elemzések – például Zsiday Viktor számításai – szerint makrogazdasági szinten elenyésző, évi 100-200 milliárd forintos bevételt hozhat, ami nem alkalmas a rendszerszintű hiányok pótlására. Egy oknyomozó újságírónak fel kellene tennie a kérdést: mi a terv arra az esetre, ha az uniós források késnek? Milyen konkrét lépéseket tervez a párt a költségvetési egyensúly fenntartására, ha a megszorítások valóban nem szerepelnek a tervek között?