Oroszországot ekézve reagált a Trump–Putyin csúcsra Von der Leyen helyettese

Friedrich Merz német kancellár (CDU) szombat délelőtt rendkívüli telefonos kabinetülést hívott össze, miután egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A ZDF német közszolgálati televíziónak pedig arról beszélt, minél előbb tartani kellene egy háromoldalú találkozót Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a békeszerződés megkötése érdekében. Ha ez működik, „sokkal többet ér, mint egy tűzszünet” – tette hozzá.

Merz azt is elárulta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap európai vezetőkkel tárgyal, akik felkészítik őt Trumppal a jövő hét elejére tervezett washingtoni találkozójára.

Hozzák a formájukat az EU-s vezetők

De X-közösségi oldalán Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke is kifejtette „Trump elnök elszántsága a béke megkötésére létfontosságú. Az EU és európai partnereink az alaszkai találkozó előtt is együttműködtek az amerikai elnökkel.

A rideg valóság azonban az, hogy Oroszországnak esze ágában sincs ezt a háborút egyhamar befejezni”.

Minderre Orbán Balázs úgy reagált Facebook-oldalán, hogy „köszönjük a pozitív, optimista üzenetet az EU külügyi- és biztonságpolitikai főképviselőjének”.

Ha már segíteni nem tudtak, arra kérnénk őket, hogy legalább ne hátráltassák az erőfeszítéseket”

– húzta alá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP