háború Ukrajna Washington frontvonal elnök Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Egyértelmű követelés – ezt kéri Putyin az ukrajnai háború befejezéséért cserébe

2025. augusztus 16. 18:18

Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.

2025. augusztus 16. 18:18
null

Négy bennfentes forrásra hivatkozva részleteket közölt a Financial Times Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozón elhangzottakról. 

A lap szerint 

Oroszország Ukrajna kivonulását követeli a donyecki régióból a háború befejezéséért cserébe, a terület megszerzését követően pedig a frontvonal többi részén hajlandó lenne befagyasztani a harcokat.

Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek, miközben arra biztatta őket, hogy hagyjanak fel a tűzszüneti törekvésekkel, és inkább a koncentráljnak a békemegállapodásra.

A Financial Times szerint az orosz elnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem adta fel alapvető követeléseit a konfliktus „gyökeres okainak megoldására”, ami lényegében Ukrajna jelenlegi államiságát fenyegetné, illetve visszafordítaná a NATO keleti terjeszkedését.

Ukrán részről is szivárogtak ki információk

A lap azt is megtudta Zelenszkijt ismerő forrásoktól, hogy az ukrán elnök nem egyezne bele Donyeck átadásába, de nyitott lenne a területi kérdések megvitatására Trumppal a hétfői, washingtoni találkozójukon.

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

titi77
2025. augusztus 16. 19:47
ha egyszer véglegesek lesznek a határok ukrán részről ki írja alá a dokumenumokat? elvileg a rada elnökének kellene, mert nincs legitím elnök. abba meg Putyin fix hogy nem megy bele! szóval mégis csak oda lyukadunk ki, hogy kijev feje felett dönt a két játékos.de az még odébb lesz, még néhány ezred ami a nevével ellentétben már csak pár száz katonából áll tuti megsemmisül.
No comment no cry
•••
2025. augusztus 16. 19:40 Szerkesztve
"turulminator2 2025. augusztus 16. 18:44 kamu forras nincs eleg a bulvar fosbol" Ott a link a Financial Times cikkéhez, csak ki kellene nyitnod a szemed. Mondjuk ezt egy ellenzéki görcsembernek elég hiábavaló mondogatni, de hátha csoda történik. Szóval még ha nincs is előfizetésed a cím akkor is látszik: "Putin demanded Ukraine cede Donetsk and Luhansk in exchange for freezing rest of front line" Szerk: Beteszem azért ide is a linket, hátha továbbra sem sikerül a cikkben megtalálni: ft.com/content/6b0b4912-9438-4de0-aebe-2a8dd804cbab
Stingary76
2025. augusztus 16. 19:37
"hogy az ukrán elnök nem egyezne bele Donyeck átadásába" De, bele fog. Ide vezetett a saját orosz nyelvű állampolgáraikkal való geciskedés. Soha a büdös életben nem lesz Ukrajna része Donyeck.
aacius
2025. augusztus 16. 19:36
Ezt el kellene fogadni ukrán részről, a lényeg a biztosíték USA részéről, ha az oroszok tovább támadnának az átadás után. Pár hónap alatt úgyis elveszítik ezeket a területeket ha nem lesz valami nagyobb fegyver és mostmár ember csomag.
