Egyértelmű követelés – ezt kéri Putyin az ukrajnai háború befejezéséért cserébe

Négy bennfentes forrásra hivatkozva részleteket közölt a Financial Times Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozón elhangzottakról.

A lap szerint

Oroszország Ukrajna kivonulását követeli a donyecki régióból a háború befejezéséért cserébe, a terület megszerzését követően pedig a frontvonal többi részén hajlandó lenne befagyasztani a harcokat.

Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek, miközben arra biztatta őket, hogy hagyjanak fel a tűzszüneti törekvésekkel, és inkább a koncentráljnak a békemegállapodásra.

A Financial Times szerint az orosz elnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem adta fel alapvető követeléseit a konfliktus „gyökeres okainak megoldására”, ami lényegében Ukrajna jelenlegi államiságát fenyegetné, illetve visszafordítaná a NATO keleti terjeszkedését.

Ukrán részről is szivárogtak ki információk

A lap azt is megtudta Zelenszkijt ismerő forrásoktól, hogy az ukrán elnök nem egyezne bele Donyeck átadásába, de nyitott lenne a területi kérdések megvitatására Trumppal a hétfői, washingtoni találkozójukon.

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP