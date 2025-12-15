„Jön tehát az óvilágvége. Ha a Tisza nyer, akkor is, ugyanis Magyar nem az ósajtónak lesz hálás a győzelemért, sőt, pontosan érti a bontógolyó-elmélettel neki kínálgatott szerepet. Nem fogja visszaerősíteni a NER előtti szintre az ósajtót és ócivileket, hisz ezek nagy gőgösen előre azt hirdetik, hogy ha nem tetszik majd nekik a Magyar-kormány, azt már játszi könnyedséggel fogják elzavarni. Nem hálálja meg aztán az óellenzéknek sem a félreállást, hisz deklaráltan az ő leváltásukra is érkezett.

Ha meg Magyar Péter veszít? Lesz egy, a hatalmát ekkora nyomás alatt is megőrző NER, tele bosszúvággyal, ahol minden fel van írva tavaly február óta. Lesz egy döntően tiszás ellenzék, amely birtokolja a hagyományos ellenzéki finanszírozás zömét, és nem az óvilágot akarja majd ebből fenntartani. Most mondd, hogy esetleg Tarr Zoltán képviselői keretéből majd jut régi vágású politológusoknak is. Lesz aztán egy csalódott Brüsszel, amely azt fogja mérlegelni, hogy érdemes-e a 2029-es EP-választásoknak úgy nekifutni, hogy fenntartja sikertelen Orbán-váltó misszióját, most épp 2030-ra prolongálva. Juróp for ellenzéki szitizensz MCMXLVÜIII. rész? Minek?