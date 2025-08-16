Oroszországot ekézve reagált a Trump–Putyin csúcsra Von der Leyen helyettese

Partvonalról erőlködik Von der Leyen: „Az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal”
Az Európai Bizottság elnöke megköszönte Donald Trumpnak a tájékoztatást az orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról.
„Ha már segíteni nem tudtak, arra kérnénk őket, hogy legalább ne hátráltassák az erőfeszítéseket” – üzente meg Orbán Balázs Kaja Kallasnak.
A Mandiner is ismertette az európai vezetők reakcióját a Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóján elhangzottakra.
Mint ismert, az amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról. Ursula von der Leyen X-posztban köszönte meg Trumpnak a helyzetjelentést. Majd úgy fogalmazott,
az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal egy „igazságos és tartós béke” elérése érdekében.
A politikus szerint ehhez erős biztonsági garanciákra van szükség, amelyek nemcsak Ukrajna, hanem Európa létfontosságú érdekeit is megvédik.
Friedrich Merz német kancellár (CDU) szombat délelőtt rendkívüli telefonos kabinetülést hívott össze, miután egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A ZDF német közszolgálati televíziónak pedig arról beszélt, minél előbb tartani kellene egy háromoldalú találkozót Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a békeszerződés megkötése érdekében. Ha ez működik, „sokkal többet ér, mint egy tűzszünet” – tette hozzá.
Merz azt is elárulta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap európai vezetőkkel tárgyal, akik felkészítik őt Trumppal a jövő hét elejére tervezett washingtoni találkozójára.
De X-közösségi oldalán Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke is kifejtette „Trump elnök elszántsága a béke megkötésére létfontosságú. Az EU és európai partnereink az alaszkai találkozó előtt is együttműködtek az amerikai elnökkel.
A rideg valóság azonban az, hogy Oroszországnak esze ágában sincs ezt a háborút egyhamar befejezni”.
Minderre Orbán Balázs úgy reagált Facebook-oldalán, hogy „köszönjük a pozitív, optimista üzenetet az EU külügyi- és biztonságpolitikai főképviselőjének”.
Ha már segíteni nem tudtak, arra kérnénk őket, hogy legalább ne hátráltassák az erőfeszítéseket”
– húzta alá a miniszterelnök politikai igazgatója.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.