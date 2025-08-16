Ft
Orbán Balázs Von der Leyen üzenet reakció Donald Trump Vlagyimir Putyin

Oroszországot ekézve reagált a Trump–Putyin csúcsra Von der Leyen helyettese

2025. augusztus 16. 22:14

„Ha már segíteni nem tudtak, arra kérnénk őket, hogy legalább ne hátráltassák az erőfeszítéseket” – üzente meg Orbán Balázs Kaja Kallasnak.

2025. augusztus 16. 22:14
null

A Mandiner is ismertette az európai vezetők reakcióját a Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóján elhangzottakra. 

Mint ismert, az amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról. Ursula von der Leyen X-posztban köszönte meg Trumpnak a helyzetjelentést. Majd úgy fogalmazott,

az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal egy „igazságos és tartós béke” elérése érdekében. 

A politikus szerint ehhez erős biztonsági garanciákra van szükség, amelyek nemcsak Ukrajna, hanem Európa létfontosságú érdekeit is megvédik.

Friedrich Merz német kancellár (CDU) szombat délelőtt rendkívüli telefonos kabinetülést hívott össze, miután egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel.  A ZDF német közszolgálati televíziónak pedig arról beszélt, minél előbb tartani kellene egy háromoldalú találkozót Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a békeszerződés megkötése érdekében. Ha ez működik, „sokkal többet ér, mint egy tűzszünet” – tette hozzá.

Merz azt is elárulta,  Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap európai vezetőkkel tárgyal, akik felkészítik őt Trumppal a jövő hét elejére tervezett washingtoni találkozójára.

Hozzák a formájukat az EU-s vezetők

De X-közösségi oldalán Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke is kifejtette „Trump elnök elszántsága a béke megkötésére létfontosságú. Az EU és európai partnereink az alaszkai találkozó előtt is együttműködtek az amerikai elnökkel.

A rideg valóság azonban az, hogy Oroszországnak esze ágában sincs ezt a háborút egyhamar befejezni”.

Minderre Orbán Balázs úgy reagált Facebook-oldalán, hogy „köszönjük a pozitív, optimista üzenetet az EU külügyi- és biztonságpolitikai főképviselőjének”

Ha már segíteni nem tudtak, arra kérnénk őket, hogy legalább ne hátráltassák az erőfeszítéseket”

– húzta alá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

movavi
2025. augusztus 16. 23:09
"A rideg valóság azonban az, hogy Oroszországnak esze ágában sincs ezt a háborút egyhamar befejezni" A rideg valóság az, hogy ők békekötés nélkül is be tudják fejezni. Ukrajna és Európa meg nem.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. augusztus 16. 22:52
Ez a Kaja Kallas az EU Bangónéja....
Válasz erre
0
0
blf2
•••
2025. augusztus 16. 22:40 Szerkesztve
egy ilyen sötét kurva egy szarkupac országból szégyen,hogy ilyen pozicióba kerülhet.kinából és katarból ugy baszták haza,hogy még el sem köszöntek tőle,usa ban a külügyminisztériumba még wc re sem engedték be,a szemben lévő parkban bokorban hugyozott
Válasz erre
3
0
Hohokam
2025. augusztus 16. 22:36
Kaja Kallas, az egyik legostobább és legfölöslegesebb senki. A kutyát sem érdekli.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!